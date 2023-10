Cristian Buttié: “El Yate-Gate no afecta la base electoral, pero le impide crecer a Massa”

Cristian Buttié opina que, si bien Mauricio Macri mide mal fuera de Juntos por el Cambio, sigue siendo el protagonista dentro de la coalición. “Él busca un cambio genuino y si Patricia Bullrich no lo representa, está Javier Milei para tratar de empujarlo”, aseguró el Director de CB Consultora en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿El debate de ayer modifica algo? ¿Cómo imagina que va a terminar siendo el resultado de las elecciones dentro de 13 días?

Los debates en primera instancia siempre son para un microclima. Tuvieron la particularidad, principalmente el primero más que el segundo, de tener un alto nivel de adhesión por parte de la ciudadanía, que, por lo que uno interpreta, no moviliza los pisos electorales de los candidatos, pero sí a lo mejor pueden proyectar o limitar los techos, algo que incluso lo hemos afectado a cuestiones polémicas, como medimos nosotros en Provincia de Buenos Aires el caso de Martín Insaurralde.

Veíamos que se limitaba el techo de Axel Kicillof, pero no se movilizaba su piso. Los indecisos definían que no iban a votar a Axel Kicillof en la boleta de Unión por la Patria, pero no movilizaba el núcleo duro que ya había consolidado y había confirmado su voto. Eso marca también la dinámica de cómo fluctúa, primero, la coyuntura cuando el candidato no es el afectado, y segundo, este tipo de instancias como son los debates, que son una expresión muy interesante de la democracia para que todos los candidatos en igualdad de condiciones puedan expresar su plataforma, pero que no movilizan mucho la tendencia electoral.

Igualmente, hoy empezamos a medir una encuesta que ya estaba premeditada a nivel nacional para ver, obviamente, el impacto de estos debates, de la cuestión de Insaurralde en términos nacionales y, obviamente, números más cercanos de cara al 22 de octubre.

El rating del segundo debate respecto del primero bajó más del 10%. ¿Esto indica que no se satisficieron las expectativas?

Creo que la expectativa de escuchar a los candidatos se agotó en el primer debate. Como que el segundo iba a ser una correlación de lo que ya se vio en el primero. Por eso creo yo que no afecta demasiado la tendencia.

Cuando digo la tendencia es porque no afecta a los pisos, sí a los techos. Principalmente, para candidatos que están tan cerca de lograr su objetivo, como Sergio Massa de entrar a balotaje, Javier Milei de lograr la diferencia de diez por arriba de los cuarenta, y Patricia Bullrich de acercarse a Sergio Massa para entrar a balotaje.

Nosotros tenemos, en la medición que hicimos hace quince días, a Javier Milei en 35,8%, a Sergio Massa en 32,1% y a Patricia Bullrich en 26,4%. Hay que ver cómo le fue a Patricia Bullrich principalmente en ese núcleo duro.

¿Quién ganó el segundo debate presidencial?

¿Eso fue antes del primer debate?

Antes del primer debate. La fecha de la encuesta fue del 25 al 28 de septiembre.

Esta encuesta va a ser mucho más interesante, porque ya quedan los últimos días, ya se va definiendo prácticamente todo, pero el podio está bastante claro. Cada uno está bastante cerca de su objetivo y obviamente afecta más a perforar el techo que a ver si se erosiona el piso.

¿El Yate-Gate afecta a Massa?

Afecta las posibilidades de que Massa siga creciendo, no vemos que lo afecte en la base electoral de 31 puntos que tenía previo a eso.

Su objetivo, creo yo, era garantizar el segundo lugar, y eso iba a depender de dos cosas. Primero, que Massa siga creciendo y segundo, que Milei no siga creciendo, ya que muchos votos del peronismo histórico, históricamente peronistas del norte del país, del conurbano, eligieron a Milei en el marco del hartazgo que le ha generado el peronismo y la crisis política en general.

Creo que el poroteo se iba a dar desde ese lugar, desde que los gobernadores recuperen cantidades lógicas de votos para que, en términos nacionales, eso pueda ayudar a que el objetivo se cumpla, que es llegar al balotaje.

Recordemos que, en términos nacionales, 250.000 votos son, aproximadamente, un punto, eso con una participación del 72% o 73%. De manera tal de que el objetivo, para mí, era lograr dos puntos de poroteo, 500.000 votos de que los gobernadores ajusten, que los intendentes en el conurbano ajusten.

Obviamente, los casos polémicos como el de Chocolate o Insaurralde limitan el techo, porque los indecisos encuentran una nueva excusa de por qué no votar al oficialismo.

Encuesta: un candidato quedó como ganador del segundo debate, pero dominaron las sensaciones "negativas"

¿A Milei le conviene que sea Massa su eventual contrincante en un balotaje y por eso el tema de Chocolate y el YateGate fueron más utilizados por Patricia Bullrich?

