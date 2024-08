Pablo Boczkowski: "Los demócratas, como el PRO, usan las redes propositivamente; Trump, como Milei, negativamente"

Pablo Boczkowski, luego de la Convención Demócrata en Estados Unidos en donde hubo más de 200 influencers acreditados, señaló que si bien Donald Trump supo utilizar las redes sociales en 2016 para triunfar en las elecciones presidenciales, el Partido Demócrata hoy se maneja de manera activa con su audiencia, sobre todo mediante Instagram y Tiktok. También indicó que, si bien hay incertidumbre sobre los resultados presidenciales finales, Kamala Harris ha revitalizado la base de su partido. Además, destacó el big bench del Partido Demócrata, una amplia gama de figuras emergentes listas para asumir roles de liderazgos en el futuro. “Mirando hacia el futuro, el partido está muy bien posicionado”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Boczkowski es profesor de comunicación en Northwestern University, en el estado de Illinois, y uno de los profesionales con mayor conocimiento en la cultura digital. Además, es co-director del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Y este fin de semana publicó un artículo titulado “Las 4 claves de la Convención Demócrata”. Después de la Convención Demócrata, finalmente quedó confirmada la candidatura de Kamala Harris, quien competirá contra Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre.

En tu nota "Las 4 claves de la Convención Demócrata" decís que hay cuatro claves que dejó esta convención: el entusiasmo en la militancia; cautela en la dirigencia; libertad, alegría y diversidad como pilares del discurso; y un énfasis mayor en las biografías que en las políticas públicas. ¿Podrías desarrollar con nuestra audiencia un poquito más estos conceptos?

La Convención Demócrata, que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Chicago, creo que dejó estas cuatro claves y conclusiones. La primera es que la militancia está energizada, incluso exultante diría, fue muy claro en el estadio, yo estuve todos los días ahí y la analogía que uso en la nota es pensar en un equipo que en el primer tiempo, o sea, con Biden como candidato, estaba perdiendo por goleada, en el entretiempo se hace un cambio, entra Kamala Harris, se empata al final del partido y es la situación en la que está. Hay un empate técnico en las encuestas, una leve tendencia favorable hacia Kamala Harris, pero realmente es lo que podríamos llamar un empate técnico, lo que pasa es que el equipo que remontó un 0-4 para ponerse 4-4 tiene un envío anónimo que el otro no tiene.

¿Qué va a pasar en el alargue? No se sabe, el debate del 10 septiembre va a ser clave para esto. Hay mucha cautela en los políticos, en los líderes del partido. No solo lo decían en público, en los discursos y demás, sino que por ejemplo las conferencias de prensa por la mañana, en los pasillos, era muy claro que ese era el mensaje, no quieren que la militancia se duerma. Les ha dado un gran impulso la convención, la cuestión es si van a poder transmitir eso en acciones concretas en las próximas semanas.

La alegría, la diversidad y la libertad son los tres pilares comunicacionales del discurso de Kamala Harris este primer mes. Es un discurso que, para ir al último punto, está más centrado en los elementos biográficos que en las propuestas concretas de políticas públicas. Hubo un solo anuncio que Kamala Harris hizo el viernes inmediatamente previo a la Convención de temas económicos en la ciudad de Carolina del Norte y no fue bien recibido, no solamente por los medios ajenos, sino por los propios. Washington Post, por ejemplo, publicó un editorial muy duro al respecto.

Nuevamente en un par de las conferencias de prensa matinales hubo preguntas al respecto de cuándo va a haber más propuestas, y se dijo que luego de la convención. El discurso de Kamala Harris fue de aceptación de la nominación con dos partes, una primera muy biográfica y una segunda donde empezó a, de alguna manera, presentar los titulares de propuestas, no el contenido en sí. Lo que parece más prometedor es esta economía de la oportunidad, no queda claro en qué va a consistir, pero hay muchos indicadores de economía que son muy positivos en Estados Unidos.

Sin embargo, el costo de vida es alto para los ingresos respecto de lo que era antes. Si bien la inflación no es alta, el mercado de valores va claramente en una tendencia ascendente y la desocupación es muy baja, es cierto que el costo de vida ha incrementado más posiblemente de lo que se mide en la inflación y, en ese sentido, es un punto que le juega en contra a Kamala Harris, que si bien ha logrado posicionarse no como parte del gobierno, sino como una candidata nueva, aún así el Partido Republicano les está achacando los problemas en la economía al ticket demócrata. Estas son las cuatro grandes conclusiones.

