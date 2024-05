Nicolás Pino: "Los precios del trigo están yendo tímidamente hacia arriba"

Nicolás Pino piensa que hay que evaluar las promesas del Gobierno para el sector agrario con "paciencia, esperanza y expectativa". “Sabemos que vamos camino al levantamiento del cepo, porque el Presidente lo ha manifestado, esperamos que se pueda levantar lo antes posible”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Pino es presidente de la Sociedad Rural Argentina, pertenece a una familia que tiene tres generaciones de productores agropecuarios y su título es técnico agropecuario recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA). En su trayectoria en la entidad, participó de la Comisión Directiva en los cargos de secretario y vicepresidente, además fue secretario del Comisariato General del comisario general de La Rural. Ayer, Nicolás Pino estuvo en el Luna Park, y en declaraciones a prensa dijo que esperaba que la quita del cepo sea lo más rápido posible, y planteó que el Gobierno había asegurado que iba camino a esto.

¿Qué viste ayer? ¿Qué sentiste cuando estabas en el Luna Park?

Me pareció un acto muy importante, colorido. Había muchísima gente, de todas las edades, jóvenes, gente mayor. Fue muy diverso, había mucha euforia. Como espectador me llamó la atención la convocatoria, personalmente hace mucho tiempo no iba al Luna Park y lo vi muy concurrido y muy colorido.

¿Cómo le fue al campo en estos primeros seis meses de gobierno?

Es muy amplio todo, vos conocés bien la producción agropecuaria y lo diversa que es. Pero, en líneas generales y más allá de lo productivo, el campo está viviendo un momento de muchísima expectativa, mucha visión hacia adelante, y se está viendo que las condiciones y los problemas que hay en el mundo van generando que lo que nosotros hacemos, los productores argentinos, sea lo que se está demandando a nivel mundial.

Está pasando con el trigo, por ejemplo. Hace un mes la siembra se iba a restringir por los costos y los bajos precios, y eso se fue revirtiendo. Hoy se está hablando hasta de aumentar hectáreas de siembra. Entonces, estamos con mucha expectativa y con buenas posibilidades hacia adelante. El campo va a estar a la altura de las circunstancias respondiendo a eso.

Fernando Meaños: ¿Qué está pasando con la liquidación de la cosecha gruesa? ¿Cree que está a ritmo adecuado? ¿Hay productores guardando en el silo bolsa y esperando un tipo de cambio más alto?

La cosecha estuvo detenida durante quince, veinte días por condiciones climáticas y problemas de piso que no permitían entrar a cosechar. Pero lo que marca el flujo es que en los últimos seis u ocho años, según el Instituto de Estudios Económicos de La Rural, se viene respetando el normal desenvolvimiento que los productores hacen con su producido.

Al momento de la cosecha, nosotros aprovechamos para pagar cuentas que debemos, deudas que habíamos tomado para sembrar. Más allá del tema climático, que frena todo el flujo, algunos paros que se hicieron en los puertos, el paro general también... Todo eso demora un poco, pero hay que destacar que viene en un ritmo normal.

Siempre, hay que remarcar, el productor entrega sus granos a acopios o exportadores que son ellos los que liquidan el grano. Nosotros no somos lo que producimos la exportación, sólo entregamos el producto.

FM: Usted dice que el ritmo de los productores está dentro de lo normal...

Dentro de los parámetros normales de los últimos ocho años, un 30% de la cosecha que se vende en estos meses del año.

FM: ¿Pero qué pasa con los exportadores? Los movimientos del dólar provocan que el exportador espere un poco para saber cuál es el tipo de cambio, y esperar a que termine de subir.

La dinámica de las entregas vienen con compromisos asumidos anteriormente, y esos compromisos hay que cumplirlos. Hay una mecánica que no se puede frenar, porque es muy costoso frenarla, que son los embarques. No veo que eso sea un tema del dólar, hay compromisos que hay que asumirlos.

FM: No esperan una unificación del tipo de cambio, y tampoco esperan una reducción de las retenciones, esos dos temas prácticamente no están de aquí al corto-mediano plazo.

Sí, sí lo está. Está en nuestra agenda cada vez que nos toca hablar con algún funcionario del gobierno, ese reclamo siempre está. Sabemos que vamos camino a eso, porque el Presidente lo ha manifestado, y esperamos que lo cambie es el tema del cepo, ojalá se pueda levantar lo antes posible porque eso a nosotros nos va a liberar del famoso Impuesto País, que dentro de los insumos que usamos los productores, gran parte es importado.

Al tener el impuesto país, esos insumos aumentan el costo. Entonces, creo que no solo para los productores, sino para la inversión futura de la Argentina, es importante que el cepo se termine lo antes posible.

Alejandro Gomel: El presidente está semana dijo que no sabía cuándo se iba a levantar el cepo. ¿Le preocupa esto? ¿o es sólo una declaración pública, y en privado le están diciendo otra cosa?

No, nadie se ha comprometido en una fecha cierta. Se había generado cierta expectativa que, dentro del primer semestre, se iban a tener novedades sobre eso. Bueno, todavía no terminó el primer semestre, espero que eso que se había pensado se pueda analizar.

Creo que tenemos que ser pacientes, que se ordenen las cosas como se tienen que ordenar, para no tener que dar una vuelta atrás cuando se tome una decisión. Eso sería muy malo, no solo para el campo, sino para toda la sociedad. Así que, bueno, un poquito de paciencia y esperemos que se levante ese famoso cepo de manera inmediata.

Después podemos seguir hablando del tema de los derechos de exportación, que realmente en ciertos productos, como la carne o el trigo, no pegan tan fuerte sobre lo que pagamos los consumidores, pero sí alivianan los costos argentinos, que son altos.

AG: ¿Usted le diría a sus pares del sector que le tenga más paciencia a este gobierno que a los gobiernos anteriores?

No, ni más, ni menos. Con gobiernos anteriores hemos tenido eternas discusiones que nos han llevado a perder tiempo, a perder ánimo, discusiones que no nos han llevado a nada, y la verdad es siempre la misma pregunta: ¿Por qué cuando Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia fueron creciendo en sus producciones e importaciones, Argentina siempre se ve estancada?

Eso es lo que pasa cuando nos metemos en discusiones que llevan años, no nos ponemos de acuerdo y no vemos el bien común de todos, no solo de un sector. Ojalá que esa postura cambie para que nosotros nos podamos desarrollar como queremos.

¿Qué pasa con los precios? Había expectativas de que los precios sean mayores de los que terminan siendo, ¿Por qué? ¿Crees que esa tendencia va a continuar o se va a revertir?

Estamos lejos de los precios ideales, acordémonos. La soja de 600 dólares, que era espectacular, esos precios no están, estamos lejos de eso. Tímidamente estamos viendo alguna suba en los valores en general del trigo, del maíz, de la soja.

Bueno, también relacionado a lo que está pasando en Brasil. Ese país es un monstruo de producción y ahora se ve afectado por esta tremenda inundación, y va a generar un bache, va a afectar su productividad. En el mientras tanto, el mercado se va cubriendo, y en esa demanda los precios están yendo, tímidamente, hacia arriba.

En el tema carne, por ejemplo, hay un parate, una demanda que está fría, te diría hasta cómoda en sus precios, que genera que los valores esperados para las exportaciones se quedaron un poco. Se vio en los medios ahora, la exportación de carne que venía con un ritmo muy bueno, durante el mes de abril se frenó. Esperemos que se pueda recomponer esa situación.