Yo creo que sí, creo que Milei necesita un Sergio Massa para hacer claramente el verdadero cambio a todo el status quo y al fracaso de esta gestión. Le va a ser muy fácil a Milei endilgarle todos los males de esta gestión, y de los últimos años de la política, a un Sergio Massa que justamente es una figura que ha sido transversal. Ha estado desde la oposición, desde el oficialismo, que tiene pecho propio. Entonces, le va a ser muy fácil a Javier Milei polarizar y generar un escenario dicotómico frente a Sergio Massa.

Con Patricia Bullrich, por más que ahora las diferencias se han profundizado, hasta hace un tiempo las posiciones eran bastante cercanas. Justamente, el discurso de Bullrich, muy cercano al de Milei, fue el que le dio el posicionamiento por sobre Rodríguez Larreta dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

Entonces, me parece que le sería mucho más fácil a Javier Milei polarizar con Sergio Massa y hacer entender a la gente por qué él representa el verdadero cambio.

Alejandro Gomel (AG): La relación de votos entre Bullrich y Milei, ¿es directa? ¿Cuanto más baja Bullrich sube automáticamente Milei?

Yo no lo vería tan directo, porque cuando empezamos a desglosar las bases electorales de cada uno de los candidatos, nos damos cuenta de que son peceras distintas.

Bullrich pesca muchísimo en lo que son los segmentos de niveles educativos medios altos y franjas etarias altas, mientras que Milei pesca demasiado en franjas etarias jóvenes y nivel educativo bajo. Por lógica uno analiza, también viendo el mapa electoral de las PASO, que Javier Milei sacó mucho más votos del peronismo que Juntos por el Cambio.

Lo que pasa es que en esta nueva tanda de votantes que se suman, que históricamente fueron justamente de niveles educativos medios altos y franjas etarias altas, que no participan en las PASO pero participan en las generales, le haría un plus a la propia Patricia Bullrich, con lo cual ese votante iría a Bullrich, pero que ya de por sí no está observando a Milei como una opción.

El gran desafío va a ser ver hacia dónde va ese voto en un potencial balotaje entre Massa y Javier Milei.

Nosotros hicimos una pregunta en la encuesta de septiembre, que la vamos a repetir, donde preguntamos el posicionamiento electoral con respecto al tipo de liderazgo que desea.

El verdadero debate todavía no ocurrió

Claudio Mardones (CM): El rol que está teniendo Mauricio Macri en su relación con Patricia Bullrich, ¿la perjudica? ¿Le quita nitidez? ¿Beneficia a Javier Milei? ¿Cuánto hay de cierto en este tipo de especulaciones? Desde tu punto de vista, ¿cómo pega el peso de Milei en este momento en su propio rol y en el de Patricia Bullrich?

Yo creo que Mauricio Macri es un protagonista dentro de Juntos por el Cambio. Él mide mal fuera de la pecera de Juntos por el Cambio, pero dentro de la pecera de Juntos por el Cambio es protagonista, era quien tenía uno de los pisos electorales más altos, lo que pasa es que tenía un techo muy bajo.

Creo que erosiona el liderazgo que quiere construir Patricia Bullrich para justamente capitalizar la mayor cantidad de votos posibles.

Mauricio Macri no deja de ser un estratega político, y se ha convertido, en este último tiempo. Ha perfeccionado su lectura comparado a lo que era a principios de la gestión de Alberto Fernández cuando él se había corrido de escena. Lo digo porque él entiende que lo que busca es un cambio real y anticipó hace tiempo que Juntos por el Cambio ya no generaba cambio, que ya no era la expectativa del cambio, que ahora lo era Javier Milei.

Obviamente que los votos de las PASO lo convalidaron, y entiende que él busca un cambio genuino y si Patricia Bullrich no lo representa, está Javier Milei para tratar de empujarlo. Pasa que en este contexto no es el momento para decirlo, sería a partir del 23 de octubre en el peor de los casos, pero no en este momento.

Patricia Bullrich perdió la capacidad de ser el cambio, que lo era por sobre Larreta, que era más de consenso y un diálogo que en el marco de las PASO no estaba en la agenda de los argentinos. Ahora Patricia Bullrich perdió esa capacidad porque está Javier Milei como el cambio, y tampoco es candidata del centro, cuando trató de orillar hacia el consenso y el humanismo, se desdibujó en dos segundos porque no es su perspectiva. Para candidato de centro está Sergio Massa.

Ese es el gran problema de Patricia Bullrich, cualquier acción de alguno de sus socios la erosiona. No está en un contexto donde las balas le pasen por arriba, cualquier esquirla le llega. Pero bueno, creo que tampoco se le puede pedir demasiado.

Estaba viendo que se analiza por qué Larreta no ha participado en la foto. En otro contexto, era irrelevante. Hoy ese gesto, en una Patricia Bullrich que claramente está en desventaja, que está tercera, le genera un daño simbólico.

MVB FM