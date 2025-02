Ricardo Quintela: "Axel y Cristina van a terminar acordando"

Ricardo Quintela criticó las políticas del actual gobierno, especialmente las que afectan al sector agropecuario e industrial, y denunció que se está favoreciendo a sectores especulativos en detrimento del bienestar general. “El Estado no está para ganar plata, el Estado está para garantizar un servicio eficiente para la comunidad”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Por otra parte, el gobernador riojano recalcó que es esencial que el peronismo recupere su rol histórico al poner en primer plano las tres banderas: “la soberanía política, la independencia económica y la justicia social como instrumento de inclusión de los sectores que están excluidos y marginados de la República Argentina”.

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019 y fue reelecto en 2023. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos en la provincia: fue diputado provincial en 1993 y nuevamente en 2017, intendente de la ciudad de La Rioja en 2003, diputado nacional en 1997, y secretario de Asuntos del Interior en 1991. Además, inició su carrera política como subsecretario de la Juventud de La Rioja en 1986.

Al final tenía razón. CFK asumió como presidenta del PJ, pero nadie la reconoce así. Es decir, tuvo un triunfo pírrico​.

La verdad no es nuestra intención, ni pensamos de esa manera. De todas maneras, lo que nosotros estamos procurando es consolidar un nuevo espacio que se llama Federales, que tiene una propuesta simple, sencilla, pero muy práctica, y que tiene un lenguaje para comunicarnos con nuestra gente distinto. Tratamos de no agredir a nadie, mucho menos a nuestros compañeros, pero tratamos, en lo posible, de generar un espacio que nos permita diseñar un proyecto político, un proyecto de país y un programa de gobierno que la gente sienta que el Estado la está tocando, la está empujando y le está marcando un camino de esfuerzo, por supuesto, de esfuerzo y trabajo, pero de crecimiento y desarrollo.

Hoy tenemos un gobierno que ha generado una situación de angustia en la mayoría de la población argentina y a los sectores con los que supuestamente tenía que colaborar, que tenía que ayudarlos, también los está destruyendo, fundamentalmente al sector agropecuario y al sector industrial, no defendiendo nuestra industria nacional y no defendiendo el trabajo nacional. Por lo tanto, vemos que todos los sectores que están afectados, salvo un sector de privilegio que se dedica a lo que se denomina la bicicleta financiera o la timba financiera, que son permanentemente un espacio especulador que trata de sacar una rentabilidad no de un trabajo productivo para el país, sino de un juego de ingeniería financiera que les permite a ellos quedarse con los recursos de todos los argentinos.

Vuelvo con la pregunta. Al final, tenía usted razón. Finalmente, Cristina Kirchner es presidenta de un PJ que termina siendo casi lo mismo que ser presidente del PJ bonaerense, porque el resto de los gobernadores peronistas no se sienten representados ni la reconocen como jefa.

No lo dicen ellos. Yo creo que ella va a hacer un trabajo del PJ y nosotros vamos a trabajar por nuestra parte consolidando nuestra propuesta y luego creo yo que, en el transcurrir del tiempo, nos uniremos al final para que en 2027 todo el peronismo sea la columna vertebral de un frente que hay que crear con otros partidos políticos, movimientos sociales, CGT, etcétera, para tener una propuesta que empatice con la sociedad y que la sociedad pueda depositar su confianza en ella.

¿Qué siente que está haciendo desde el PJ de la provincia de Buenos Aires, La Cámpora, la propia Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof? ¿Cómo ve usted la relación que tienen con el gobernador de Buenos Aires? ¿Es una relación propositiva o negativa?

Yo creo que van a terminar acordando, sentándose a conversar con madurez, con adultez, con razonabilidad y racionalidad, para tratar de tener una propuesta interesante. Yo creo que Axel es uno de los hombres más importantes que tiene hoy el peronismo y uno de los referentes como para poder impulsarlo como posible candidato a presidente de la nación. Entonces, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo y hay que consolidarlo con esa propuesta. Contra eso, van a surgir otras propuestas, otras propuestas que van a debilitar o van a generar una suerte de atomización y esto del peronismo... Yo creo que es muy importante que madure el tema, la razonabilidad por parte de ellos.

El tema de provincia de Buenos Aires, no lo conozco, no tengo elementos para opinar con propiedad sobre el problema de la provincia de Buenos Aires, pero sí, obviamente, que es la provincia más importante que concentra el 40% de los electores de la República Argentina. Por lo tanto, tiene una responsabilidad diferente. Tienen que asumir esa responsabilidad y tienen que dar un paso adelante para decir: "Bueno, Axel tiene que salir a decir claramente que voy a ser el próximo presidente de la nación", para que la gente empiece a verlo realmente como un candidato presidencial y que todos podamos tener un horizonte por el cual trabajar. Nosotros queremos contribuir con Axel, y si no puede, por cualquier cosa, nosotros vamos a tener una propuesta propia también.

