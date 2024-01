Agenda 2030: ¿Argentina continúa respetando su compromiso?

En el año 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas se aprobó esta agenda, que es el resultado del trabajo conjunto entre gobiernos, agencias de ONU, sector privado y representantes de sociedad civil, donde la representación del Grupo Mayor de Mujeres fue muy importante porque trabajaron durante tres años. La Agenda 2030 es muy ambiciosa: plantea las metas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable –ODS–. Esta agenda incluye el acuerdo de cambio climático y los compromisos económicos. El gobierno argentino se comprometió a cumplirla y se sumó a todos los países del mundo que lo hicieron. Ahora, el Presidente Milei en su discurso en el Foro Económico de Davos expresó su desacuerdo con la Agenda y responsabilizó a los integrantes del Foro de haberse prestado a las posiciones “populistas” y los incluyó a todos, aunque son muy diferentes entre sí. Claramente se opuso a dos de las principales directrices de la Agenda: la Igualdad de Género y el cambio climático, a las que todo el mundo reconoce y valora como sus pilares. Incluso, el Foro desde hace años promueve investigaciones y estudios que señalan los impactos de la discriminación de mujeres y niñas en toda su diversidad, en distintos campos. Este año después de la visita del Presidente, se presentó en Davos un trabajo del Foro Económico Mundial realizado con el Mc Kinsey Health Institute, sobre el impacto de la brecha de salud de las mujeres en la economía. El estudio: “Cerrando la brecha de la Salud de las mujeres, es posible aumentar un trillón de US$ la economía y mejorar la vida de las mujeres”, evidencia ese impacto. Plantea cómo cerrar la brecha de salud de las mujeres que padecen un 25% más de problemas que los hombres, atendiendo a todos, no solo los vinculados a la salud sexual y reproductiva, se mejora y amplía la vida de las mujeres en 500 días, y además se logra aumentar en un trillón de dólares la economía mundial. Y recomienda invertir en investigación médica basada en las mujeres, y no solo en los hombres, como se hace habitualmente. Mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud y crear incentivos para investigarla y crear modelos de financiación. Los autores plantean esto como un Imperativo moral. Éste es un ejemplo de cómo desarrollar políticas para eliminar las desigualdades de género que persisten en todos los países del mundo, aunque en distinta medida, eliminarlas o achicarlas es esencial para lograr mejorar la economía mundial. Por eso, estas políticas interesan a los distintos gobiernos, no solo porque quieren tener mujeres y niñas más sanas, sino porque así mejoran su economía.

Recientemente Naciones Unidas y el gobierno de Chile organizaron una reunión para considerar las condiciones laborales de las personas en un mundo en el que las condiciones para el trabajo están cambiando aceleradamente y resulta difícil cumplir las metas del Objetivo de Desarrollo Sustentable ODS 8 de la Agenda 2030. Así se reconoció que mujeres y jóvenes son los más afectados, que predominan en el trabajo informal; sin o muy escasa protección social a diferencia del “trabajo decente”, según la Organización Internacional del Trabajo –OIT–. Se reconoce que para eliminar la pobreza ODS 1, la que pospandemia aumentó en todos los países, pero más en los menos desarrollados se debe crear trabajo, especialmente decente o formal con todos los beneficios de la seguridad social. Para ello se necesita que toda la población esté capacitada, por eso la economía de un país y su crecimiento se relaciona más con su capital humano, y éste depende del nivel de educación de su población. El deterioro de la calidad de la educación en nuestro país y el retroceso en la cantidad de personal calificado limita el crecimiento económico, por eso se debe enfrentar rápidamente. Éste es un objetivo de la Agenda 2030 que el Gobierno debe cumplir para mejorar. Los compromisos internacionales subsisten a los gobiernos de turno.