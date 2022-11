Miguel Alberto Piedecasas, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, calificó de manera contundente la situación del Poder Judicial. Afirmó que “la relación entre la Justicia y la sociedad sigue siendo crítica” y que “hay una crisis de credibilidad" en ese sector. "La designación de Doñate es contraria al fallo de la Corte", sentenció en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Qué balance hace de la jura de los nuevos miembros y de la actual situación del nuevo Consejo de la Magistratura?

Ha sido un momento institucional de mucha importancia, que se encuentra opacado por una coyuntura política e institucional de nuestro país.

Cuando me tocó jurar en 2014 también fue un momento complicado para el órgano constitucional. Hago un balance positivo porque 12 consejeros estamos en condiciones de trabajar. Hay muchísimas cosas por hacer. La parte negativa es que los 19 consejeros deberíamos haber jurado, en su totalidad, y eso no fue posible.

Espero que se resuelva la situación y que el consejo pueda constituirse como corresponde institucional y legalmente.

Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema toma juramento a 11 miembros, pero no a los designados por el Congreso

Los cambios en el sector judicial con el paso del tiempo

¿En qué se diferencia el actual consejo de aquel? ¿Cambió la regulación de la Justicia a la sociedad con respecto a aquel momento?

La relación entre la Justicia y la sociedad sigue siendo crítica. Las críticas de la sociedad hacia la Justicia consisten en criticar su ineficacia, tanto para resolver los problemas estructurales de la sociedad como sus problemas cotidianos.

También está la necesidad de hacer siempre más transparente todo lo relacionado con el proceso judicial. Yo presidí el consejo dos veces y eso tiene el desafío de ir marcando el curso del funcionamiento. Hacer esfuerzos cotidianos por el diálogo y el consenso.

Hay una crisis de credibilidad en la Justicia que se mantiene y no se ha logrado revertir. Hay que trabajar sobre los problemas estructurales del ámbito judicial.

Cómo se podrá solucionar el conflicto en el Consejo de la Magistratura

¿Qué expectativa tiene de cómo se va a resolver la controversia entre la Justicia y el Poder Legislativo?

Hay dos fallos de la Corte que son muy claros, no hay que leer el último nada más. El de diciembre de 2021 volvió a la conformación de 20 miembros, y el segundo dice que la interpretación de aquel fallo estructural debe leerse al momento de la aplicación de la sentencia. Luego de este segundo fallo, la Corte ha dicho que no se pueden fabricar minorías artificiales en detrimento de la mayoría.

La designación de Doñate es contraria al fallo de la Corte. Por lo tanto, en mi opinión, no se le debería haber tomado juramento a alguien por un procedimiento que la Corte declaró nulo.

Elección clave en la Justicia de la Ciudad: disputa por las sillas en el Consejo de la Magistratura

¿No le tomaría juramento a Doñate, pero tampoco podría hacerlo con Juez?

Claro, porque Luis Juez necesita una designación de la cámara o bien una resolución judicial suplementaria a esa designación. La Corte está en condiciones de abocarse al tratamiento del tema. En definitiva, el primer fallo, el de la conformación, y el segundo, que interpreta la designación de las mayorías y minorías, ya tuvieron resolución de la Corte.

¿La Corte podría designar a la persona que corresponde por el Poder Legislativo, representando a la minoría del Senado?

Es un tema muy complejo, que no debería suceder, pero ordena la comunicación que corresponde a la segunda minoría real del Frente de Todos. Evidentemente estamos en una situación sumamente compleja.

Otra interpretación sería que, si no hay designación válida, no hay designación. Entonces nos quedamos con un senador menos. Hubo un caso parecido con el senador Godoy, cuando un fallo judicial estableció que, al no tener el título de abogado, no podía integrar el Consejo de la Magistratura. Hubo un periodo, como no se producía la designación, en que funcionamos con un número menor al que correspondía.

