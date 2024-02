Ramiro Marra y la dolarización: debería incluir los depósitos pero también se podría hacer sin ellos

Ramiro Marra responsabilizó al Gobierno anterior por el aumento de la pobreza y sostuvo que Milei está trabajando para que cada vez haya menos pobres. “Los méritos de todas las políticas que se tomen ahora van a llegar en un momento, pero lo bueno es que va a perdurar en el tiempo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ramiro Marra es legislador de la Ciudad de Buenos Aires con mandato hasta 2025 y se desempeña como exitoso youtuber financiero en donde analiza distintos fenómenos económicos. Además, forma parte de la empresa familiar Bull Market Group.

Me gustaría que des un cierre sobre la polémica con Lali Esposito...

A mí me gusta la música de Lali, por eso no puedo decir que es una cuestión de gustos. Es una cuestión política, en los tiempos que corren cuando alguien da una posición política cualquiera puede responder, esas son las ventajas que dan los medios de comunicación no tradicionales como las redes sociales, lo hacen los artistas así como también lo pueden hacer los políticos. Lo que no se puede permitir, que si pasó en otros Gobiernos, es la persecución política, que se use a la AFIP o al INADI, como me ha pasado a mí en Gobiernos anteriores. En este caso es la libertad de expresión de políticos y artistas.

El tema del fin de semana fue el salto en el aumento de la pobreza con un 8% más de pobres, que significa 4 millones de personas entre diciembre y enero. ¿Te preocupa que el cuerpo social pueda no resistir el nivel de ajuste que se está produciendo y que en unos meses haya conflictos sociales? ¿Está dentro de tu radar esa posibilidad?

Me preocupa y me pone mal la situación de la pobreza, es algo que venimos anticipando desde hace tiempo, incluso desde la campaña, cuando el Gobierno anterior estaba tomando decisiones que iban en vía de esto, era pan para hoy y hambre para mañana, y eso es lo que pasó. Hay que ir sobrellevando esto para que la gente que está sufriendo estos problemas lo pueda soportar.

Yo entiendo que el aumento de la pobreza, que tiene que ver con el incremento de la inflación, es un tema que ya se venía produciendo previamente, pero otra cosa es tener 50% de inflación en dos meses. ¿No crees que parte del aumento de la pobreza no es responsabilidad del Gobierno anterior sino también de la forma en la que este Gobierno está produciendo la corrección macroeconómica?

No, al revés. Creo que este Gobierno está trabajando para que cada vez haya menos pobres. Lamentablemente, cuando uno recibe un país como la Argentina, necesita tiempo para corregir todas las variables que dejó el Gobierno anterior. Es como recibir un equipo de fútbol como director técnico y que al segundo partido te pregunten qué responsabilidad tenés, cuando primero hay que adecuar al equipo. Los méritos de todas las políticas que se tomen ahora van a llegar en un momento, pero lo bueno es que va a perdurar en el tiempo.

En un reportaje con Alberto Fernández le pregunté si no sería más honesto plantear que, dado que no nos ponemos de acuerdo qué gastos bajar y qué impuestos subir, y que además no tenemos crédito, imprimimos, y por eso tenemos más inflación. Entiendo lo que decís de que es necesario un ajuste más fuerte para que a la larga haya mejoras. Tal vez en un triunfo de Massa o incluso de Bullrich el dólar se hubiese ido a 600 en vez de a 800, la inflación sería menor y habría menos pobres, pero ustedes plantean que su solución es a la larga mientras que esta otra alternativa tal vez duraría poco tiempo. ¿No sería más honesto decir que están creando primero más pobres para que luego haya menos?

No, porque si hacemos eso estamos asumiendo que la pobreza es responsabilidad nuestra, cuando las decisiones que se tomaron y están afectando son las de la emisión monetaria del Gobierno anterior. Si el Gobierno anterior no hubiera acelerado la emisión monetaria como lo hizo durante la campaña, no estaríamos hablando de estas circunstancias. El que nos empujó a esta situación fue el Gobierno anterior.

El plan que tenía Melconian no era llevar el dólar a 800, sino a 550…

Te digo la verdad, nunca escuche el plan de Melconian. De todas formas hay que ver si el plan de Melconian se fue adaptando a las nuevas realidades, porque el plan de Melconian en enero de 2023 no podía ser el mismo de diciembre del 2023, porque el Gobierno anterior durante la campaña tomó decisiones que cambiaron las variables monetarias y económicas.

Uno podría elegir entre un modelo para hacer las correcciones progresivamente a lo largo de los años u otro modelo para hacer las correcciones lo más rápido posible, es una discusión válida dentro de la economía. Uno podría decir que prefiere hacerlo más rápido porque el dolor va a ser más intenso pero menos lento, mientras que otro podría preferir hacerlo más lento porque el cuerpo social no aguanta. Es una discusión que trasciende a la economía, que entra dentro de la sociología…

Hay otra variable, que es lo que planteó este Gobierno si ganaba la elección. No se habló de gradualismo, que hubiera estado bien, pero como nosotros hacemos lo que decimos estamos cumpliendo con el mandato de la sociedad en su voto.