En los años 90, Antonio Cafiero lideró la renovación del peronismo, pero al final no logró ser candidato presidencial, y fue Carlos Menem quien emergió como sorpresa. ¿Cree que hoy, con la disputa interna entre figuras como Axel Kicillof y Cristina Kirchner, podría repetirse esa historia, con ambos sectores desgastados y apareciendo un candidato inesperado para 2027?

Entendí la intención de su pregunta, pero no. Por el momento no. Nosotros queremos consolidar una propuesta federal y nuestra condición para acompañar es la federalización de las políticas, de las políticas de las gestiones que sean federales, que podamos tratar en lo posible de marcar un camino de crecimiento y desarrollo armónico de la República Argentina. El Norte Grande viene históricamente postergado. Hemos perdido la penúltima batalla, que es la batalla entre unitarios y federales. Los unitarios ganaron la penúltima batalla, y esta última, la que estamos dando en este momento, es una batalla que también compartimos con nosotros, que hay que federalizar las políticas que se implementen. Hay que dejar de estar mirando permanentemente a la capital para ver qué candidato nos impone este presidente que hoy está gobernando a los 50 millones de argentinos. Un presidente que piensa exclusivamente en su esquema patronal globalizado y trabaja en función de los intereses de ellos. Es un presidente que tiene una actitud genuflexa hacia los poderosos y una actitud dictatorial hacia los argentinos. No trabaja para los argentinos, trabaja para los intereses foráneos.

Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es entender que este hombre, que fue inventado, fue potenciado, catapultado por los medios más llamados nacionales, son los que ingresan a través de la pantalla que llega a todos los argentinos. Luego, con este sistema cloacal de redes sociales, son los que lograron impulsarlo con un mensaje de odio, con un hartazgo de la sociedad, también con un sistema político que no supo estar a la altura de las circunstancias y de las demandas de la sociedad. Y, basado en eso, exclusivamente en eso, con ese mensaje de odio hacia la clase política, irrumpe una figura que no tiene experiencia, que no sabe lo que es manejar un grupo de empleados, mucho menos manejar un Estado nacional, mucho menos tener políticas que abarquen y que defiendan los intereses de 50 millones de argentinos, y mucho menos plantear un esquema de crecimiento y desarrollo. Estamos retrocediendo, y con el cuento de la inflación, que es muy importante que baje la inflación, pero que ha sido inflacionaria, lo que está ahora es crecer la inflación, pero no les alcanza a los argentinos para tener mínimamente el poder adquisitivo que tenían antes de su salario. Y ahora quiere imponer a las provincias, dejando de lado la Constitución Nacional, dejando de lado el federalismo, dejando de lado la autodeterminación, la autonomía provincial. Quieren que las provincias sigan lo que está planteando el 1%. Es una burla el 1% de aumento salarial. ¿Usted cree que la sociedad va a aceptar eso?

Entonces, yo creo que tenemos que saber que hay muchos compañeros, muchas compañeras, muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen experiencia en la gestión, tienen músculo político para adelante. Una gestión totalmente distinta, saben lo que es manejar una independencia como los intendentes de Buenos Aires, que manejan una provincia, y están preparados, inclusive con obstáculos, por supuesto, pero para manejar un país con políticas que generen expectativa positiva en la sociedad.

Claudio Mardones: En el plenario de ayer, el oficialismo consiguió un dictamen para suspender las PASO, aunque con mucha dificultad. Lo novedoso es que hubo aportes clave de Raúl Quintela y Gerardo Zamora, lo que muestra la falta de consenso en el partido. ¿Cree que esto refleja la dificultad para conducir el partido en este momento y que el bloque podría estar al borde de una fractura?

Sí, por supuesto, hay distintas visiones, distintas opiniones y distintos intereses, pero creo que el tema de las PASO es... nadie se rasga la vestidura para que las PASO sigan estando. Eso únicamente resuelve problemas que tienen algunos. Algunos, muy pocos. En realidad, nosotros, por lo menos, que somos del Norte argentino, que esten o no las PASO es indistinto. Lo que significan las PASO para nosotros es un aporte dinerario, que si lo podemos evitar, lo evitamos. Pero creo que el 12% de los partidos fueron realmente PASO, el resto, eran frentes con boleta única. O sea, tenemos que poner plata para algo que certifica un proceso electoral, porque ni siquiera tenes que gastar y preparar una elección electoral, que no tiene sentido. Entonces, me parece a mí que el tema de las PASO es un tema que estamos todos de acuerdo en que se elimine o suspenda. Después, seguramente, vendrá la eliminación y cada partido, cada frente, definirá cuál es su sistema de selección de los candidatos que los representen.

CM: ¿Usted avalaría que sus diputados, después de todo el debate y en el momento del recinto, apoyen la suspensión de las PASO?

