El actuario, Rodrigo Del Rosso, aseveró que "el riesgo es una factor determinante en la toma de decisiones". La forma de decidir frente a la incertidumbre y el riesgo, la diferenciación entre éstas aristas, cómo prevenirse frente a los constantes aumentos y el papel de las compañías de seguros, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Lo llamamos por su carácter de actuario para que nos ayude a reflexionar sobre la idea de cuándo o por qué el riesgo siempre es peor que lo malo.

Abrimos el programa citando la diferencia entre riesgo e incertidumbre de Frank Knight, pero nos gustaría tener una voz argentina que nos ayude a nosotros y a la audiencia a comprender porqué el riesgo genera esa parálisis y ese temor oscuro, que termina siendo que lo malo...

El riesgo es una factor determinante en la toma de decisiones. La realidad es que muy claro que hay una diferencia entre riesgo e incertidumbre.

El riesgo es aquella pérdida potencial que se podría sufrir teniendo en claro distintos escenarios adversos que enfrentaría una compañía, una empresa, el Estado o cualquier tipo de organización.

En cambio, la incertidumbre es el desconocimiento total respecto al escenario futuro o algún escenario futuro sobre alguna variable que alguno quiera medir, que podría ser cómo se comportará el mercado, si los clientes dejarán de pagar sus obligaciones y los créditos que asumieron, o si las empresas entrarán en quiebra, entre otros aspectos.

Por ejemplo, en el comienzo del programa pusimos testimonios de comerciantes que quedaban asustados y paralizados porque no les entregaban la mercadería, y otros que la recibieron, a pesar de una devaluación del 20%, con aumentos de 30%, 40% o 50%.

Ese temor que genera en exceso la incertidumbre, ¿qué recomendación le puede hacer un actuario a una persona que se enfrenta a esa situación? ¿Es mejor no asustarse tanto? ¿El miedo, finalmente, conduce a tomar decisiones autodestructivas? ¿Cómo puede manejar la incertidumbre y no el riesgo?

Puede ser de una persona que enfrente una situación de riesgo o una empresa.

Por ejemplo, un comerciante al que le cuentan que "volará todo por el aire", que hay que tener cuidado y se habla de que aumentará todo. ¿Qué hace ese hombre?

Hay una posibilidad, que es asumir el riesgo y enfrentarse a lo que pueda ocurrir en el mediano corto plazo. Tenemos un escenario macroeconómico bastante complicado, que hace que muchas empresas no tengan en claro bien cuál será el costo de reposición de los productos.

Por ende, es muy difícil en este escenario que puedan ofrecer o querer vender los productos a un precio determinado porque no es claro el precio al cual podrían, posteriormente, llegar a reponerlo o venderlo. Una opción es asumir el riesgo, pero es claro que ese escenario no es el más acorde.

Sería convertir incertidumbre en riesgo. Como decir "tengo un riesgo de si la devaluación fue del 20%, me piden el 50% y yo traslado el 20%, estar perdiendo el 30% de diferencia"...

Otra chance es poder mitigar el riesgo de alguna manera. Una posibilidad de la mitigación del riesgo que podría enfrentar un comerciante sería adelantar compras futuras, stockearse, o tener stock ya fijando hoy el precio.

Ante ese escenario de no conocer cuál será el precio futuro, una opción es la reducción o el adelantamiento de las compras, algo que están haciendo muchas empresas.

Eso es lo que hace el consumidor en todas partes del mundo. Por ejemplo, si se viene una inundación o un tifón y no solamente por cuestiones económicas, sino también climáticas en otras partes del mundo, o frente a una situación de posible guerra o pandemia también. Es decir, una de la formas es anticipar el futuro para eliminar la incertidumbre...

Totalmente, adelantar es una posibilidad de mitigación del riesgo. Entonces, una es asumir el riesgo y esperar a que ocurra. Es evidente que no es lo que uno desearía.

Otra cuestión es lo que están haciendo la mayoría de las empresas, los comerciantes y algunas personas de adelantar compras futuras y stockearse. Obvio que esto tiene un impacto directo en la economía, en los precios y en la velocidad en la cual se van comerciando los bienes.

Y obvio que eso lo puede hacer aquel que cuente con recursos para poder anticipar el futuro al presente...

El que no cuente con recursos, no puede, como usted marca. Si la persona no cuenta con recursos, será bastante difícil que pueda hacerlo.

Pero hay muchas empresas que hoy tienen un problema de descalce de monedas, es decir, tienen gran porcentaje de sus costos en dólares y sus ingresos son en pesos. Entonces, algunas de estas empresas tienen la posibilidad porque también tienen el conocimiento y el dinero para hacerlo, entonces recurren al "mercado del futuro" comprando dólar futuro y ya fijan el precio para mitigar este riesgo, que es el riesgo tipo de cambio.

Yendo a la diferencia entre riesgo e incertidumbre, decíamos que el riesgo se puede reducir a una probabilidad de ocurrencias y la incertidumbre no.

¿Por qué en las compañías de seguro hay cosas que sí se aseguran y otras cosas que no se aseguran porque no se puede prever la probabilidad de ocurrencia? En un ejemplo concreto, por ejemplo, los celulares, ¿se pueden asegurar?

Hoy por hoy existe la cobertura de seguro para lo que son celulares y pequeños electrodomésticos. También para lo que son seguros de bienes del hogar. Esa diferencia tiene que ver sustancialmente si la línea negocio que quiere proponer la empresa de seguros tiene mercado o no.

¿Podría alguien asegurarse frente a una crisis económica o una devaluación? ¿Una compañía de seguros podría vender un seguro así?

Es que para esa transferencia de riesgos existe el mercado del futuro, para el tipo de cambio. El derivado que se denomina "futuro" es un instrumento financiero que permite cubrirse contra una incertidumbre respecto al dólar.

Podría ir un comerciante o un empresario a una compañía de seguros y decir "hoy gano tanto dinero o vendo tanto y quiero cubrirme frente a una crisis económica". Yo lo quiero llevar a una situación utópica en la que no se pueda asegurar...

La realidad es que una compañía de seguros, en Argentina, no tomaría ese riesgo.

No es riesgo sino incertidumbre, es decir, es algo que no se puede medir...

No lo va a poder medir y es difícil cuantificarlo, además de ponerlo en valor, qué precio debería cobrar de prima esa compañía de seguros a una empresa respecto a esa incertidumbre

La incertidumbre es peor que el mal. El costo de eso sería casi peor que el daño...

Exacto. Lo que quería marcar es que si no es negocio para la compañía de seguros, eso no lo va a realizar. La compañía de seguros es un negocio financiero sustancialmente.

La única forma sería cobrar tanto como fuera el daño, en cuyo caso llegamos a esta situación...

Y como uno no lo puede cuantificar y no hay un track record o una historia pasada de historias sinestral, no hay forma de que se pueda ponerle un precio.

O en la cobertura frente al miedo terminaría siendo peor inclusive que el daño producido.

