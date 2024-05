Sergio Sasia: "El sistema ferroviario está en emergencia"

El dirigente ferroviario Sergio Sasia lamentó el accidente en la Línea San Martín y contó que dicha línea opera con la mitad de las locomotoras de las que debería por falta de inversión en repuestos y materiales. Al mismo tiempo, sostuvo que el sistema ferroviario de pasajeros "no es rentable" por los subsidios estatales y abogó por una planificación que permita "equilibrar los costos y beneficios sociales del servicio". “El debate, el análisis y el trabajo es mucho más profundo que si sobra o falta un trabajador o una trabajadora”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Sasia es secretario general de la Unión Ferroviaria y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y secretario de vivienda de la CGT.

El pasado viernes, en medio de los reclamos de los trabajadores de la Unión Ferroviaria, que advierten que desde la llegada del nuevo Gobierno hay un continuo desfinanciamiento en el sector, se registró un nuevo choque de trenes. Ayer entrevistamos a María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, quien falleció en el accidente de Once. Ella tiene en el Parlamento un área de denuncias sobre temas similares, y nos llamaba a la reflexión pidiendo que el periodismo no cometiera el error de culpar al maquinista, a los señaleros o a alguien en particular apresuradamente, porque la investigación es compleja y requiere tiempo para llegar a la verdad. Me gustaría su propia reflexión sobre el mismo tema.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, igualmente, yo comparto esa visión. Las investigaciones y los peritajes se están haciendo. Se va a expedir seguramente la justicia en los próximos días.

La realidad es que nosotros venimos alertando de que hace falta inversión en el sistema ferroviario, no hace un par de meses, hace un par de años largos. En la línea San Martín hace dos años advertimos que hacen falta inversiones, advertimos que tiene un 40% menos de locomotoras de lo que debiera tener para funcionar de manera correcta y atender la demanda de los usuarios. Para citar un ejemplo, esta línea tendría que funcionar con 21-22 locomotoras para poder brindar un servicio como corresponde, y desde hace casi dos años viene funcionando con 13-14 locomotoras producto de la falta de inversión en repuestos, en materiales, etc. Venimos desde hace tiempo, vuelvo a decir, advirtiendo en algunas líneas la falta de repuestos, de renovación de unidades.

Esta línea San Martín, que según lo que nos habían dicho hace ocho años más o menos cuando se electrificó, se inauguró la electrificación del tren de La Plata-Constitución, del Tren Roca. Esa inversión que era con un crédito internacional a partir de ahí seguía la inversión para electrificar el ferrocarril San Martín. ¿Qué pasó después de esa inauguración del Roca y la electrificación? No lo sé.

La única verdad es que no hay una planificación apuntando a sostener la infraestructura y el material rodante de las líneas y principalmente con un proyecto a futuro que pueda uno conocer hacia dónde va y cómo se reconvierte esta herramienta fundamental de transporte, tanto en pasajeros como en cargas también. Por eso inclusive ese lunes que se hicieron asambleas en el transporte, nosotros las asambleas que hicimos sin interrumpir ningún tipo de servicio fue justamente pidiendo inversiones, pidiendo más y mejores trenes, pidiendo distintas cosas que apuntan a reforzar el sistema.

Hoy que se debate o se va a debatir también si se privatiza, si se concesiona, si sobra gente, si falta gente, yo creo que el gran debate tiene que ser hacia dónde se tiene que ir con esta herramienta fundamental del transporte.

Nosotros no nos oponemos al debate y a que se privatice, se concesione o lo que fuere. En los países desarrollados del mundo lo público-privado es lo que se impone para poder tener un ferrocarril de las características que necesita la Argentina. Pero bueno, este debate grande todavía no se ha dado en la Argentina.

Venimos trabajando y vamos a presentar los primeros días de junio un borrador de proyecto de ley que apunta al desarrollo del sistema ferroviario. Ojalá se pueda hacer un aporte al debate grande que se tiene que dar.

Choque de trenes en Palermo: Investigan si hubo desinversión, robo de cables o falla humana | Perfil

Me imagino que falta de mantenimiento y repuestos, en los últimos dos años, hubo en todas las industrias de la Argentina, porque además no se podía importar. Más allá de que sea privado o estatal, ¿cuál es su visión estratégica?

