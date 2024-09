Roberto Pío Álvarez, obispo de Rawson: "La iglesia no está promoviendo el pobrismo"

Roberto Pío Álvarez sostuvo que la iglesia trabaja activamente en las comunidades para fomentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de las personas, y que basta leer “Fratelli tutti” del Papa Francisco para confirmarlo. Habló sobre la minería en la provincia en que es obispo, Chubut, y demostró preocupación por el impacto ambiental de la minería a cielo abierto y el oleoducto de Vaca Muerta. Sobre las posibilidades de una visita de Francisco a la Argentina este año, indicó que "todo depende de su salud". Además, analizó la situación económica y social de la Patagonia, haciendo foco en la pobreza y las dificultades a las que se enfrentan las familias desde hace muchos años. “Es tremendo e injusto que en una Argentina tan rica la gente vuelva a tener que elegir comer”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Pío Álvarez es obispo de la diócesis de Rawson y cursó estudios de Teología Bíblica en la Facultad de Teología de la UCA. En 2017 fue nombrado, por el Papa Francisco, como obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia y en diciembre del mismo año recibió su ordenación episcopal.

En los últimos días, el ministro de Hacienda de Chubut, Andrés Meiszner, anticipó que la provincia volverá a dar el debate por la minería.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: Queríamos escucharlo sobre este tema tan sensible, la minería. ¿Qué puede pasar allí en la provincia?

En realidad, y la razón de algunas de las cartas con Ignacio, el gobernador, ha sido más bien el tema del oleoducto que viene de Vaca Muerta. La minería fue una dificultad previo a la pandemia, por ahí más o menos, con el proyecto Navidad, que llevaba muchos años y que, en su momento, los obispos de la Patagonia se expresaron con una carta muy linda de Monseñor Bressanelli, que ya es emérito, donde el foco estaba puesto en la preocupación por la mega minería a cielo abierto.

No es una postura cerrada a cualquier proyecto, sino que advertía, en su momento y lo seguimos haciendo, sobre estos proyectos donde no queda tan claro el uso del agua, que acá es muy escasa, y la posible contaminación. Esa era la gran preocupación, por eso siempre acá el ambiente en relación a la lucha por el ambiente tiene como lema “el agua vale más que el oro”.

Elizabeth Peger: Varios obispos se han manifestado respecto del proyecto del oleoducto de Vaca Muerta, ¿qué es lo que les preocupa respecto de ese emprendimiento?

Sí. Primero una salvedad, porque algunas expresiones un poquito fuertes de agrodiputados nos endilgan el gasoducto, es el oleoducto.

EP: Sí, por eso, el oleoducto, son dos obras diferentes...

Claro, son dos obras diferentes.

La primera es el oleoducto, donde en mi caso particular, lo que he hecho es, como es un oleoducto de la provincia de Río Negro y no del Chubut, pero termina en un golfo que compartimos, aunque sea muy poquito el Chubut, hacer algunas preguntas en base a un montón de gente que he recibido y que está preocupada, porque no tengo pericias científicas ni estudios para eso.

Tiene que ver con el ámbito de movimientos ambientalistas, pero también cámaras turísticas, gente que está dedicada a avistaje de ballenas. En ese contexto, lo que yo le preguntaba a los tres poderes del Estado en la primera carta, porque realmente no sé a quién le compete, si no tenía que dirigirse al gobierno de Río Negro expresando preocupación por el posible impacto ambiental. No sé si está contemplado.

Desde el sentido común, pareciera que hay infinidad de ballenas que deciden ir a parir y procrearse ahí, y la segunda comunidad de pingüinos más grande también está ahí. En estos proyectos nadie te garantiza que no vaya a haber, por lo menos, micro pérdidas de petróleo, también el horror de las grandes, y si no va a terminar afectando eso que es patrimonio de la humanidad.

Vaca Muerta Sur: la Iglesia alertó sobre el impacto ambiental que tendría en la Patagonia el primer proyecto RIGI de YPF

EP: ¿Y este planteo también es compartido con otros obispos?

Sí, ha tenido una expresión el padre Alejandro en la fiesta de Ceferino. Por un lado, es el planteo claramente de pregunta, insisto, porque no tenemos ni elementos ni estudios para irnos más allá de la pregunta. Esa es una de las columnas, y la otra es la institucional.

¿En qué se tocan? Para mí, que alguien como ciudadano haga preguntas e inmediatamente te vayan a la yugular para quitarnos el derecho a la pregunta, me parece inquietante.

En esta dimensión de lo institucional, nosotros hemos adherido al Acuerdo de Escazú, que supone la licencia social para estos proyectos, supone protocolos de información, supone asambleas, y me parece que uno de los obispos de Río Negro a ha apuntado es a eso. No se ha metido con las preguntas ambientales, sino en el proceso. Insisto que ya no es de la provincia de Chubut, es de la provincia de Río Negro, ha tenido y está teniendo esta licencia social que supone respeto a las asambleas, que se escuche a todos, esa dimensión.

