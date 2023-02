El presidente de la fundación Abogados Sin Fronteras, Miguel Ángel Pierri, aportó su visión al respecto de la sentencia por la muerte de Fernando Báez Sosa. "Esperaba más de la Fiscalía", destacó. Asimismo, opinó acerca de la presión social que pudo haberle generado al Tribunal, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se reunió con la familia de Blas Cinalli, uno de los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, y se mostró dispuesto a defenderlo, ¿es correcto? ¿Los rugbiers estaban mal condenados, como insinuó hace poco?

He seguido esta causa muy cercanamente desde el comienzo. Incluso fui consultado, tengo contacto directo con Fernando Burlando como con el defensor Hugo Tomei. Además, en la fundación tomamos casos para testear y este era uno de ellos.

Lo que está claro es que estos señores son culpables pero discrepo en la calificación legal. Sobre todo no coincido con los tres que fueron condenados a 15 años, ya que no entiendo cómo se puede condenar como partícipes secundarios por alevosía a personas que no les encontraron ningún atenuante, no tienen antecedentes. Están mal condenados.

Esta sala segunda de la Casación observará que no hay intereses contradictorios. Lamentablemente, no creo que pueda representar a Ayrton Viollaz y a Blas Cinalli porque faltan cuatro días para que el recurso de casación sea presentado y aún no llegamos a un acuerdo.

¿Te referís a un acuerdo económico?

Sí, pero es más un acuerdo global. La persona que nos tenía que dar una respuesta se iba a contactar ayer pero esa comunicación no se produjo. Y aunque lo haga hoy, no me gusta trabajar tan apremiado con el tiempo.

Esta causa va a llegar a la Corte Suprema por la gravedad de las penas. El fallo puede sufrir varias modificaciones aún.

¿Qué te dejó la reunión con la familia Cinalli?

Son jóvenes emergentes de una sociedad que está en su punto máximo de violencia. Pero en el caso de Cinalli particularmente uno de los fiscales acusa y dice “debo entender que como estabas cerca de Báez Sosa, también lo agredió”. Y no, hay que probarlo.

Es un chico que quizá no tuvo la contención necesaria para modificar ciertas conductas. En el caso de Ayrton Viollaz tengo pocas referencias.

Blas Cinalli y Ayrton Viollaz

¿Pero creés que alguno de ellos es inocente?

Entre los condenados en el caso Fernando Báez Sosa hay dos inocentes. Eso es lo que más me mortifica. Yo esperaba más de la fiscalía. De todas maneras, no tengo dudas que la única víctima es Fernando, pero ellos dos deberían tener otra calificación, no hay elementos para condenarlos como se hizo.

Alejandro Gomel (AG): ¿Por qué tuvieron el mismo defensor? ¿Había un pacto entre ellos?

Son todos amigos del mismo pueblo, Zárate, pero con diferente suerte económica. Cinalli y Viollaz son chicos de familias extremadamente humildes, por lo que no podrían costear una defensa particular.

Tomei hizo un gran esfuerzo y tuvo una visión del juicio (que puedo compartir o no) que llevó adelante y no lo hizo tan mal. Al principio el Tribunal tenía una visión: iba a condenar a todos como coautores funcionales. Pero algo pasó que cambió la calificación. Para mí fue, después de los alegatos.

Quizá si hubieran tenido defensores distintos podrían haber generado más empatía con el Tribunal. La suerte hubiera sido otra si se sentaban y declaraban qué pasó aquella noche.

Hay diferencia entre la falta de empatía de los acusados para con la familia de Fernando y las cuestiones que rigen el derecho penal. ¿Cómo actuará la Corte ante eso? ¿Cómo manejará la fuerte presión social?

Acá hubo justicia, hubo un juicio y hubo un Tribunal que falló. El embate popular y la presión mediática no deben modificar las convicciones. Ojo, la sociedad tiene razón en levantarse, se ha visto conmocionada. Ustedes como periodistas, saben que hay muchos Fernandos.

Si no hubiera existido este interés social, este juicio no se hubiera desarrollado de la misma manera.

¿Pero cómo cree que la Corte recibe esa presión?

Veremos qué hacen los defensores de estos muchachos y el del particular damnificado. Ahora entramos en el juicio del juicio, se va a juzgar lo que hicieron estos jueces, si la condena es correcta. A medida que vamos subiendo la escala es cada vez más técnico.

