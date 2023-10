El Gobierno Nacional emitió, este jueves, un alerta roja para prohibir la salida del país de Ivo Esteban Rojnica. Se trata de uno de los principales apuntados por la corrida cambiaria de las últimas jornadas, que llevó al Dólar Blue a superar los $1.000.

"El Croata", como se lo apoda, es el líder de Nimbus Group, considerada por el gobierno como una de las operadoras más importantes de la City y señalada como la principal en materia de divisa informal en el núcleo empresario y financiero de la Ciudad de Buenos Aires.

El alerta para evitar que pueda traspasar los límites fronterizos de la Argentina fue emitido por la AFIP y dirigido hacia María Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones, "con el fin de comunicar, con carácter urgente y prioritario, el alerta de salida del país del Sr. Ivo Esteban Rojnica".

Esto ocurrió luego de los múltiples operativos en el microcentro porteño con foco en las "cuevas" del Dólar Blue, tras las importantes subas en la divisa informal en las últimas jornadas, con el objetivo de identificar puntos de cambio y frenar las operaciones.

Los allanamientos que realizaron la Policía Federal y la Aduana durante el miércoles fueron autorizados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y dio como resultado, entre otros, el desmantelamiento de Nimbus.

Los efectivos se presentaron en la sede de la empresa, ubicada en el piso 19 de la calle San Martín 140, que estaba cerrada y sin gente. Ante eso, tuvieron que voltear la puerta y al poco tiempo Rojnica avisó mediante su abogado que no iba a concurrir al lugar por miedo a quedar detenido.

Adentro, los efectivos se encontraron con una oficina amplia llena de escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas. Además de elementos de prueba que fueron secuestrados y que podrían revestir interés para el caso. Entre ese material hay apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos vacíos de distinto tamaño, valijas y máquinas trituradoras de papel con documentos destruidos.

A su vez, hallaron fajas para adherir al cuerpo billetes, similares a las que les encontraron a los tres ciudadanos chinos detenidos en el Barrio Chino de CABA, más precisamente en la zona de Montañeses al 2200, donde se secuestraron 700 mil dólares.

"Esta vez no se me va a escapar"

En medio de la corrida cambiaria, Sergio Massa prometió que iba a "meter en cana" al "Rey de las Cuevas", el "jefe de los cuatro o cinco vivos" que "están jugando al arbitraje" con el dólar informal.

"La vez pasada se me escapó a Uruguay y esta vez me voy a ocupar de que no suceda y que vaya en cana”, aseguró el ministro de Economía, y también candidato a presidente de Unión por la Patria, en una reunión en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Además, agregó: "Tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado y a las libertades. No, hasta que no los vea presos, no paro".

En línea, el ministro de Transporte bonaerense, y referente del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, apuntó directamente contra "operadores de la city, gremialistas y empresarios" por las fuertes subas en el Dólar Blue y sostuvo que "se trató de una actividad planificada y programada que incluyó declaraciones de Javier Milei, comunicados de Ramiro Marra y los trolls trabajando".

Esto último, haciendo referencia a las recientes palabras del candidato a presidente por La Libertad Avanza, quién desalentó la renovación de plazos fijos, alegando que "el peso no puede valer ni excremento"; declaraciones que, desde distintos estratos, fueron calificadas como "irresponsables". En línea, el aspirante a Jefe de Gobierno porteño, representando al mismo frente, sostuvo: "Hoy, más que nunca, no ahorres en pesos".