EP: ¿A quienes le molestaron esas preguntas?

En este caso particular ha habido dos personas públicas que en su Twitter han expresado ciertos juicios, pero nosotros tenemos otro lenguaje, también es cierto.

A mí me significa que mucha gente sencilla de nuestras comunidades, que no está acostumbrada a que sus obispos estén en estos temas, se aflija, por eso hice una carta explicando lo que significaba, por qué meternos y por qué meternos de este modo, pero son expresiones que supongo que serán parte de un estilo de lenguaje que no es el nuestro. Nosotros antes de desautorizar intentamos sentarnos.

Espert contra obispos.

EP: ¿Puedo saber de quién son los Twitter?

No, eso búsquelo usted, no lo voy a decir yo.

EP: Cómo estaba respondiendo, por eso le preguntaba.

Hay uno reciente del diputado Espert, y el anterior de Pichetto también.

AG: Pichetto además es de la zona.

A mí me ha servido para, desde ahí, hacer catequesis. Porque suele ser, insisto, ante preguntas que todos tenemos derecho a hacerlas, y tenemos la obligación algunos de nosotros, por tener roles en la sociedad.

La chicana o el lugar común del pobrismo, de fomentar la vagancia, y ese tipo de cosas, a mí me ha servido, ante la inquietud de la gente, para hacer una formación.

Pensar que basta leer “Fratelli Tutti” del Papa Francisco para ver todo lo que dice sobre el trabajo, por ejemplo. Es precioso. Pero uno se puede ir hasta León XIII, fines del siglo XIX, con “Rerum novarum”, y ver que es un itinerario donde siempre en el centro, para la iglesia, ha estado la promoción del trabajo, eso en el ámbito teórico. Y en el ámbito práctico no hay diócesis que no tenga enraizado, a través de sus Cáritas, proyectos productivos. Entonces, hay gente que cuerpo a cuerpo en el territorio, desde la iglesia, desde Cáritas, pero también desde otras instituciones, aumentan el trabajo.

Entonces, eso me parece que tendría que llevar tranquilidad a la gente, que la iglesia no está promoviendo el pobrismo.

Miguel Ángel Pichetto apuntó a los obispos.

Agenda 2030: ¿Argentina continúa respetando su compromiso?

AG: Ahí también hay una posición del Gobierno Nacional, de Milei, en contra, por ejemplo, de la Agenda 2030.

Sí, en algunas cosas. Me parece que también el presidente, en el último tiempo, ha ido incorporando algunos elementos, que también significarán una operación inteligente, y creo yo, que va a ir también desde su rol incorporando otros elementos.

No hace tanto, yo lo digo en la carta, llevamos un convenio sobre qué hacer con la depredación del mar más allá de la milla 200, y eso lo afirmó este Gobierno. Entonces, son signos también de preocupación. Si uno dice que nos vamos a preocupar más allá de la milla 200, se supone que tenemos que estar muy preocupados más acá de la milla 200. Entonces, el Golfo San Matías, un proyecto que seguramente va a traer progreso, y ojalá que así sea, puede tomarse el tiempo y la inversión para que no tenga daño ecológico.

Yo ayer venía en auto y decía, ojalá que nos tomemos el tiempo para que un proyecto así suponga agrandar las rutas, hacer hospitales, y escuelas, que también es progreso y que esté sostenido. Ese pueblo donde va a estar ya tuvo un crecimiento exponencial con una mina. Se fueron y ahí quedó. Y suele suceder con estas cosas también. A veces son crecimientos exponenciales un tiempito y después la remediación ambiental no es hecha y “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, dice Atahualpa.

El Gobierno de Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso

EP: ¿Cómo está la situación económica y, fundamentalmente, social en la zona de la Patagonia?

A mí me toca en la diócesis y la zona con más dificultad de toda la Patagonia, que es el conglomerado Rawson - Trelew, que tiene los índices de pobreza más grandes y la situación en algunos lugares es muy difícil.

Yo soy sensible para algunas cosas y, ayer, estuve en una rueda de personas que decían “hoy volvemos a elegir comer”. Es tremendo e injusto que en una Argentina tan rica, la gente vuelva a tener que elegir comer y que el jubilado tenga que achicarse para que le alcance el remedio. Es muy doloroso, y no tiene que ver ni con ideologías ni con partidismo porque, y lo aclaro y lo digo cien veces, no es un subrayado sobre este gobierno. Esto es fuenteovejuna todos en una.