Creo que, si es necesario, tal vez sí, pero si no, los compañeros tienen el mandato de abstenerse. Si consiguen el quórum de abstenerse, que sea responsabilidad de quien lo impulsa, que es el actual presidente de la nación. Y si no necesitan el voto, que lo voten ellos. Esto va a ser así porque, si no lograba, por supuesto, no lograba tener el despacho de comisión, y bueno, recurrieron a dos gobernadores peronistas que venían reclamando también que las PASO eran innecesarias y eran inconvenientes porque tenías que convocar al pueblo argentino a dos o tres elecciones. Y el pueblo no está con ánimo de votar. Por el momento, me parece que no pueden resolver sus propios problemas en términos individuales para la familia argentina, mucho menos participar en un proceso electoral. Por lo tanto, me parece que el tema de las PASO es absolutamente menor.

Eso sí, yo creo que tendrían que haber tenido una posición mucho más fuerte tanto nuestro bloque como los bloques de otros partidos que tienen gobernadores. Tendrían que haber puesto el tema del presupuesto en las extraordinarias. No puede funcionar un país sin presupuesto. No le podés dar a una persona que tiene un cierto desequilibrio, que todo el mundo lo ve, que tiene un cierto desequilibrio. No es un hombre normal, ni actúa como debería actuar un presidente de un país como la Argentina. Sabemos que no puede estar manejando él discrecionalmente los recursos producto del esfuerzo de todos los argentinos, menos de ellos, que son justamente quienes tienen la potestad de manejarlos porque no producen absolutamente nada. ¿Qué produce una Patricia Bullrich? ¿Qué produce un Adorni? ¿Qué produce un Milei? ¿Qué produce un Caputo? Producen desquicio en la República Argentina, producen endeudamiento para el país, y producen un camino oscuro para los argentinos y las argentinas. Y no están pensando en los intereses de la Argentina, piensan en los intereses, como dije al principio, de su mandante, que no están precisamente en el país.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la mejor estrategia para el peronismo este año?

Yo creo que el peronismo se va a poner de acuerdo como siempre lo hizo, y creo que el peronismo, junto con otros partidos, incluidos muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical, nos vamos a poner de acuerdo, si es para un frente o para competir con otro, de manera clara. Creo que en 2027 vamos a definir, creo yo, que va a ser importante, va a ser un proceso electoral donde estén todos los gobiernos provinciales y las candidaturas nacionales. Me parece a mí que sería lo ideal.

Nosotros, una de las cosas que hemos pecado en este último proceso electoral, es no definir una estrategia electoral y después imponerla, si la podemos imponer, porque hay muchos compañeros que hoy no están dentro de los que se denominan los gobernadores peronistas, pero son peronistas. Passalacqua, Gustavo Sáenz, Raúlito Jalil, Osvaldo Jaldo son peronistas. El mismo Gustavo Melella, que pertenece al FORJA, pero es un compañero con el cual uno puede coincidir en la mayoría de las cosas. Compañeros como gobernadores de Santa Cruz, son compañeros, bueno, que tienen diferencias, que fueron por partido distinto o por frente distinto al PJ. Eso no hace para que nos sentemos a conversar y podamos respetar el origen de cada uno de nosotros, que es el origen peronista, y levantar las tres banderas que no son banderas porque sí, ni son banderas que están desactualizadas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social como instrumento de inclusión de los sectores que están excluidos y marginados de la República Argentina

Entonces, yo creo que hay un debate que tenemos que enriquecer, tenemos que profundizar. Tenemos que tener la capacidad de volver a generar confianza en nuestra sociedad, empatizar con nuestra sociedad. Por eso creo yo que hay actores que tienen que empezar a surgir, muchos cuadros que están preparadísimos para un debate, si se quiere, con estos tipos que no tienen la más remota idea de lo que es gobernar un país. Si saben cómo destruir, si saben cómo sacarle y chuparle la sangre a cada argentino, si saben cómo destruir las familias argentinas. Porque vea, los servicios públicos tienen sentido cuando alcanzan a la mayoría absoluta de un pueblo, si no, no tiene sentido. Y el Estado no está para ganar plata, el Estado está para garantizar un servicio eficiente para la comunidad. Eso está el Estado, y tenemos que garantizar servicios esenciales. ¿Cuáles son? El agua, la energía, la conectividad, el transporte público.

¿No cree que, al igual que Alfonsín en su momento, Cristina Kirchner sigue siendo importante por tener la primera minoría, pero al mismo tiempo impide el surgimiento de nuevos líderes? Muchos dentro del peronismo, aunque no lo digan abiertamente, desean que se retire para poder avanzar con nuevas alternativas. ¿Cree que los grandes líderes terminan siendo un obstáculo para el crecimiento de nuevas opciones dentro de sus partidos?

Puede ser que como usted diga, que es un razonamiento racional... pero yo respeto mucho a Cristina, respeto su calidad, sus condiciones de dirigente. Puede ser que sea así como usted dice. Yo creo que ella es lo suficientemente inteligente como para abrir las puertas para que emerja la nueva figura que el peronismo necesita mostrar. Necesitamos mostrar nuevos líderes, nuevos dirigentes, nuevos cuadros políticos para que nos ayuden a transmitir un mensaje de esperanza al pueblo argentino.