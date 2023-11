Pablo Semán opina que es un error diluir la especificidad del triunfo libertario en la “ola global” de candidatos de la nueva ultraderecha. “En el caso de Milei, la inflación aparece como uno de los motivos centrales del vuelco de la población a su favor”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Semán es sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión, investigador del Conicet, profesor de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Además, es autor de numerosos libros y artículos.

Hace un mes afirmaste que Milei no era la réplica de un fenómeno global, sino un fenómeno extraordinario. Entiendo la particularidad de Javier Milei frente a Trump, Bolsonaro, o el caso de Le Pen, que venían de una trayectoria política anterior, ¿pero no existen otros casos como el de Zelenski en Ucrania? ¿No podría ser ese un caso similar?

A las consideraciones le agregaría también que, a diferencia de la serie de triunfos de las derechas radicales, está el hecho de que Milei ganó con diez puntos de diferencia. En los países donde triunfaron estas derechas las elecciones siempre fueron mucho más reñidas.

De hecho, uno de los síntomas que asistió a estas derechas era la imposibilidad de formar gobierno, por lo menos en un primer momento.

Con respecto a la comparación con Zelenski, entiendo que el ascenso abrupto es una característica que comparte con Milei, pero políticamente son muy diferentes.

Otra característica que tenía en mente cuando hablaba de lo extraordinario tiene que ver con que el proyecto de Milei es de las versiones más puras, nítidas, del proyecto paliolibertario que haya llegado al poder como tal. Después, si hace negociaciones o se modera, como todo presidente, es otra historia, pero nunca nadie había llegado al poder con un proyecto paliolibertario tan nítidamente definido como tal en esta carrera, que también tiene mucho de abrupto.

El resaltar lo extraordinario también tiene que ver con otras opiniones, académicas y políticas. Me parece un error diluir la especificidad de un fenómeno nacional en la idea de “ola global”, no porque no haya redes internacionales ni escena global, sino porque eso diluye las responsabilidades políticas y las especificidades nacionales, como en el caso de Milei, donde la inflación aparece como uno de los motivos centrales del vuelco de la población a su favor.

Javier Milei

Por supuesto que yo estoy preocupado por cuestiones que tienen que ver con la democracia. En el mileismo hay voces antidemocráticas, coqueteando con lo antidemocrático. Me parece que el voto a Milei no fue antidemocrático por parte de la población, sino que fue por desesperación, por irritación, por propuestas de nuevos valores económicos, por la esperanza de que sean acogidos nuevos valores económicos.

Lo de lo extraordinario tiene que ver además con otra cosa. Me parece que, en el análisis de esta derecha, hay que dejar de buscar comunes denominadores ecualizantes. Esto es extraordinario como lo es todo, porque visto de cerca nada es normal.

Me recuerda a la famosa frase de Freud, que visto en calzoncillos nadie era Premio Nobel…

Hay algo de la singularidad que uno debería recuperar.

Comparte la velocidad de emergencia con el presidente de Ucrania, las posiciones extremas con Bukele, pero desde el punto de vista económico, está a la derecha de todos, porque nunca hubo un presidente libertario. Creo que tampoco hubo un intendente ni un gobernador…

No tiene sentido buscar una ley general de la emergencia de las derechas, lo que tiene sentido es describir cada situación histórica. Uno hace el contraste con Bukele, Zelenski, pero trata de entender lo que pasó acá.

Finalmente, a la conclusión a la que yo arribo, es que en Argentina tenemos un movimiento al cuestionamiento del cuestionamiento del neoliberalismo que operó sobre la base de las ineficiencias y contradicciones de la salida crítica al consenso de Washington, y operó muy radicalmente. Esa es una característica de la situación Argentina que creo que es extrema.

Nuestro liberalismo fue extremo, nuestra crítica al consenso de Washington fue extrema, y esta salida a la crítica del consenso de Washington que encarnaron los gobiernos populistas también tiene mucha pinta de ser extrema. No sabemos cómo se va a consumar, pero al menos su planteo inaugural es extremo.

¿Te parece extremo el gobierno de Alberto Fernández?

Creo que los gobiernos de Cristina y de Alberto fueron diferentes, pero sí tuvieron episodios de inflamación retórica. Hubo una gestión extremista de la polarización política.

Creo que Alberto tuvo la intención, y no logró del todo hacerlo, ponerle un freno a eso. Lo que pasa es que el gobierno de Alberto fue el gobierno de una coalición, y la coalición fue muy contradictoria respecto de ese objetivo, porque se dividían de mala manera, entre gente que cree que la política se hace con temperatura, entre “tibios” y “anti-tibios”.

No responsabilizaría a Alberto por los extremismos de su gobierno, sí responsabilizaría a la coalición que ganó las elecciones.

Frente de Todos

Por ejemplo, Máximo Kirchner renunciando para no votar el acuerdo con el FMI.

Claro, por ejemplo. Todo el planteo en términos térmicos de la política.

Alberto Fernández trataba de combinar su lógica económica con el lenguaje inclusivo, el ministerio de la Mujer, tratando de defender a países como Venezuela, etc…

Claro. Todo lo cual contribuyó a una presentación abstracta y deplorada por una parte de la población de la temática de los derechos y la democracia.

Si uno quiere hacer un balance específico del gobierno de Alberto, la tesis del extremismo de una parte debería compensarse por el tema de las contradicciones de la coalición gobernante. Hubo una suerte de mala fe constitutiva en la conformación del Frente de Todos, cada uno buscaba superar al otro, nunca se pusieron a pensar seriamente en políticas, más allá de las circunstancias tremendas de la pandemia, la guerra y la sequía.

Paulo Freire solía decir que “la fuente del opuesto es el opuesto”. En la medida que uno extrema la bola en un sentido, más hacia el otro extremo llega. Podríamos pensar que el extremismo de Milei es la respuesta al extremismo que se generó los últimos 20 años en sentido opuesto…

Yo te agregaría ahí la figura del plano inclinado. Entre pendulaciones también nos vamos deslizando hacia abajo. Los balances sociales son muy malos, y el balance político también. Tener una sociedad enfrentada, donde nos miramos con cuidado los unos a los otros, con los indicadores económicos que tenemos es grave, eso no lo cambia ningún péndulo.

Yo comparto tu tesis, soy de los que creen que el problema central es la polarización. Por lo tanto, responder a un extremo con otro indica que vamos por mal camino…

Lamentablemente sí.

