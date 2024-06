Miguel Ponce: "Estamos en tiempo de los telegramas de despido"

El experto en Economía Real, Miguel Ponce, aseguró que, a partir de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, no habrá impactos en el corto plazo, ya que debe verse cómo evoluciona en el Congreso. A su vez, sostuvo que no habrá flexibilización en la política monetaria, especialmente en el cepo cambiario: “El Fondo no le va a dar dinero para la salida del CEPO, por más que empiecen a cumplir ciertas cosas”, manifestó. Por otra parte, señaló que hoy se conocerá el último índice de inflación en descenso, ya que el indíce de junio "volverá a rebotar". "Se empieza a ver el endeudamiento de las familias argentinas y la clase media, es inédito", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ponce es economista y experto en Economía Real y Comercio Exterior. Además, fue coordinador de la comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR.

En una entrevista en Canal E, sostuvo que “la economía real empieza a ser impactada por la incertidumbre”.

Hoy reflexionamos que hubo tres buenas noticias ayer para el Gobierno. Por un lado, la aprobación de la Ley Bases, que mantiene lo principal de lo que el Ejecutivo deseaba. Por otro lado, la renovación del swap con China, y por otro, el anuncio de que había una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Puede ser que estas tres medidas despejen esa incertidumbre que usted mencionó?

Yo diría que lo más importante es darnos cuenta de que, por supuesto, estos son indicios de rectificaciones.

Ayer se cerró el swap con China, especialmente por una presión muy grande del Fondo Monetario Internacional, donde China tiene peso dentro del FMI, no el que tiene los Estados Unidos, pero tiene peso. El Gobierno está haciendo muy buena letra con el Fondo y el planteo que se le sugirió a Caputo es que si está por viajar allá y tiene que resolver finalmente el giro de los 800 millones, habría que arreglar la situación con China porque si no se ponía en duda, no sólo el plan sino la apertura de alguna charla como la que anunció Caputo de que vamos a un nuevo plan. Por cierto, si no se arreglaba con China, la situación de Argentina se complicaba mucho.

Esto hizo que rápidamente se pusieran de acuerdo con la exigencia que había recibido Diana Mondino cuando estuvo allá acompañada por Bausili, que es que el Presidente de la Nación visitara y le pidiera personalmente a Xi Jinping la renovación del swap, más seguramente algunas otras cuestiones que se hablarán en esta visita que acaba de confirmarse, como todos sospechábamos. Esto implica recular en chancletas, porque se va a juntar con el presidente más comunista de todos los que él acusaba, junto con Lula y algunos otros con los que él jamás pensaba tener algún tipo de relación, y va a reconocer lo que ya Mondino reconoció en su viaje, con lo cual se alejan de todas las pavadas que hicieron en relación a Taiwán, mandando diputados de La Libertad Avanza y el PRO, a visitar Taiwán en el mismo momento que estaba la misión que fracasó de Mondino con Bausili allá.

Se acaba también eso de que "todos los chinos son iguales" y todas las malas praxis que ha habido en el vínculo con China. Esto implica una nueva etapa, seguramente no como lo desea Milei, porque los chinos me parece que adoptan resoluciones como castigarnos comercialmente, ya están reemplazando la carne argentina por carne brasileña. Han aprobado 18 frigoríficos en Brasil para que la carne brasileña suplante parte de la carne argentina, y además están bajando los pedidos de soja, la cual reemplazan por soja australiana, entre otros países, con lo cual nuestra situación es dificultosa.

China, que en algún momento fue nuestro primer socio comercial, desde el año pasado es el segundo luego de Brasil, después pasó a ser el tercero y hoy es el cuarto, con lo cual evidentemente nuestro intercambio está siendo afectado esencialmente por no haber cumplido el ABC de lo que son las políticas internacionales, que es la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir afectando nuestros vínculos comerciales y económicos, esto en relación a China.