Lo que pasa es que al no tener una planificación concreta de qué se quiere hacer con los trenes de cargas, qué se quiere hacer y hacia dónde se va con los trenes de pasajeros, es muy difícil saberlo. Es muy difícil trabajar sobre una demanda concreta de falta de repuesto.

Ssi uno tuviera la planificación de que cuando se compraron los coches, de que cuando se van renovando las formaciones, automáticamente también ingresan los repuestos con una previsibilidad para poder atender la rotura de repuesto o los cambios como corresponden durante un cierto tiempo, esto no debiera ocurrir. Si uno apunta al desarrollo del sistema ferroviario de cargas, que tendría que dar ganancias y tendría que suplir parte de los costos que genera o la pérdida que genera los trenes de pasajeros, la ecuación por ahí se equilibraría de alguna u otra manera.

Los trenes de pasajeros también son subsidiados en los países desarrollados del mundo. Ahí juega también la rentabilidad social que tanto se habla. Ahora, si después el pasaje tiene que ser más caro, tiene que ser más barato, claramente si uno hace los costos versus los ingresos, le va a dar que hoy cómo está la tarifa que tiene el ferrocarril, seguramente los costos, o sea el balance, es negativo. Ahora, lo que yo interpreto que hace falta en la Argentina, desde hace muchísimo tiempo, es una planificación concreta de hacia dónde se va. Si uno no tiene el punto de partida y hacia dónde quiere ir, es muy difícil poder llevar adelante una gestión como corresponde.

El Gobierno decretará la emergencia ferroviaria tras el accidente de la Línea San Martín en Palermo.

El Gobierno decretará la emergencia ferroviaria tras el accidente de trenes de Palermo | Perfil

Alejandro Gomel: ¿Están de acuerdo con la emergencia ferroviaria que anunció el Gobierno? ¿Es una herramienta útil?

Nosotros venimos diciendo, en el comunicado que hicimos la semana pasada, que el sistema en muchos lugares está en emergencia. ¿Qué quiere decir en emergencia? Hace falta una atención rápida, concreta y urgente en infraestructura, en señalamiento, en formaciones o en material rodante. Si la emergencia se da para sacar una foto de cómo está realmente en los ferrocarriles el sistema en su conjunto y hacia ahí se planifica, yo insisto con la planificación, sobre las inversiones que hacen falta para tener un ferrocarril que pueda suplir a la demanda tanto de usuarios como de cargas, bienvenido sea la emergencia.

Si uno dice, bueno, por esta emergencia cierta empresa va a reducir algunos servicios, producto de que se está invirtiendo para que en este lapso, después de las inversiones que se necesitan, pueda realmente cubrir con las necesidades de los servicios, bienvenido sea. Lo que yo interpreto claramente, es que está en emergencia el sistema en varias líneas, tanto de cargas como de pasajeros. Y esto no es para alertar al usuario, simplemente es decir, bueno, está en emergencia, ¿hacia dónde se tiene que ir? Y ahí hay que planificar y ejecutar un programa de recuperación, de mantenimiento, de inversiones y todo lo que haga falta.

Choque de trenes: avanza la investigación y apuntan a los señaleros que habilitaron el paso en Salguero | Perfil

AG: ¿Es seguro viajar en trenes hoy en la Argentina?

Todas las revisiones sobre el mantenimiento, sobre la infraestructura de vía, el señalamiento, etc., se hacen periódicamente. También se alerta, como se alertó, que vienen sustrayendo cables desde hace tiempo en algunas estaciones, en la línea San Martín no solo en Palermo, sino en tres o cuatro lugares más. Esto forma parte también de la seguridad que tiene que brindar el organismo correspondiente para que esto no ocurra.

Ayer nos decían que se renovaron todos los cables que habían sido sustraídos. Ahora hay que buscar la manera de que no se los sustraigan más, sino periódicamente estamos teniendo esta problemática.

AG: Cuando el Gobierno anunció la emergencia, dejó trascender que tienen informes, en Casa Rosada, que hablan de pérdidas de las empresas de Ferrocarriles Argentinos, de más de 4 mil millones de dólares. ¿Es verosímil?

