Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, sostuvo que el cuestionamiento al acuerdo con el Fondo es un discurso viejo. Además, aprovechó para apuntar contra Juan Grabois: “Cuando irrumpe con el discurso de la violencia verbal y habla de la sangre, no hay ningún tipo de corrector para él”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El analista Raúl Timerman dijo que la carta de Cristina Kirchner y su presentación ayer fue el “acto de defunción del Frente de Todos”. También sostuvo que el FdT como tal no existe más y que tienen que inventar algo nuevo, porque se asocia con el fracaso del actual gobierno. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa eventual acta de defunción del Frente y de lo que viste ayer a la vicepresidenta?

Hay algo de eso. Indudablemente, no asumen que este proceso de gestión ha sido realmente desastroso, y cómo hacen para separarse y para construir una propuesta que los pueda volver a convertir en competitivos.

Creo que está en reconfiguración un nuevo perfil y hay algunos datos que hay que analizar. Lo que pasó en la auditoría esta semana, por ejemplo, es un nuevo reverdecer del cuestionamiento al acuerdo con el Fondo que ocurrió en 2018, por el gobierno de Mauricio Macri, y ratificado luego en 2022 por el Congreso.

Una cosa bastante notable, donde validó el acuerdo y lo amplió en 4400 millones de dólares, y ahora el propio Ministerio de Economía está buscando una ayuda de casi 10 mil para tratar de ver cómo estabiliza las reservas del Banco Central.

"Comprensión de texto", elogio a Maslatón y retos al Duggan "odioso": curiosidades de Cristina Kirchner en C5N

En el medio el cuestionamiento por izquierda del Fondo, un discurso ya gastado, viejo e incluso poco interesante para una sociedad que reclama temas vitales, como la lucha contra la inflación, el supermercado y que a la gente no le alcanza.

Carlos Ruckauf utilizaba la metáfora de un iceberg, y decía que en el Frente de Todos había tres componentes: el Frente Renovador, el kirchnerismo y el albertismo, y que cada uno tenía una posición diferente frente al iceberg. El albertismo negaba el iceberg, el massismo sostenía que había que ladear por la derecha y el kirchnerismo por la izquierda. Imaginemos que, en esta nueva tendencia de reconstituir el Frente, el albertismo no tendrá la importancia que tiene, mientras el Presidente es Presidente. Nos quedaría el kirchnerismo, diciendo que el acuerdo con el Fondo hay que rechazarlo, y por el otro lado Sergio Massa, de ir a una economía más cercana a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Hay esa contradicción?

Sin dudas que la hay. Hay que rescatar alguna de las declaraciones de la Vicepresidenta, no tuvo muchas pero algunas sí son importantes, en orden a la mirada del futuro, a quién debe ser el candidato, alguien que tenga piso electoral.

Enmarcado en el cuestionamiento al Fondo, el perfil más adecuado para esta etapa, de acuerdo a mi impresión, creo que se está orientando el Frente hacia una coalición con la candidatura de Axel Kicillof, que me parece que es la figura que ella tiene de mayor cercanía, donde ve reflejada sus ideas y sus visiones del mundo.

Creo que Kicillof tiene ideas viejas y no comprende los procesos de cambio en el mundo, ni lo que le conviene a la Argentina. Pero creo que va por ahí, por un giro hacia la izquierda, tal vez un fuerte cuestionamiento al Fondo.

Cristina y el temor a quedar terceros: ¿Wado o Massa?

Habló también de reconstruir la relación con el Fondo en un nuevo acuerdo, o sea, bastante complicada. Creo que el Fondo ha sido tolerante con la Argentina. Se está construyendo un mensaje más por izquierda, aglutinar también los sectores de los movimientos sociales y esta mirada de progresismo porteño, el viejo PC que está activando en el gobierno de Alberto.

Siempre tenés una posición fuera de la caja. Lo que uno escucha es una alianza entre el kirchnerismo y el massismo. Todos hablan de Wado y Massa o viceversa. Pero todos colocan al massismo y al Frente Renovador como artífices de esa alianza. ¿Qué lugar le asignas al massismo si va Kicillof de presidente?

Implica un cambio y un giro muy fuerte en términos de la relación con el ministro de Economía, me parece que no piensa de esta manera y no cree que el mundo conveniente para la Argentina sea la ruptura con el Fondo y una situación de default que generaría más inflación.