En relación al apoyo de la ley, yo creo que sí, el tema es cómo se va a leer afuera, cómo van a leerlo los mercados. Esta ley yo la denomino Ley Unesco, porque es la primera ley que consigue el Gobierno después de cinco o seis meses, y sale viciada de nulidad y salpicada por el primer hecho de corrupción en el Congreso, en el mismo momento en que todavía se está transitando por el primer hecho evidente de corrupción en el Ejecutivo, con estos contratos truchos de Pettovello con la OEI, etc.

Yo decía, por ahí desde una mirada radical, en referencia a Lucila Crexell, igual que el abuelo Sapag que recibió, dicen algunos, fondos de gremios importantes para joderlo al presidente Alfonsín con la Ley Mucci que pensaba reglamentar la vida gremial. ¿Qué diferencia hay entre esto y una valija con dinero?

Acordémonos que Alfonsín durante la campaña había denunciado el pacto militar sindical que pretendía la inmunidad de los genocidas. Bueno, con los militares pudo, ahí está la CONADEP y el histórico juicio a las Juntas. Pero la otra mitad del pacto no pudo ser aceptada gracias a los Sapag. Crexell Sapag ahora, de alguna manera, retoma esa historia. Y ojo, yo no creo en la genética política. Esto es distinto de ver el fútbol. He visto muchos hijos y nietos de políticos que no son como los Simeones o los Mac Allister, en política la genética tiene otra vigencia. Bueno, la Crexell Sapag tiene otra vigencia. ¿Esto cómo puede ser leído? Y, si no estaba Crexell sentada, ¿hubiera sido necesaria la participación de Villarruel? Seguro que no. ¿Esto termina así o se judicializa? Son muchos elementos.

Y la tercera situación es que, obviamente, el Fondo hoy va a aprobar los 800, seguramente ya con este dato de China, pero no va a aprobar ningún fondo más como los que quiere Caputo. A lo sumo, el día de hoy vamos a conocer una declaración bancando el plan, diciendo que celebran que se haya conseguido la ley, planteando la direccionalidad, tal vez pongan algún párrafo como lo que suelen poner preocupados por los que están sufriendo el ajuste, y seguramente es posible que comience a hablar de la prórroga de algunos vencimientos. Es decir, rodear vencimientos, pero no creo que haya ningún tipo de fondo especial. Digo, Caputo que había prometido 15 mil millones, desde hace mucho tiempo, que claramente no ha conseguido, me parece que va a seguir quedándose con las ganas.

Entonces no es optimista con la salida del cepo...

De ninguna manera. Además, el Fondo no le va a dar dinero para la salida del CEPO, por más que empiecen a cumplir ciertas cosas.

Hoy seguramente vamos a conocer que se acabó la etapa de las tasas negativas, el Fondo venía pidiendo tasas positivas, se empiezan a cumplir algunos de los condicionantes, que obviamente ni dolarización ni salida del CEPO están en el horizonte, porque hay una mirada en relación a qué pasa con la economía real, ahora han empezado a coincidir, a diferencia de mucho tiempo, cuando tuvimos divorcio entre los mercados y la economía real, entre Main Street y Wall Street, ahora habían empezado a coincidir.

La semana pasada tuvimos subida del riesgo país, la ira de las acciones argentinas, que obviamente hoy van a rebotar, va a haber una recuperación seguramente en eso, pero la mirada de lo que viene a futuro la acaba de dar el Banco Mundial, que ha dicho que Argentina va a ser el único país en la región que cae 3.5. Algunos incluso pensamos que la caída puede ser más, porque el Presidente prometió primero un rebote en V, después eso lo modificaron, y dijeron que sería la pipa de Nike, después hablaron de una U, yo estoy hablando de una L mayúscula, donde el trazo vertical todavía no sé si ha tocado fondo o va a seguir profundizandose.

