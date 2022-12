El periodista Alejandro Gomel contó los detalles de una nueva queja llevada a cabo por el secretario de las Islas Malvinas, Guillermo Carmona, que fue elevado a la cancillería Argentina y derivó en un posterior llamada a la embajada británica, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Hay movimientos militares en las Malvinas y rechazo de la cancillería argentina?

Mucha preocupación que generó un llamado a la embajadora británica para hacer una queja normal por lo que pasa en las Islas.

Hubo una reunión del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, donde se presentó este pedido formal que rechaza estos nuevos movimientos militares de los británicos en las Islas Malvinas porque va en contra de todas las resoluciones de derechos humanos en cuanto a la necesidad de llamar al diálogo y sentarse a negociar la soberanía de las Islas.

Es una zona que está militarizada y que tiene constantes ingresos y egresos de tropas.

El Gobierno protestó contra Reino Unido por el envío de soldados de Kosovo a Malvinas

El Gobierno presentó la queja diplomáticamente e insistió con el llamado para charlar sobre la soberanía, algo que forma parte de la resolución 2065 de Naciones Unidas en la que convoca a ambas partes a negociar, pero a lo que Gran Bretaña se niega.

No solo que el país extranjero no hace caso a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que insiste con los movimientos anteriormente mencionados. Son varios los reclamos que lleva hechos el Gobierno durante este año y, pese a tener la derecha de los organismos internacionales, es lejana la chance de sentar a dialogar, incluso en alguna cumbre internacional Alberto Fernández lo planteó, pero no tuvo respuesta.

