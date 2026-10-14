Periodista Brasileño denuncia que se le rechazó el ingreso a Argentina y fue sancionado por 5 años

El periodista, escritor y activista brasileño Rogério Tomaz denunció que el Gobierno argentino le rechazó el ingreso al país y le impuso una prohibición de entrada por cinco años. Según relató, la decisión se produjo después de mantener cruces con referentes libertarios en redes sociales y sin haber recibido una notificación previa sobre la cancelación de su residencia permanente. El episodio ocurrió cuando llegó a Aeroparque para realizar una serie de entrevistas vinculadas con un libro que está escribiendo sobre Javier Milei y la Argentina.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Tomaz sostuvo que la medida tiene una motivación política y anticipó que apelará la decisión ante la Embajada argentina en Brasilia. El periodista, que vivió en Argentina desde febrero de 2020 y planeaba regresar en 2027 para seguir de cerca el proceso electoral, consideró que la sanción constituye una violación de la Constitución argentina y cuestionó que se le impida ingresar incluso en calidad de turista.

Rogério Tomaz es un periodista, escritor y activista brasileño.

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Rogerio, puedo hablar en español con usted?

Sí, sí, tranquilo.

Perfecto. Bueno, cuéntenos primero usted sostiene que la decisión del gobierno de mi impedirle el ingreso a la Argentina tiene una motivación política. El gobierno argentino, que obviamente no lo debe mirar con ninguna simpatía. Pero el tema es si tiene razón o no respecto de que usted incumplió alguna norma de orden migratoria respecto a la cantidad de días que hay que estar en el país para tener la residencia.

Sí, primero, gracias por recibirme, Jorge. Creo que este tema es muy importante, no solo para mí como persona, sino también para la democracia de Argentina y para la democracia de nuestra región. Muchas gracias por el espacio. Es muy fácil comprobarlo: este documento es el acta del incidente que me informa que mi ingreso fue rechazado, y hay otros documentos que informan los motivos y las razones. La decisión tiene una motivación política. De hecho, es verdad que, técnicamente, yo incumplía en este momento el requisito de tener suficientes días de residencia en Argentina. Entré para vivir en Argentina el 19 de febrero de 2020. Llegué para vivir en el país y, esa misma semana, pedí el estatus de residente migrante. Elegí Argentina para vivir, sin ninguna pretensión de volver a Brasil por ahora. Con la pandemia y todo lo demás, los trámites tardaron un poco. Finalmente, recibí la residencia en enero de 2022. En abril de ese año regresé a vivir a Brasil por cuestiones de trabajo. Ahora planeaba volver a vivir en Argentina en febrero del próximo año, 2027. Mientras tanto, estuve yendo y viniendo de Argentina a Brasil durante todo este tiempo, desde 2022 hasta ahora, en promedio, voy unas cuatro veces al año a Argentina. Incluso, a partir de 2024, empecé a viajar para trabajar en un libro que estoy escribiendo sobre Milei y Argentina, pero también sobre sus antecedentes históricos. Podrían haber rechazado o cancelado mi visa de residente permanente en 2023, en 2024 o en 2025. Sin embargo, esto apareció recién ahora. Esta fecha que figura aquí es del 5 de agosto. No sé si se muestra, después la busco, porque en la última semana de julio tuve un cruce con referentes libertarios, incluso con el director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, famoso por su alias en Twitter, Juan Doe. Fue durante la última semana de julio. Ellos publicaron mis redes, mi cara y mis informaciones personales en Carajo Stream, en los programas libertarios y en otros espacios. Entonces, el 5 de agosto firmaron el rechazo y la cancelación. No me notificaron, y eso es raro, Jorge, porque recibo comunicaciones del Gobierno argentino. Tienen mi correo electrónico y estoy suscripto a Mi Argentina, como cualquier ciudadano residente, así que recibo las comunicaciones, pero nunca me notificaron. Llegué el lunes a Aeroparque y tenía programadas mis últimas entrevistas para el libro. Entonces me informaron que estaba detenido, perdón, que tenía prohibido entrar en Argentina. No solo me habían cancelado la visa de residente permanente, sino que también me habían impuesto una sanción de ingreso por cinco años, que surge del Decreto 366, de julio.

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Comprendo perfectamente. O sea, que usted no podría ni siquiera entrar como turista con el visado clásico de 90 días.

Exactamente. Para esto puedo apelar, y lo voy a hacer la próxima semana aquí, en la Embajada argentina en Brasilia. Espero que me lo permitan, porque esto es una violación de la Constitución argentina y también una violación del Estatuto del Libro del Sur, que es fundamental para Argentina y permite la recirculación de sus ciudadanos.

Comprendo. Rogério, a los residentes argentinos en Brasil, para ser equivalentes, ¿se les imponen las mismas exigencias? Usted, veo que su interés por la Argentina es grande y debe conocer a varios argentinos que están allí. Cuando les comenta el inconveniente que usted tiene, ¿alguno comparó con la situación que ellos tienen en Brasil?

Confieso que no conozco los detalles de los trámites migratorios en Brasil. Conozco a muchos argentinos aquí, amigos y amigas que viven en Italia. Incluso tengo amigos que siguen teniendo residencia, visas de residentes permanentes en Brasil, pero que están viviendo en Argentina por cuestiones personales. Una pareja de amigos, muy queridos, salió de Brasil en 2022. También es un caso parecido al mío. Están en Argentina porque se fueron a cuidar de sus padres mayores y todavía no regresaron. Vuelven siempre de vacaciones, pero nunca me hablaron de que les hubieran quitado o rechazado el estatus de residentes permanentes. Confieso que no conozco los detalles ni sé si se aplica el mismo reglamento o si es más o menos parecido.

Rogério, y su decisión de volver a vivir en la Argentina ahora, así como su decisión en 2021 de volver a vivir en Brasil, ¿está relacionada? ¿Hay alguna correlación entre que usted decide venir a vivir a la Argentina cuando gana Bolsonaro y que, cuando gana Lula, quiere volver a su país, y ahora que presume que puede ganar Bolsonaro no quiere estar en su país? Se lo pregunto sin ningún tono de crítica. ¿Puede sucederle a alguien que no esté contento con un presidente y quiera vivir en otro país, y no estar viviendo en el suyo en el momento en que tiene un presidente que no le gusta? ¿Pero hay algún motivo en la elección? ¿Qué tiene que ver con la política de su país?

No exactamente, pero yo trabajo aquí, en Brasil. Mi trabajo es en la Cámara de Diputados, así que no tengo relación directa con el Poder Ejecutivo. Independientemente de si gana Lula o si gana Bolsonaro, mi trabajo no cambia para nada. Claro que tendría razones excepcionales para no vivir en un país gobernado por la familia Bolsonaro. Pero la verdad es que lo que me hace querer volver a Argentina es acompañar el proceso electoral de 2027. Quiero que sea un año muy importante, no solo para Argentina, sino para todo el mundo, y quería acompañarlo muy de cerca. Incluso trabajar como periodista también para Brasil no sería un problema, pero me gustaría acompañar día a día el proceso electoral argentino.

Rogério, muchas gracias. Y, bueno, cualquier cosa, estamos a disposición si podemos ser útiles en algo.

Muchas gracias a ustedes, Jorge. Un gran abrazo a todos ahí. Yo estuve en Perfil, en la redacción, para entrevistar a Juan Luis González. Estuve ahí, así que muchas gracias.

Gracias a ustedes. Un abrazo.



LMM