Yo no puedo precisar la pérdida porque no estamos nosotros en la gestión ni en los números. Lo que yo sí puedo decir es que, como lo saben muchos de los que podemos estar en el sistema, el sistema no da ganancias. Venía con un pasaje muy atrasado, pero bueno, esto forma parte también de los subsidios que da el Estado. Tampoco dan ganancias hoy las empresas de pasajeros que están concesionadas. No nos olvidemos que hay dos empresas de pasajeros concesionadas, que es el Belgrano Norte y el Urquiza Metrovías, el ex-Urquiza, y que también están subsidiadas por el Estado Nacional, y como también hay tres empresas de cargas concesionadas.

O sea, el abanico del sistema ferroviario hoy sigue siendo a través del Estado, la administración, el control y la ejecución, y a través también de sectores privados, pero con el aporte también del Estado para suplir las, entre comillas, pérdidas o subsidios que necesita para sostener el sistema.

Choque de trenes: dos sindicalistas apuntaron a la "degradación" y el robo de cables | Perfil

Fernando Meaños: Quiero preguntarle por el rol de empleador que tiene SOF S.E, la Operadora Ferroviaria del Estado. La empresa es la principal empleadora de Argentina, tiene algo así como 24 mil empleados. ¿Qué vinculación tiene ese hecho y los ajustes que ha anticipado el Gobierno desde su llegada al poder con esta situación de emergencia vinculada a la seguridad? ¿Qué cree que va a pasar con eso?

Sí, SOF S.E, la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado, es la que tiene más empleados en el sistema, es la que administra y gestiona todos los trenes de pasajeros del AMBA, también de larga distancia y regionales. Lo que nos han dicho es que la idea es optimizar los servicios y los recursos. Interpreto que sobre la eficientización que se habla del sistema abarca todo, abarca también ver los gastos que se tienen en la empresa en los distintos rubros, no creo que todo apunte a lo que es el personal.

Concretamente, si uno tiene la foto de lo que tiene el sistema, lo que requiere el sistema, la cantidad de trenes, la cantidad de vías que hay que mantener y todo eso, concretamente y haciendo un análisis exhaustivo, saca la conclusión de todas las trabajadoras y trabajadores que tiene que demandar el sistema para poder sostenerse y crecer. Y en esa dimensión yo no creo que pase por un número específico que hoy se pueda realmente saber si sobra o falta gente. Yo puedo decir que en algunos lados puede ser que haya que reconvertir trabajadores, producto del avance que tenga que ver en tecnología o reconvertir algunas tareas de trabajadores. Ahora, también puedo decir que en algunos lugares puede faltar gente producto de hacia dónde se quiere ir con el sistema.

Trenes privados - Trenes Argentinos, en manos del Estado.

Trabajadores denuncian despidos en el ferrocarril Sarmiento | Canal E

FM: ¿Hasta ahora hubo despidos en el ámbito ferroviario? ¿Esperan que los haya?

Nosotros no hemos tenido despidos. Solamente en la empresa ADIF S.E, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, hubo despidos. Después nosotros recuperamos gran parte de ellos, después del diálogo y la fundamentación de por qué es importante sostener esta empresa que justamente es la que controla las obras y todo el mantenimiento del sistema.

A nosotros nos han transmitido que iba a haber una apertura de los retiros voluntarios para la gente que quiera hacer un acuerdo, pero todavía esto no se aplicó y después está lo que salió públicamente de que había una partida presupuestaria pedida a Economía que apuntaba a reducción de personal. Hasta ahora esto no se ha dado.

Interpreto que el debate, el análisis y el trabajo es mucho más profundo que si sobra o falta un trabajador o una trabajadora. Por eso hay que poner todo sobre la mesa, dónde están los gastos, dónde están los costos, por qué hay contrataciones de empresas que cortan el pasto en algunos sectores que lo puede hacer tranquilamente el trabajador ferroviario, por qué hay que asignarle el costo de la seguridad privada al ferrocarril cuando la seguridad por ahí debiera pasar por otro organismo. Me parece que hay que hacer un análisis real, que interpreto lo estarán haciendo de todo el sistema como está, de cómo está también la gestión y la administración a nivel de lo que es el staff ferroviario, a ver si hay sobredimensión o no.

Pero es muy amplio el espectro, y principalmente si uno no sabe, que eso es lo que nosotros venimos requiriendo, hacia dónde se quiere ir y qué modelo de ferrocarril requiere la Argentina, en el corto plazo pero también en el mediano y largo plazo, es muy difícil evaluar solamente en esa variable o analizar solamente en esa variable si falta o sobra personal.

MVB FM