Omar de Marchi: “Hoy no me gustaría tener un Milei serio y prolijo”

Omar de Marchi se refirió a la polémica por las críticas de Milei al Congreso de la Nación, y afirmó que considera que Milei tiene una forma de comunicación “espontánea y franca”. “No me gustaría tener hoy un Javier Milei serio y de buenos modales, porque no fue esa la persona que votamos para ser presidente”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Omar de Marchi es secretario de Relaciones Parlamentarias con la Sociedad Civil. Fue presidente de la Cámara de Diputados y candidato a gobernador de Mendoza.

Alejandro Gomel: Hace algunos días dijiste que el Presidente tiene una actitud “espontánea y franca” ¿Cómo creés que va a seguir la relación del Presidente con el Congreso?

El presidente tiene una actitud para muchos rara, pero la rareza radica en la espontaneidad y en la franqueza. El hombre mantiene con claridad sus convicciones y las expresa de una manera cruda, franca, y creo que eso aporta a su conexión con la ciudadanía, con la gente.

La relación con el Congreso debe seguir de manera institucional, independientemente de las cuestiones personales, porque si un diputado o un senador va a aprobar o no una ley por que le guste más o menos un presidente me parece que no es el camino. Cuando uno valora el contenido de una ley lo hace por el contenido de los artículos y todo lo que plantea.

Pero digamos que recibir insultos por parte del Presidente mucho no ayuda a que se lleve adelante una relación fluida y se aprueben las leyes, ¿o sí?

No hay que sentirse incluidos. Cuando el Presidente dice, por ejemplo, “el Congreso es un nido de ratas”, y claro, es fuerte, ahora, si vos preguntás en una mesa de café o en una reunión familiar qué piensan del Congreso, el 90% te va a decir que es un nido de ratas, lo que no significa que sea así o que todos lo sean. Aquellos que no formen parte de esta caracterización que tiene la ciudadanía de la política en general. Desconocer o esconderse bajo las buenas formas tiene una cuota de hipocresía, ¿no?

Se ha hablado mucho en estos días de un presidente que habla más como Javier Milei que como presidente, como cuando se pelea con Lali Espósito o insulta a López Murphy. ¿Se puede separar el Javier Milei modo candidato del Javier Milei presidente?

Yo no distinguiría entre Milei candidato y presidente. Javier Milei es una persona que logró algo impensado tiempo atrás, en el transcurso de dos años, o menos inclusive, se transformó en presidente de la Argentina. Ahí hay algo que pensar y analizar. A mí no me gustaría tener hoy un Javier Milei serio y de buenos modales, porque no fue esa la persona que votamos para ser presidente. Hay que rescatar esa cuota de autenticidad. Puede estar equivocado o no, uno puede tener disidencias con lo que dice, pero recordemos las cosas que dijo en campaña, son iguales a las cosas que dijo hoy, no está agregando nada nuevo.

Daniel Montoya: ¿Habrá alguna revisión de la estrategia legislativa del imperialismo a partir de lo que ocurrió con la Ley Ómnibus? ¿Presentarán leyes más cortas en lugar de abocarse a proyectos fundacionales?

Con respecto a lo de los proyectos fundacionales, algo de eso hay, porque se intenta cambiar leyes estructurales de la Argentina de manera rápida. Mientras estamos hablando hay seguramente alguna familia más que cayó en la pobreza. Si Argentina no se ordena rápido vamos a seguir en esta dificilísima situación en la que estamos metidos desde hace muchas décadas. Por momentos se agrava, por momentos se alivia un poquito, pero Argentina viene mal hace muchísimo tiempo.

Lo que sí también tienen que plantearse los legisladores en general es si en serio quieren que la Argentina cambie, porque en esto hay algo en el medio que no se dice, y es que muchos, para estar de acuerdo a la época o a sus supuestos electores, dicen: “el rumbo que ha planteado el Presidente es el correcto, vamos a acompañar, pero en el artículo tanto no estoy de acuerdo, etc”, que es lo que pasó. Algo así ocurrió con la Ley Bases en el artículo 5, que de sus seis incisos se votaron 5 en contra, es decir, se despedazó, y recién se comenzaba a discutir.

Hay que tener claridad y decirles: flaco, ¿querés acompañar o no? porque si no, sé honesto y votá en contra en general de la ley. No estás de acuerdo con los cambios en Argentina. Creo que quedó expuesto eso, dónde existe verdadera voluntad de cambio y dónde no.

Para de Marchi, la "rareza" en la comunicación presidencial radica en la sinceridad y espontaneidad de Milei.

AG: ¿Ves la posibilidad de que el acuerdo, en principio parlamentario, entre La Libertad Avanza y el PRO, sea un avance en ese sentido para tener más músculo legislativo?

Trato de ver un poco más allá. Creo que viene un reordenamiento general de los partidos políticos en Argentina, tengo esa presunción. El reordenamiento va a venir en términos no sé si ideológicos ni filosóficos, sino más bien en términos de visión del mundo y de la economía. Hay quienes creen que la salida es más estatismo, más impuestos, en fin, y quienes creemos que la salida viene por liberar la creatividad de los ciudadanos, simplificar, desregular, que el que quiera emprender pueda hacerlo, y que el desarrollo pueda empezar a aparecer. Creo que el reordenamiento va a venir más por allí. Podríamos decir que, evidentemente, parlamentariamente hay una cercanía entre La Libertad Avanza y el PRO, pero también hay cercanía con algunos sectores del radicalismo, de Coalición Federal, etc.

AG: ¿Cómo ve al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en toda esta situación?

Creo que ha mantenido un perfil bastante bajo, bastante razonable, es un tipo inteligente que sabe leer la realidad, y eso hace que se haya mantenido un poco al márgen de esta discusión que se ha planteado.

Dentro del radicalismo también se va a producir un reordenamiento. La discusión de ayer de Valdés con Lousteau, por ejemplo, deja tela para cortar más allá del chisporroteo circunstancial. En el fondo, retomando lo que decíamos recién, es la definición de hacia a dónde vamos. Hay quienes creen que el Estado tiene que resolver las cosas en la Argentina, y otros que creemos que tienen que ser los ciudadanos.