Ella habló de los hijos de la generación perdida.

Cristina Kirchner reafirmó que no será candidata y aseguró: "Estoy en libertad condicional"

¿No imaginas a Wado de Pedro ahí?

Sí, pero también a Kicillof. Asume no habiendo pertenecido a una generación perdida, pero su visión y su formación en la Facultad de Ciencias Económicas lo ubican en una postura cercana. Siempre ha sido un hombre de La Cámpora, lo ubicaría en ese contexto.

Ella ha planteado que la renovación, el cambio, la herencia de este proyecto va por ahí, me parece. Quiero tratar de entender el contexto político, no inventarlo.

También he escrito un artículo referido a la contradicción del Gobierno, con referencia a haber criticado el acuerdo de Macri, haberlo votado luego en el Congreso y haberlo validado. Si tantas irregularidades tenía ese acuerdo, no debería haberse validado por el Congreso Nacional, ni haber ampliado el monto, ni estar pidiendo ahora 10 mil millones de dólares más.

Pero estas son las contradicciones y la necesidad de construir una propuesta y un discurso que los llevará a tomar definiciones de carácter económico.

Un nuevo guiño del Fondo para la Argentina

Lo que surge es que defenderá el piso más que buscar el techo, y será coherente con tu planteo de "volvamos a las fuentes", a una identidad más de kirchnerismo, y eso dejaría afuera a Sergio Massa. ¿Qué pasa con Massa?

Creo que sí, que eso implicaría no avalar esa propuesta, no lo sé. Trato de entender los hechos y el mensaje, que para mí hay que desencriptar varios temas.

Otro analista nos decía que, dada la intención de voluntad diferente de Juan Schiaretti respecto de 2019, ahora sí se le presentaría a Massa una oportunidad distinta si lo dejaran afuera del Frente Renovador.

Yo ese camino no lo veo, creo que van a una identidad más dura y firme, se están construyendo un esquema más defensivo.

Massa tiene, más allá de los aciertos y errores, que seguramente serán una valoración que habrá que hacer de su paso por el Ministerio de Economía, una visión más capitalista y vinculada con el mundo.

Más cercana a la visión de Schiaretti y a la tuya.

Sí, sin duda que por ahí va la cosa. Ella dijo que es importante que la escuchen el 25 de mayo, falta poco, pero hay unos ejes de este mensaje que ella bajo en este reportaje benevolente, un diálogo, fue una conversación, no quiero criticar al periodista, fue un mensaje que permitió desarrollar sus visiones.

Cristina Kirchner confirmó su decisión "razonada y pensada" de no ser candidata: "No voy a ser mascota del poder"

Alejandro Gomel (AG): ¿Podría reeditarse aquella alianza Massa-Schiaretti-Pichetto-Urtubey? ¿Puede pasar algo de eso o es impensado?

Hay una frase de Shakespeare en Lady Macbeth, donde habían asesinado al rey, la mujer y el marido, y tomaron el reino de Inglaterra. Macbeth se arrepentía, y Lady le decía que “no se puede deshacer lo hecho, lo hecho está hecho”.

Yo creo que el pasado no vuelve, hubo una instancia y una oportunidad. Yo estoy en Juntos por el Cambio, he venido abonando un camino, la construcción de un espacio que viene de la corriente nacional: hay peronismo, visión republicana, gente que viene de sectores vinculados con las política de seguridad, Fuerzas Armadas, en fin, una visión nacional. Estoy tratando de aportar a la coalición opositora, que es la única que puede ganar e intentar gobernar la Argentina.

Pero no voy a hacer un giro en ese momento de ninguna manera, me parece que sería interesante evaluar de cara al futuro sobre la base del diálogo político e institucional, una mirada y una visión de la Argentina capitalista, con trabajo, con producción, con energía, con gas, con minería, con todo lo que el país tiene para poder salir adelante, pero no en este momento.

Dos encuestas muestran un triple empate en la primera vuelta de octubre

AG: Por otro lado, Schiaretti está planteando este frente de frentes.

Hay un proceso electoral que tiene que ver con Córdoba, y aprendí que en política no hay que dar señales ambiguas. Hay que dejar que el pueblo cordobés elija, nosotros tenemos nuestro candidato y no hay que interferir, ni mezclar, porque si se mezclara ahora la mirada sería muy complicada y estaríamos afectando la mirada de nuestro candidato que es Luis Juez.

