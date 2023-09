La economista y escritora, Mercedes D'Alessandro, declaró que algunos candidatos presidenciales dejan al movimiento feminista en un segundo plano. “Esta vez los libertarios han corrido estos temas de la agenda, y nos han usado a nosotras como enemigas”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo se preparan para la marcha de hoy a la tarde por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto? ¿Será pluripartidiaria?

Estamos muy contentas de poder estar de nuevo en las calles. Hubo varias asambleas para llegar al documento que se va a leer esta tarde, en las que participaron muchas organizaciones de distintos grupos, más desde centro hacia la izquierda, en términos de ideología política, pero todas poniendo en manifiesto que la libertad la recuperemos como palabra y no se la dejemos a quienes van en contra de nuestros derechos.

En vísperas del 28S, así está el aborto en Argentina y en el mundo

Queremos salir a defender lo que venimos conquistando en una fecha como hoy. Va a ser un lindo momento de encuentro, en un marco difícil por las elecciones, en el cual estos temas no están teniendo el protagonismo que nos gustaría, como en las elecciones pasadas.

Imperiosa necesidad de penalizar el negacionismo

Esta vez los libertarios han corrido estos temas de la agenda y nos han usado a nosotras como una especie de "enemigas". No podemos dejar que pase como en Estados Unidos, donde se retrocedió en la Ley del Aborto.

Queremos ir por otros derechos que nos faltan, como el reconocimiento a las trabajadoras comunitarias que sostienen los comedores populares. Creo que son cosas que nos quedan, además de defender lo que ya hemos conquistado.

Javier Milei dijo que "haría un plebiscito” porque está "en contra" del aborto

¿Podríamos decir que de los cinco candidatos a presidente, solo Javier Milei y su vicepresidenta propone volver a penalizar el aborto?

Sí, abiertamente solo ellos han hecho esa propuesta. Incluso Victoria Villarruel ha dicho que el matrimonio igualitario ha sido excesivo desde su punto de vista.

Piden a la Cámara Nacional Electoral que solicite información a Villarruel sobre las visitas a Jorge Rafael Videla

¿Te imaginabas hace cuatro años considerando "de centro" a Juntos por el Cambio?

La verdad que no, pero se ha corrido tanto la escala de colores que en este momento hay cosas que son difíciles de clasificar.

De todas formas, creo que son muy conservadores, porque los libertarios de otros países proponen ideas más avanzadas, acá proponen ideas que retroceden en derechos humanos, que en Argentina tienen una larga tradición. Hoy en nuestro país casi todo el abanico de partidos políticos defiende, quiere y respeta la democracia.

Feminismo, bienestar y derechos

Los derechos de las personas travestis y trans han sido votados y abalados por casi todo el espectro político, al igual que el aborto legal, que ha sido un debate muy importante. Son cuestiones que han sido ampliamente discutidas.

Me pone muy alerta lo que está pasando del lado de enfrente, no podemos seguir dejando que nos ganen ese tipo de discursos, que hacen correr a los otros contrincantes. Está bien que la sociedad se sume a defender los derechos y la democracia, hay cosas en las que no debemos dejar que se pasen ciertos límites.

Debate porteño: chispazos y, ¿previa del domingo?

¿Te pasa de encontrarte con amigas que votaron a Javier Milei? ¿Cómo es tu diálogo con ellas?

No tengo muchos casos de amigas, sí de familiares. Mi tía Amelia, por ejemplo, dice que va a votar a Milei, pero explica que no por apoyar sus ideas, sino porque quiere un cambio.

Ella no quiere que gobierne Juntos por el Cambio porque no le gustó y tampoco quiere el gobierno actual porque no llega a fin de mes. Cree en la fantasía de Javier Milei.

La tasa de impaciencia social que elevó a Milei

La gente que conozco y ella, que le dan su voto a Milei, lo hacen más por la cuestión económica que por la cuestión de derechos

¿Creés que tu tía quiere que Milei gobierne o quiere castigar a los otros?

Quiere castigar, me parece que se siente contenida en aquellos discursos parecidos a los del 2001. Cuando Milei habla de” pasar la motosierra” en el Estado, pareciera que va a limpiar a los políticos, cuando en realidad habla de cosas que suceden día a día, como las políticas públicas.

Es muy confuso y creo que tiene que ver también con esta era de las redes y el algoritmo, que muestran lo que uno quiere ver. No es atípica esta situación, en Latinoamérica ha sucedido ya, en Brasil, en Colombia y en Estados Unidos. Cuando gana Donald Trump lo hace con un discurso parecido al de Milei.

La batalla del Papa con Milei

Alejandro Gomel (AG): ¿Creés que faltó gestión en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad?

También faltó gestión en otros ministerios, hay muchas críticas para hacerle a esta gestión, y sin embargo se le echa mucha culpa al Ministerio de las Mujeres, como si la violencia de género y la desigualdad fuese culpa del Ministerio de las Mujeres.

El contrato social argentino y su proyección en el mundo

Por otro lado, creo que se avanzaron en otras cosas muy importantes, se pusieron en marcha programas y líneas de financiamiento a partir de muchas oficinas del Estado nacional, que tienen resultados muy claros.

Desde la pandemia hasta hoy, Argentina ha recuperado los niveles de participación laboral de mujeres. Eso es un resultado de la gran cantidad de políticas que hemos puesto en marcha para posicionar a las mujeres en trabajos “masculinizados”.

Claudio Mardones (CM): ¿Es "fácil" agarrársela con la agenda feminista?

Radicalizaciones que pueden resultar peligrosas

En todo el mundo, el primer enemigo que encuentran los libertarios es el movimiento feminista. El movimiento feminista, en nuestro país, es uno de los movimientos más vitales, junto con el movimiento de la economía popular, que han desplazado a los movimientos clásicos, como la CGT y los movimientos de trabajadores más tradicionales.

También hay cuestiones que tienen que ver con la religión y la cultura, que hacen que las cuestiones importantes se queden en segundo plano.

VF JL