Roberto Pianelli: "Este aumento de subte es una aberración, va a dejar afuera a mucha gente"

Roberto Pianelli repudió el aumento desmedido de subte y anticipó que generará menos frecuencias. “Va a dejar afuera a un sector muy importante que no va a poder pagarlo”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Pianelli es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), los Metrodelegados, y Secretario de Salud Laboral de la CTA T.

Alejandro Gomel: El aumento del subte fue del 360%, a partir de hoy cada viaje sale 574 pesos. ¿Era necesario un aumento de esta envergadura?

Necesario según la interpretación de quien toma las decisiones. Es un sistema de transporte que hace que en las grandes ciudades la gente pueda llegar a su trabajo temprano, descansado y sin accidentes. Esa es la necesidad y lógica de cada transporte, que no es una mercancía. No es un café o un celular que tiene un valor determinado por el costo y la mano de obra acumulada, y en base a eso una determinada ganancia.

El transporte no tiene ese concepto, nunca lo tuvo, en ningún lado del mundo se interpreta de esa manera. Se ponen los valores que la gente puede pagar para realizar la actividad que tiene destinada el transporte público que es garantizar todas las otras actividades que funcionan en una sociedad.

Desde ese ámbito, este aumento es una aberración. Va a dejar afuera a un sector muy importante que no va a poder pagar estos valores. En la Ciudad de Buenos Aires entran, todos los días, cuatro millones de personas desde el Conurbano Bonaerense.

Muchos de ellos toman dos transportes antes de tomar el subte, con salarios malos, porque todos sabemos los salarios que se cobran en la Argentina, y obviamente esa gente no va a poder tomar el subte, va a tener que caminar, o directamente no le va a convenir venir a trabajar, esta es la otra situación, porque si tengo que comer, tengo que pagar todo esto de viaje, saco la cuenta y me quedo en mi casa.

AG: Esto se nota, ¿no? Cuando hay un aumento de subte, baja la cantidad de gente que viaja.

Si, igualmente yo no recuerdo un sablazo tan grande como el de ahora, y menos en una recesión como la que se está generando en este momento. El último gran aumento que hubo, cuando Macri era Jefe de Gobierno de la ciudad, aumentó brutalmente la tarifa pero en una economía que estaba en pleno crecimiento.

No había una economía de recesión como esta, había salarios completamente distintos. Y esto se va a sentir, porque ya lo vimos en otras décadas. La última etapa de la década del 90, con la depresión gigantesca que había en el país, hubo reducción del servicio.

Hubo un decreto del Gobierno Nacional, cuando asumió Duhalde, llamado decreto de emergencia ferroviaria, que le permitía a las empresas reducir servicios porque la gente no viajaba. Era un lujo viajar, lo hacía aquel que se podía dar ese lujo para ir a trabajar. Entonces hubo reducción de servicio.

Eso lo viví, yo trabajaba acá en el subte, y hubo menos servicios de los que estaban pactados por este decreto. La situación que va a llevar esto, es a esto. Ya hay una parte que no volvió después de la pandemia y encontró otras formas de viajar, y esto es lo que va a pasar.

Un sector obligado a utilizar otro transporte público, o que profundice la recesión dejando de trabajar.

Y lo otro que se está viendo es un incremento en la cantidad de gente durmiendo en la calle. Son pibes que viven en el conurbano bonaerense, que vienen a trabajar acá vendiendo cosas, pidiendo, cambiando. Emprendedores le diría algún funcionario ridículo de este gobierno. Esos pibes terminan durmiendo en la calle porque volver a sus casa es un costo muy alto.

Por eso vemos cada vez más, y es escandaloso la cantidad de gente que duerme en la calle en la Ciudad de Buenos Aires.

Claudio Mardones: Una consulta con otro tema relacionado: ¿Cuál es el escenario del mantenimiento, de la prestación del servicio en este momento? Me refiero a lo vinculado especialmente al funcionamiento de las formaciones.

Primero, nobleza obliga, la situación de los ferrocarriles no es la misma que la del subte. La situación de seguridad que tenemos nosotros es de otras características, son medidas mucho más seguras. Siempre lo hemos dicho, desde su inauguración.

El subte se inaugura con sistemas de seguridad mucho más eficaces que el que tuvo el ferrocarril, más allá del abandono que estos últimos sufrieron, ya de por sí los sistemas siempre fueron muy diferentes.

El sistema de subte impide que haya accidentes como los que vimos en los ferrocarriles estos últimos años. El del otro día fue mucho peor, porque el sistema ni siquiera estaba funcionando.

El subte, igualmente, tiene muchos problemas. El primero es que no hay trenes, hay muy pocas formaciones para los servicios que damos. El sistema ferroviario para mantener los trenes tiene una cantidad de revisiones y mantenimiento, que algunas son periódicas y algunas se hacen después de una cantidad determinada de kilómetros, donde esta revisión mantiene seis meses fuera de circulación el tren.

Nosotros, con ese tipo de mantenimiento estamos muy atrasados. ¿Por qué? porque no hay trenes. Entonces, si vos sacás un tren seis meses para hacerle una revisión general, no podés dar el servicio.

Esto se debe a que la Ciudad de Buenos Aires, no solamente no tiene planificado hacer un metro más de subte, sino que tampoco compra trenes. Nosotros hace cuatro años venimos exigiendo la compra de formaciones para la línea B, para poder sacar los trenes que están plagados de asbesto.

Han reconocido que hay que sacarlos, lo firmaron en actas, dijeron que iban a llamar a licitación en diciembre, después marzo, ahora junio. Hace cuatro años estamos así. Y a parte, para que se entienda, cuando se llama a licitación los trenes no llegan una semana después, tardan cuatro años en llegar.

CM: ¿No hay ninguna planificada en este momento?

No hay ninguna compra planificada, ni la extensión de las líneas. Lo cual genera una baja en el mantenimiento y fundamentalmente baja la frecuencia. Están funcionando con los mismos trenes de hace 7, 8 años atrás, y esto lo padecen los usuarios.