Para la política interna norteamericana hay una quinta, y es que quedó muy claro en la Convención que el Partido Demócrata tiene lo que en inglés se llama un big bench, muchos jugadores y jugadoras que están listos para salir al ruedo. Desde gobernadores como George Shapiro, Gretchen Whitmer y Wes Moore, Andy Beshear, etcétera, que estarían listos para liderar el partido, hasta dirigentes como Alexandria Ocasio-Cortez o Maxwell Alejandro Frost, congresista de la Florida de 28 años solamente, que fueron muy bien recibidos en la convención. Mirando hacia el futuro, el partido está muy bien posicionado.

Vos que sos un experto en este tema, ¿cuánto hace ocho años el uso de las redes sociales en Trump fue una ventaja respecto de otros candidatos, que a lo mejor no estaban tan orientados a lo digital, y cuánto hoy se convirtió en una commodity, ya que todos los candidatos y todos los partidos lo utilizan como una herramienta por igual?

Es una excelente pregunta Jorge.

Yo iría incluso antes de hace ocho años, iría hace 16 años con la candidatura de Barack Obama. Lo que los estudios mostraron es que Obama, en el 2008, le sacó una ventaja muy importante a su contendiente John McCain, y lo mismo en el 2012 a Mitt Romney. Mientras que en el 16, Trump tuvo un manejo muy hábil y muy superior de las redes al de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Hoy en día lo que se ve es que, en cierto sentido, los demócratas han aprendido la lección y están trabajando muy activa y agresivamente al respecto. Por ejemplo, en la Convención no sólo había muchos medios acreditados sino que había más de 200 influencers que tenían base de prensa. Había aproximadamente unos 70 en la Convención Republicana y se les dio un lugar muy importante en el acceso a los políticos. Al punto tal que, es un dato de color pero creo que es indicativo, los tres primeros de los cuatro días de la Convención la programación se extendió muchísimo en el tiempo, pasando lo que se llama el prime time, el horario pico de la audiencia.

En el cuarto día de la conferencia de prensa se le preguntó al director de comunicaciones de la campaña si eso no generaba cierto problema, que el discurso, por ejemplo, de Tim Walz fuera después del prime time así como lo había sido el de Joe Biden. En parte dijo que sí, ya que había muchos oradores que querían hablar y mucho entusiasmo en la audiencia, pero que no era solamente un evento hecho para la televisión sino que se pensaba mucho en las repercusiones en redes y que, en ese sentido, tener más contenido jugaba a favor porque es más posibilidad de que el contenido se viralice.

En cuanto al rating, fue muy superior en cada una de las noches de la televisión de la Convención Demócrata a la Convención Republicana. Es difícil comparar el rating en las redes pero, en respuesta a tu pregunta, creo que el Partido Demócrata aprendió la lección de lo que pasó con Trump contra Hillary y, muy activamente, está trabajando en el tema de las redes, en especial en TikTok y en Instagram.

Al mismo tiempo, como un espejo invertido de la Argentina, vos que sos argentino y que además tenés actividades académicas también acá en la Argentina, ¿hay algún punto de comparación diciendo que el PRO, primero con Mauricio Macri en el 2015 y luego Javier Milei en el 2023, hizo una utilización más moderna de los medios digitales, mientras que el peronismo que se quedó vetusto en la utilización de esos medios y esto fue importante para el triunfo tanto del PRO como de la Libertad Avanza?

Sí. A mí me parece que hay una diferencia fundamental entre el uso que hizo el PRO y el uso de La Libertad Avanza. El uso del PRO de las redes era mucho más propositivo, como su campaña, y mucho más positivo. El uso de las redes en La Libertad Avanza me dio la impresión de que era bastante más negativo.

La manera en que los demócratas están utilizando las redes encaja más en los usos propositivos, que además están a tono con esto de la alegría, como la emoción dominante y la libertad, y entendía de maneras muy distintas cómo lo ha utilizado el partido de Javier Milei acá en Argentina, por ejemplo, el tema de la diversidad. Entonces me parece que no es solamente el volumen de comunicación, sino cuál es el contenido de los mensajes que prima en estas comunicaciones.

