Habrá que prestar mucha atención a lo que sucederá mañana durante pero, principalmente, después del último partido del año, donde River Plate será protagonista jugando el desafío de campeones frente a Rosario Central, contó Román Iucht en su columna deportiva en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Frente a la gran final del año en el fútbol argentino se encuentran, de un lado, el equipo que ganó la Liga en el primer semestre, el conjunto de Martín Demichelis; del otro, el equipo de Miguel Ángel Russo, flamante campeón de la Copa de la Liga al superar el último fin de semana en Santiago del Estero por 1 a 0 a Platense.

Se avecinan tiempos de cambio en River y, a partir de ellos, la consecuente renovación. Hay certezas y también dudas. En cualquier caso, la inquietud se centra en una lista potencial de hasta 10 nombres, algunos de ellos muy pesados, que podrían dejar el plantel del equipo millonario. Habrá mayores definiciones una vez concluido el partido frente a Rosario Central.

En este proceso de reconstrucción se destaca la presencia y la estirpe ganadora de algunos nombres, siendo el ícono y emblema, el mediocampista y capitán, Enzo Pérez. Probablemente, la dirigencia de River y algunos de sus compañeros más cercanos, los de mayor confianza, sean quienes cuenten con información privilegiada. "Tener información es tener poder", dice una frase, y en este caso, solo ellos, además de la familia, deben ser los que sepan qué depara de la vida profesional de Enzo Pérez. La incertidumbre gira en torno a si seguirá jugando en River o si se irá al Deportivo Maipú de Mendoza, el conjunto donde inició su carrera, o si tiene algún otro destino para su carrera. En cualquier circunstancia, la afición millonaria espera conocer cuál será la decisión de su capitán.

Otro jugador que dejará un vacío significativo en el equipo es el uruguayo Nicolás De La Cruz, posiblemente el mejor jugador del fútbol argentino en este 2023. Le queda apenas un capítulo en lo futbolístico, ya que el uruguayo será transferido al Flamengo y jugará en la liga del país vecino, el Brasileirao, a cambio de 16 millones de dólares. La mitad de esa cifra quedará para River, y la otra mitad corresponderá al Liverpool de Uruguay, el club donde surgió futbolísticamente.

En contraste, Jonathan Maidana, uno de los grandes caciques del ciclo Gallardo y fundamental a lo largo de sus 8 años y medio, defensor central recio y áspero, de esos líderes silenciosos, seguirá en el equipo. A pesar de que, hace unos meses, había anunciado que terminaba su vínculo con River.

Después, algunos jugadores que pueden formar parte, o mejor dicho, que forman parte de una lista de prescindibles por diversas razones: ya sea porque jugaron poco, porque el entrenador no los tuvo demasiado en cuenta, porque bajaron su nivel, o lamentablemente, porque las lesiones fueron un karma que los persiguió a lo largo de todo el año.

Ante la falta de continuidad y un plantel que se volvió demasiado extenso, especialmente en el segundo semestre para tan pocos campeonatos. River perdió de manera prematura en octavos de final de la Copa Libertadores de América y también en una instancia preliminar contra Talleres de Córdoba en la Copa Argentina. Por lo tanto, le quedó como único escenario y ambiente exclusivo para el técnico hacer jugar a todos sus futbolistas, tan solo el torneo local.

En este caso, se irá Emanuel Mammana, perseguido en algún momento por lesiones, pero además, cuando tuvo sus oportunidades, no las pudo aprovechar. También se irá Agustín Palavecino, ambos pretendidos por San Lorenzo, según Rubén Darío Insua. En el día de hoy es muy probable que se produzca una reunión entre el flamante presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, y la dirigencia de River para intentar negociar la cesión de estos jugadores. Aunque en el caso de Mammana, se quedará con el pase en su poder, por lo tanto, podrá hacerlo de manera individual. Habrá que ver qué ocurre con Matías Suárez, otro jugador destacadísimo que, debido a su sinovitis en la rodilla, apenas pudo jugar un puñado de partidos no solo este año sino también en 2022. Además, la sorprendente pero no menos enfática decisión del venezolano Salomón Rondón de partir de la Argentina y no solo de nuestro fútbol local, argumentando que él y, principalmente, su familia no lograron adaptarse a la sociedad argentina.

Además, en esta lista, podríamos incluir a Marcelo Herrera, el lateral derecho, a Bruno Zuculini, el mediocampista, y a Héctor David Martínez, todos los jugadores que también, en el transcurso de este mercado de pases, son potenciales negociables o, en algunos casos, como el de Mammana, finalizan el vínculo y podrán negociarlo de manera particular.

En las incorporaciones, llegará Nicolás Fonseca, mediocampista uruguayo. Es evidente que, a partir de esta salida de entre 7 u 10 jugadores, River buscará en el mercado un lateral derecho, un mediocampista y, seguramente, ante la salida de Rondón, un centrodelantero.

Como se puede apreciar, el partido de mañana frente a Rosario Central tendrá un impacto directo desde lo deportivo, ya que podría permitir a River cerrar el año con una vuelta olímpica y a Martín Demischelis con espaldas algo más delgadas que cuando fue campeón a mitad de año, engrosando esa imagen y percepción que puede tener ante el hincha millonario. Sin embargo, evidentemente, el resultado no será el único de lo cual se hablará en el mundo River en las próximas semanas.