Es una cosa de muchos años donde va creciendo la pobreza y con eso las expectativas, las posibilidades de desarrollo, también de creer en un espíritu de superación, que supone querer que tus hijos o tus nietos estudien, todo eso que ha sido tan nuestro, de pronto elegimos comer. Elegir comer en una familia nuestra significa un no te podemos mandar a estudiar o no podemos permitirnos ni siquiera que estudies acá, y tenés que salir a changuear. Eso es muy triste.

Después cuando uno mira a la Patagonia, uno querría que, para que no fuera oro por espejitos, algunos de estos proyectos sí hubieran tenido ya una diferencia sustancial. Si bien es cierto que cuando uno ve Neuquén, está un poquito mejor, pero tampoco es que los índices de pobreza o esas cosas hayan sido tan distintos.

La niñez y la vejez: principales víctimas de la pobreza

Claudio Mardones: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Obispo?

Es muy triste que me digan Obispo, es como si yo le dijera periodista.

CM: Este año hemos recibido distintas señales provenientes de Roma. Por una parte, un Papa, Jorge Mario Bergoglio, que finalmente descongeló la relación con el presidente Javier Milei. El puente aéreo Roma-Buenos Aires no se ha detenido, sigue recibiendo distintas figuras políticas y sindicales. Y la gran incógnita es si finalmente va a venir antes de fin de año o si todo queda para después del 2026. Todo un tema, porque la Conferencia Episcopal ya ha planteado que tienen su mejor deseo para que venga, pero arranca septiembre y no aparece ninguna señal de que vengan los adelantados. Desde su punto de vista, más allá de sus deseos, ¿cree que finalmente Bergoglio va a venir antes del fin de año?

Primero algunas aclaraciones. Jorge Mario Bergoglio es el Papa Francisco y el Papa Francisco tiene en la cabeza el mundo entero. Dentro del mundo tiene los líos de Medio Oriente, los vínculos personales con los curas de la Franja de Gaza, los llamados de esa gente, el espacio preocupante de Ucrania y Rusia, y me parece que es bajarle el precio, ponerlo en lo chiquito que es simplemente a veces el recibir a este o a aquel que en general están en algún curso en Roma o dando una clase de distintas posturas.

Suele ser común que el subrayado de las visitas esté sobre cierto personaje o personas que van. Van a otro montón también, que no se sacan fotos o que no son públicas.

En ese contexto, me parece que el Papa nos ha dicho siempre que iba a depender de esta visita que inicia hoy, que va a ser la más larga de su pontificado y que sin duda va a poner en juego su rodilla, así claramente.

El problema es la rodilla y tiene una rodilla complicada, que por momentos está muy tiesa. Es un hombre de 87 años. Uno lo ve haciendo el esfuerzo por darle una flexibilidad a la rodilla y que se mueva.

Sabemos que ha reservado en noviembre un espacio que va a depender de eso. Me parece que es eso. Sabemos que quiere venir, y acabar con este espacio donde se tensiona tanto una visita pastoral. También sabemos que quiere que sea claramente pastoral y que nadie le embarre la cancha. Quiere encontrarse con su pueblo, quiere poder revisar con nosotros tantas cosas.

Francisco y Javier Milei.

El Papa Francisco rechazó la baja en la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno

Nosotros acá lo bajamos a nuestro barro, pero cuando uno se asoma a distintos espacios académicos incluso del mundo hoy, en esto que hablábamos antes, “Laudato si'”, la parte de lo ecológico. En la carta que le escribo a la comunidad digo que no es un berretín de Francisco, uno tiene audiencias, homilías, enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto, donde no solo estaba el germen, sino explicitado. Lo que hace Francisco es meterlo dentro del magisterio social de la iglesia.

Nosotros podemos revisar con él eso. Todos los aportes que ha hecho, vinculados al cuidado, que a lo mejor a ustedes se les escapa, pero todo el tema del rol de la mujer, no solo en la iglesia, sino en otras instancias. El tema de lo abusivo vinculado al abuso de poder, de conciencia, ha sido un crecimiento exponencial. Nosotros tenemos ganas de que venga eso. Si después es media sonrisa, una sonrisa completa, la mano levantada o no… Me parece que otros países dirían, están como están porque se dedican a esas cosas en vez de mirar a este tipo cuando lo invitan a dar un discurso con la inteligencia artificial, qué sé yo.

Me parece que ahí está la riqueza de este Papa. Ha visto en el mundo y en los tiempos una provocación para la reflexión. No ha querido que nos encerremos, ha querido que vayamos a las periferias, no solo de los pobres, sino a las intelectuales y las culturales. Tiene cosas preciosas que ojalá que las exprimamos y esa sea la razón para que venga.

AG: Le agradecemos especialmente estos minutos aquí en Modo Fontevecchia.

Muchas gracias. Y dígale al dueño del nombre del programa que siempre, desde chico, lo he leído.

MVB FM