El ex secretario general de CTA Autónoma, Pablo Micheli, considera necesaria una reforma del Estado, pero sin echar trabajadores. "La respuesta de la CGT debería ser más contundente, está en riesgo la democracia y los DD.HH. de nuestro país", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Micheli es secretario general del Congreso Nacional de Trabajadores. Fue secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma entre 2010 y 2018​ y formó parte del Consejo Directivo de ATE.

Alejandro Gomel: ¿Cómo recibió el boletín oficial del Gobierno con la no renovación de los contratos de trabajo en el Estado en el último año?

Como todo lo que está produciendo este Gobierno desde que asumió, lo recibí con mal gusto porque no hay ninguna medida a favor de los trabajadores, jubilados y de la sociedad en general. Te doy un caso concreto, mi hijo tiene 19 años, Camilo Micheli, trabajaba en el ministerio del Interior en el 2023 e iba a trabajar de lunes a viernes, tenía un contrato, ni siquiera era planta permanente, de 180 mil pesos. Lo echaron. Bajo la excusa de que estaba ligado a dirigentes políticos y esto es mentira, mi hijo no es dirigente político y tampoco es militante político; de hecho, tengo que convencerlo de que vaya a votar.

Esta tabula rasa que hace el presidente y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es una cargada para la gente. No pueden tomar estas medidas, juegan con el proyecto de vida de la gente. Afectan a las familias, no es cierto que echaron a todos los “ñoquis” del 2023.

La gente canta “la patria no se vende”, no fui yo solo el que cantaba. En las afueras del Congreso Nacional, y en otras partes del país, una explosión de gente cantó esta consigna en la misma noche que Milei anunció su DNU.

AG: Más allá de los despidos en el Estado con la no renovación de los contratos de este año, ¿te parece que Milei busca crear sentido en cuanto a la necesidad de desguazar el Estado?

Puede ser porque parte del plan más general de Milei implica, como lo dijo él en reiteradas ocasiones, que el Estado prácticamente no tenga ninguna función, algo bastante impracticable que no se conoce en ningún lugar del mundo. Además, hay despedidos que son muy jóvenes como para tener antigüedad, como mi hijo que en 2022 era menor de edad y no podía entrar a trabajar.

Me parece que deberían haber evaluado mejor está situación incluyendo a los sindicatos en la discusión. Yo fui secretario general de ATE durante dos periodos (8 años) y se discutían en la gestión pública todas estas medidas, no era de un plumazo y sin discusión. Excepto Cavallo, que hizo un desastre como está haciendo Milei y Caputo.

Cacerolazo frente a Congreso tras el anuncio del DNU.

AG: ¿Hay malos manejos o abusos por parte del Estado para llegar a esta situación?

Como en todo lugar donde hay cientos de miles de trabajadores y todo tipo de funcionarios del Estado, se deben cometer injusticias y debe haber movimientos que no corresponden. Pero Argentina no era el Estado más gastador del planeta. Al contrario, nuestro país estaba en el término medio en la tabla de gasto del Estado, que lo mide en función del PBI, y era superado ampliamente por Israel, EE.UU., Francia, para dar algunos casos.

Hay una campaña que busca favorecer a un grupo de poderosos para que no tengan ningún tipo de control y puedan hacer lo que quieran con nuestro país, desde vender las tierras, los lagos, flexibilizar el trabajo, y con la derogación de la Ley de alquileres, habilitar contratos absolutamente leoninos que perjudican al inquilino y favorecen al propietario. Esto trama Milei y necesita un Estado golpeado y desprestigiado. La campaña para reformar el Estado que hizo Menem fue muy inteligente. Primero creó la psicosis de que el Estado era elefántico, que no servía para nada, que lo único que hacía era gastar, y luego logró apoyo popular para llevar adelante sus reformas. Milei está haciendo lo mismo.

Fernando Meaños: En los últimos años y décadas se ha generado una política con la cual se otorga empleo público que muchas veces reemplaza la ayuda social. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que esto va a tener un freno o modificación?

Prestenle atención a lo que acaba de ocurrir: EE.UU. y China no le han renovado el crédito al Gobierno actual y Milei, que era el abanderado de criticar la emisión monetaria, ya lleva emitidos aproximadamente 2 billones de pesos. Se plantea una situación donde no hay reemplazo, la gente no puede salir a deambular perdida por la calle revolviendo basura. En Argentina ya tenemos mucha pobreza e indigencia, no se puede seguir sumando más a este cuadro de situación.

Tiene que haber una alternativa. Si vas a reducir la planta de trabajo del Estado, hay que hacer una reforma discutida. Yo considero que hay organismos que tienen muchos trabajadores y otros a los que les falta; por ejemplo, a organismos científicos y técnicos, como el CONICET, que nos generan un prestigio impresionante para el país.

No se puede echar trabajadores como perros. Estas medidas propagandísticas, no tienen ningún sentido ni valor. Macri hizo lo mismo, terminó haciendo crecer el Estado con el discurso de que había que reducir el gasto. Los liberales hablan mucho y hacen poco.

FM: En el empleo público hay una parte de favoritismo político y por el otro, una falsa asistencia social.

Hay que hacer una profunda reforma del Estado para ponerlo en favor del pueblo y de la comunidad, y no para que esté en servicio de unos pocos o para hacerlo desaparecer para favorecer a quienes hacen grandes y complicadas transacciones en nuestro país. Hay que modificar el Estado y esto se hace discutiendo un plan, no echando trabajadores que es lo más fácil. Hay que discutir que el Estado le sirva al pueblo argentino y que tenga un rol a cumplir consensuado entre las organizaciones sindicales, el gobierno y la comunidad.

La CGT marchará a Tribunales este miércoles 27.

AG: La CTA, ATE están avanzando hacia un paro y mañana hay una movilización a Tribunales de la CGT cual debería ser la respuesta de las centrales sindicales?

La CGT debería haber convocado a un paro nacional. No alcanza con su convocatoria de mañana. Yo mañana voy a ir, pero considero que es una respuesta débil. El ministro de Economía está llevando adelante una ofensiva brutal. También, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dictó un protocolo antipiquetes que casi es dictatorial. Es inconstitucional por donde se lo mire, no solo porque viola la constitución sino que además los pactos internacionales, por eso, la respuesta de la CGT debería ser más contundente, está en riesgo la democracia y los DD.HH. de nuestro país. No se puede pisotear los 40 años de democracia de la manera que hace este Gobierno.

Los trabajadores para poder movilizar mañana necesitan un paro y no pedirle permiso a sus empleadores. En ese sentido, la CGT debería llamar a un paro nacional y a partir de ahí la movilización. Esta es mi crítica para la situación. No obstante, todos lo que puedan deberíamos estar mañana al mediodía en Tribunales.

AG: ¿Cómo ve al peronismo?

Yo soy uno de los que cree que el peronismo, como todas las organizaciones del campo popular, deberíamos barajar y dar de nuevo. No se puede seguir con las mismas prácticas políticas y militantes, porque esto nos llevó a que, a 40 años de democracia, el pueblo argentino haya votado a alguien como Milei.

La verdad es que hay que hacer una autocrítica. Somos bastante responsables de que nuestros hijos no tengan futuro frente a esta situación o que rechacen la práctica política. Hay que revertir esto de manera urgente y no discutir cargos o lugares

