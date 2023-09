Vanina Biasi, candidata a jefa de Gobierno porteño, sostuvo que quieren que la Ciudad de Buenos Aires mire a la izquierda como una posibilidad de gobierno. “Si no hay que pagarle al Fondo, entonces no hay que votar a Massa”, declaró la diputada nacional del FIT-U en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué siente usted de ir a una competencia electoral en la que tiene muchas dificultades para llevarla adelante? Distinto a que en su partido, en los cargos legislativos tienen una performance muy alta, y de hecho han sido el fenómeno el crecimiento del voto de la izquierda...

Efectivamente. Obviamente, para la izquierda, en lo que es la dinámica electoral de este país, o lo que ha sido, resulta más sencillo siempre participar de las elecciones medio término o aquellas que están concentradas en la elección de representantes legislativos.

Y cuando se trata de las presidenciales le cuesta más a la izquierda poder abrirse paso como una opción de gobierno integral frente al conjunto de la población.

Ahora, estamos viviendo un momento (porque creo que estos 40 años han tenido diferentes dinámicas) de volatilidad importante, desde el punto de vista de las elecciones que la población argentina está tomando.

Por ejemplo, el fenómeno del 13 de agosto, el resultado electoral para un candidato que estaba fuera de los márgenes de lo que son las fuerzas tradicionales de nuestro país.

Creo que también muestran que hay una avidez entre los sectores populares para poder revisar un poco los votos tradicionales y poder ver dónde está la verdadera salida para un país que cada vez que ve venir una nueva opción electoral, ve cómo termina hundiendo a las mayorías populares.

En este punto, pretendo meterme en una rendija que pueda abrir dentro del escenario electoral de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires para poder explicar que el desafío planteado, en la Ciudad, la izquierda no solo es una opción para poder sumar legisladores

Algo que está planteado en esta elección: nosotros tenemos la expectativa de poder ingresar al menos dos legisladores en esta elección. Va a la cabeza de nuestra lista legislativa Celeste Fierro, en segundo lugar va Alejandro Lipcovich, que es un delegado del Hospital Garrahan,

Pero realmente queremos ofrecerle a la Ciudad de Buenos Aires una posibilidad de que mire a la izquierda como una posibilidad de gobierno, porque la Ciudad no está bien y eso se tiene que explicar a la luz de los que han gobernado siempre.

El Frente de Izquierda resolvió su interna electoral en las PASO, pero ¿esto resolvió los conflictos entre el espacio que representa Myriam Bregman y el que representa Gabriel Solano?

No, nosotros fuimos a la PASO frente a una persona, particularmente queríamos ir a una lista de unidad en el escenario electoral que se plantea en la PASO. Finalmente no pudimos y se llevó adelante esta elección interna, que terminó consagrando a Myriam Bregman como candidata a presidente y a mí como jefa de Gobierno en la Ciudad.

Ahora, tenemos diferencias que para nuestra organización tienen que ser charladas y debatidas, no digo que saldadas porque las diferencias a veces se saldan y a veces no, en un escenario en el cual la izquierda tiene que incluso dar cátedra de que tienen que desarrollarse los debates en esos escenarios, asambleas, reuniones, plenarios, etc.

Es decir, lugares donde la gente pueda intervenir y también opinar sobre las diferencias que se tienen, y no solamente en el plano de una elección PASO, que incluso tiene una característica de elección primaria y no de elección interna de las fuerzas políticas, así que creo que no es el mejor escenario.

Así que las diferencias no se dirimieron o no terminaron de dirimirse en esta elección, lo que sí, se eligieron candidaturas, está muy bien y vamos para adelante con el resultado que tuvimos.

Vamos a votar a Bregman y Del Caño en el plano nacional, y a todos los compañeros que han quedado en las listas distritales. Obviamente vamos a ir juntos a elegir esta opción, que frente al escenario que se plantea es la única opción que está del lado de la clase trabajadora de este país.

¿Cuál es su visión de la disciplina orgánica de Juan Grabois dentro del oficialismo nacional?

El Frente de Izquierda Unidad existe desde el año 2011, y hemos mantenido desde entonces una unidad de la izquierda en la Argentina, que es un caso excepcional. Somos cuatro organizaciones que intervenimos en el plano electoral y, en muchas ocasiones, de forma unitaria en otros planos de las luchas políticas cotidianas.

Entiendo que hoy el fraccionamiento es patrimonio de las organizaciones políticas que gobiernan y han gobernado, y no tanto, creo yo, de la propia izquierda, que hoy estamos juntos presentándonos a elecciones.

El fenómeno de Grabois me parece que es de contención por izquierda de parte del peronismo, queda bastante a la vista que ha habido un acuerdo para que cumpliera ese rol y por eso todos aceptaron y admitieron que una persona que ronda el 5% de los votos a nivel nacional tuviera una participación con una lista interna dentro del espacio de Unión por la Patria.

Entonces, todos tenían la convicción de que necesitaban retener un voto por izquierda del peronismo. Un peronismo que, cerrando filas con el Fondo Monetario Internacional, que habiendo implementado un plan económico y social que llevó a enormes sectores a la indigencia, a la pobreza, etc., obviamente es un peronismo absolutamente cuestionado en el plano popular, y por lo tanto eligieron a Juan Grabois para cumplir ese rol.

Él se ofreció gustoso y hoy lo vemos siendo el más ferviente defensor de la candidatura de Sergio Massa, en diferentes tribunas, con un discurso que tiene ciertas características de manipulación sobre el electorado.

Si no hay que pagar al Fondo, entonces no hay que votar a Massa, porque Massa considera que hay que pagar al FMI con el hambre del pueblo, que es lo que está haciendo.

Si no hubiera existido esa candidatura, ¿usted cree que la izquierda hubiera sacado más votos?

Es un poco contrafáctico, y tiene la salvedad de que es un escenario que no se ha desenvuelto finalmente. En algunos casos quizá sí y en otros no, quizás una parte de ese voto, en una PASO, hubiera ido a sumar a las filas de la izquierda, pero está claro que si es un voto que se inscribe dentro del espacio del peronismo es porque tiene alguna adhesión a una realidad o un programa político que no se identifica tanto con la izquierda.

¿Puede ser que ahora, que ya no está Grabois en la boleta, parte de esos votos vayan a Massa y parte a la izquierda?

Yo creo que sí, que parte del voto de Juan Grabois va a ir a la izquierda, porque ustedes imaginen que una parte de ese votante registra con claridad que el último año de Sergio Massa cumpliendo sus múltiples roles en el Gobierno, y como candidato finalmente, ha sido un año que llevó a dos millones de personas a estar bajo la línea de pobreza.

Además de un año en el cual la orientación económica del Gobierno se define por el lado de ir a castigar a las mayorías populares y no por el lado de castigar emprendimientos empresariales que tengan responsabilidades sobre la crisis que está en curso.

No por el lado de poner en caja el acuerdo con el FMI y tomar resoluciones que no sean tan perjudiciales, inflacionarias, ajustadora, recesivas como esto del plan del Fondo Monetario Internacional.

Entonces, definitivamente va a haber un sector que sin lugar a dudas en la elección próxima va a votar al Frente de Izquierda, y que en la elección anterior votó a Juan Grabois porque le interesaba su programa, que planteaba la ruptura con el FMI, cuando él planteaba el acercamiento con los sectores más castigados. Definitivamente creo que va a haber un fenómeno de ese tipo.