Por eso contigo hablábamos acerca de la depreflación, yo creo que vamos a estar en una depresión importante, mucho más profunda que la recesión, con alta inflación todavía, y por eso es que estamos viviendo un tiempo tan particular. La depreflación, depresión económica, tiene la singularidad de que impacta directamente en el empleo, y hemos visto que en estos seis meses pasamos desde el adelantamiento de las vacaciones, a la quita de horas extras, a la baja de algunos turnos, y hoy estamos en el tiempo de los telegramas de despido, y esta es la democracia de la sociedad.

Por eso cuando algunos amigos ayer votaban diciendo “démosle herramientas por el 56%”, creo que la política hay que mirarla dinámicamente, no estáticamente, y creo que ese 56% no existe. Si tenemos que solamente un 16% de la gente dice que llega a fin de mes, quiere decir que tenemos más del 80% que no está llegando. En el consorcio, casi el 40% de la gente tiene problemas con el pago de las expensas, se empieza a ver el endeudamiento de las familias argentinas y la clase media, es inédito.

Fernando Meaños: ¿La ley trae algún efecto inmediato en la economía real?

En lo inmediato no, porque hay que esperar el resultado final del partido. Todavía estamos jugando, posiblemente ya en segundo tiempo que es la vuelta a Diputados. Vamos a ver cómo termina todo esto en Diputados.

Obviamente en Diputados hay algunas cosas que se pueden revertir y otras que no. Pero yo esperaría, y creo que todo el mundo va a esperar, que esto esté con todos los pasos legales cumplidos para saber su real vigencia. Me parece que todavía deberíamos esperar.

En lo inmediato no creo que notemos ningún efecto. Hoy vamos a conocer un índice de inflación que va a ser el último en descenso. El próximo, cuando conozcamos el índice de inflación de junio, volverá a rebotar.

Se decía que todo este programa era posible en la medida que la paciencia social aguantara. La paciencia social venía fundamentada en, primero, echar la culpa a todo lo anterior, y segundo, en decir, “estamos haciendo un esfuerzo que a futuro nos va a traer cosas mejores”, y eso estaba esencialmente basado en la baja de la inflación. ¿Qué pasará cuando la inflación deje de bajar?

FM: En la importación, una de las herencias que recibió este Gobierno es una deuda importante con los importadores.

Hoy están superando los 18 mil millones, y esto ya empieza a afectar la cadena de pagos, porque vos ahora tenés muchas de las importaciones, particularmente de insumos, que aplican la norma de pago a culata de camión. Sale de puerto si el tema está pagado previamente. Y hay muchos que están con mucha bronca porque las últimas decisiones adoptadas para intentar frenar la inflación a partir del salto de las formadoras de precios, que hizo que se pudiese importar ciertos elementos, generó que esos elementos ahora se están haciendo en competencia desleal con la producción nacional.

Es decir, los importadores tienen que pagar a 30, 60, 90 y hasta 120 días, cosa que obliga a negociaciones muy duras con los proveedores históricos de quienes estaban importando fundamentalmente mucha industria alimenticia. Y esa industria alimenticia ve que a los que importan le dan pagos a 30 días en el oficial, y que para eso sí hay dólares.

FM: Esa deuda, que todavía permanece, tiene que ver con una agilización de lo que es el flujo. El stock quedó pendiente pero el flujo se normalizó. ¿Es así?

Totalmente. Todos nosotros pensamos y teníamos dudas, sobre qué iba a hacer este gobierno cuando asumiera, ¿resolvería el stock o el flujo? Yo llevo 40 años en el comercio exterior, particularmente de las pymes. Paradójicamente muchos pensamos que iban a dar alguna noticia en relación al stock.

El BOPREAL no ha servido, entonces sí han puesto el esfuerzo por mejorar el flujo, pero mejoraron el flujo de aquellos que no están con deudas comerciales, y no han logrado que fluya el crédito comercial, precisamente por estar endeudados en estos 18 mil millones.