Claudio Mardones (CM): Quería consultarle por el anuncio de Patricia Bullrich, sobre nominar a Néstor Grindetti como su precandidato a gobernador, que se medirá con Diego Santilli en una interna que todavía no se sabe cuántos jugadores va a tener. Muchos dicen que Bullrich recurre a Grindetti como parte de que fracasaron los intentos para llegar a la unidad. ¿Cree que hubo alguna posibilidad de poder cerrar algún acuerdo de unidad dentro del PRO? Le pregunto porque sé que lo sigue de cerca y no pierde de vista la centralidad de la Provincia de Buenos Aires.

No, por supuesto que no, y creo que es fundamental. Y si hay una síntesis de esas dos candidaturas, que también tienen un correlato con candidaturas presidenciales importantes que tiene Juntos, no me parece tan negativo ni tan malo. Lo que sí me parecía antes más complejo era un escenario más fragmentado.

Todo lo que se está analizando y hemos conversado con Jorge en el marco nacional, también va a gravitar sobre ese distrito tan importante, en orden a que le conviene al Frente, o al nuevo nombre que surgirá, hacer en el momento de votar. E indudablemente que el factor Milei les sugiere la conveniencia de votar en forma conjunta, pero vamos a ver qué se define en término de las candidaturas presidenciales.

Bullrich tomó una decisión: Grindetti adentro, Ritondo afuera

ENACOM aprobó la cuarta red de Telecentro, ¿qué opinión te merece esto?

Me parece importante que haya un reconocimiento a una empresa nacional, originada con el esfuerzo y una visión empresaria. Además, un marco más amplio y más democrático.

Me pareció una noticia muy buena y me alegra porque es importante que la Argentina tenga empresarios nacionales que tengan una visión del crecimiento y del futuro.

Tus apuestas también siempre han sido esas, no te voy a hacer el elogio, pero vos siempre apostaste, a veces te ha ido bien y a veces tuviste que cruzar vientos tormentosos en Argentina, pero estás todavía trabajando, funcionando y generando trabajo.

La salida es por el lado del trabajo, por el lado de la capacidad argentina. Yo no tengo una mirada negra del futuro. Creo que hay un ciclo que está cumplido.

El ENACOM declaró a Canal E de Perfil obligatorio para todos los cableoperadores

¿Pensás como Maslatón, cuando dice que la Argentina está para arriba?

No, yo creo que va a haber un profundo cambio cultural, que se está dando en el debate. Creo que de los actores más importantes en la Argentina tienen que ayudar a darlo también. En esto incluyo a los medios, al rol del periodismo, la iglesia, los sectores económicos, de cuál es el mundo que nos conviene.

El camino que la Argentina tiene que cimentar para volver a ser un gran país, es la educación, el trabajo, el mérito, que la propiedad privada sea respetada, que no es bueno ser pobre. En fin, hay un conjunto de elementos y valores que el mundo del trabajo es la salida, y que cuando alguien perdía el trabajo, agarraba el diario e iba a buscar trabajo y no hacía marchas y cortaba la calle.

Este mundo de los operadores de la pobreza, que además tienen discurso violento. Uno quisiera valorar y respetar a jóvenes que se meten en la política, como el caso de Grabois, pero cuando el pibe irrumpe con el discurso de la violencia verbal y habla de la sangre, no hay ningún tipo de corrector para él, ni siquiera la iglesia que lo ampara sale a decir “bueno, no estamos compartiendo esto”.

Segundo round entre Javier Milei vs Juan Grabois: qué dicen sus propuestas electorales

Hoy sale una nota del episcopal, y no es que yo sea monotemático, me parece interesante lo que dice, habla de la trata de personas, de la droga, está todo bien pero no de un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con bajar los niveles de virulencia y violencia verbal, que son lo anterior a la violencia física o de las personas.

Esto hay que abordarlo en un gran acuerdo nacional, la salida tiene que ser de un gran acuerdo, una transformación de la Argentina, un proceso de políticas de Estado.

Es muy interesante reflexionar y analizar la pasión que tenemos por nuestro país, que nos identifica a todos, y el deseo de que las cosas mejoren.

MVB JL