Ahí vale también un tema del orden de la semántica, sobre si la sociedad vota a las ideas o a las personas, eso se verá en los próximos meses…

Respeto a la sociedad y creo que vota ideas, porque no creo que la sociedad hubiese votado a un Javier Milei zurdo, si hubiera sido de izquierda o socialista no hubiese llamado la atención. Milei llamó la atención por ser un distinto, por las ideas que planteaba.

En ese sentido, no sé si tuviste la oportunidad de leer el texto de Cristina Kirchner, ¿percibís que hay un reconocimiento por parte de ella de que hay que hacer una actualización laboral en lugar de una reforma? ¿Percibís que ella recorre un camino hacia el centro lejos de las ideas más de izquierda que tenía?

No leí el texto completo, entiendo que lo que trata de hacer Cristina es poner un posicionamiento político, no salir de la escena porque se quedó sin trabajo y debe estar aburrida para escribir 33 hojas cuando hay que resolver los problemas que su Gobierno dejó. Hacer análisis político sobre Cristina Kirchner es muy difícil, porque sabemos que tiene todas las artimañas para volver o seguir teniendo el poder, entonces no sé qué buena o mala intención puede haber detrás de ese texto.

Esta semana sería la reunión entre Macri y Milei, ¿tenés alguna expectativa en particular respecto a cómo tendría que ser una alianza entre LLA y el PRO?

Festejo que el Presidente pueda hablar con un ex presidente que está defendiendo las ideas de la libertad. Todo lo que se habla de una posible alianza, yo creo que el comportamiento correcto del PRO por nuestro lado ya estuvo, porque acompañaron en el Congreso que es lo que tienen que acompañar. Hay que destacar eso, todos los diputados del PRO votaron lo que había que votar porque entendieron que la gente eligió este cambio. Se habla mucho de los que votaron en contra, pero también hay que reconocer a los que votaron a favor.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves el tema de la dolarización? ¿Crees que es posible hacerlo en el corto plazo?

Como siempre planteamos durante la campaña, no es el momento. Hay que readecuar todas las variables monetarias, financieras, económicas y regulatorias para poder entrar en un proceso de dolarización sano. Cuando digo regulatorias es porque si vamos a dolarizar es porque vamos a competir con el mundo, no vamos a tratar de encontrar ventajistas de corto plazo. Si queremos tener verdaderas ventajas debemos tener una economía desregulada y no con todos los controles innecesarios que tiene ahora, porque si no será muy difícil competir. Todo lo que se planteaba en la Ley Bases era para eso, para estar en igualdad de condiciones con otros países.

AG: ¿Ves en el 2025 la posibilidad de una dolarización?

No le quiero poner una fecha porque estamos en Argentina y hay que ver cómo repercuten los diferentes procesos. Yo pensé que iba a salir la ley y hubo diputados que decidieron que no salga, se estiran los tiempos.

Una discusión conceptual de fondo es si para dolarizar alcanza con tener los dólares de la masa monetaria o de los depósitos. La gran discusión es qué pasa con los depósitos y con todos los pases entre el BCRA y los depósitos de los argentinos. ¿Tu visión es que para dolarizar no solo tenés que tener dólares para canjear la base monetaria sino también otros componentes que integran la base monetaria de la Argentina?

No hay una sola manera de dolarizar, es más complejo el tema. Lo que podemos decir es que el equipo económico está haciendo un excelente trabajo trasladando la deuda cuasifiscal a la deuda del Tesoro y de esa manera poder tener las variables ordenadas y terminar con esta bola de nieve que nos pasaba todo el tiempo por encima que eran Las Letras del Banco Central, a partir de ahí vas a tener ordenados los depósitos. Tenías unos depósitos contra papelitos que cada vez valían menos y eso es lo que se está armando para tener una estructura más sólida y entrar en el proceso de más detalle de la organización de cuantos dólares necesitas para cubrir qué bases y qué depósitos.

Circularon versiones esta semana de posibilidades de dolarización sin que estén los dólares para los depósitos. Con tu conocimiento en la economía, personalmente ¿crees que podría existir una posibilidad de dolarizar sin tener los dólares para los depósitos?

Lo correcto sería tener los dólares para los depósitos, pero también podría haber un modelo en el que con ciertas garantías se abra de otra manera. No me quiero meter en ese tema tan sensible porque cualquier trascendido de esta entrevista sobre un modelo de dolarización se puede mal interpretar y puede ser una falta de respeto al equipo económico de este Gobierno que hoy está llevando a cabo un proceso tan importante como es el orden de la macroeconomía.

