Sergio Chouza: "Es poco lo que este Gobierno puede hacer con la inflación"

El economista se mostró pesimista con las posibles cifras del índice inflacionario. "Mayo viene siendo el mes con incrementos más considerables para la primera semana", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opina de la visión de Macri sobre la decisión de la Corte? ¿Cuál es su propia visión?

Me parece estrafalaria su declaración, sobre todo, cuando hablaba de feudos y explícitamente se refería a que corría la situación de Jujuy de lado. Recuerdo cuando, en el 2016, en el inicio de la gestión de Gerardo Morales, hizo una reforma profunda de la Corte provincial con algunos elementos propios de su partido. Me llama la atención que haga ese tratamiento diferenciado con las provincias del norte, sacando el caso jujeño, cuando las prácticas allí no fueron las más institucionales.

El viernes se conocerá el índice de inflación y se espera algo cercano al 8%. ¿Es posible que haya un aceleramiento de la inflación por lo que pasó con el dólar el mes pasado y que se llegué a los dos dígitos, por ejemplo, en junio?

En abril, la última parte, capturó algo de la última semana y deja algo de remanente para el mes en curso, cuando las subas de precios en las dos primeras semanas fueron significativas.

Mayo viene siendo el mes con incrementos más considerables para la primera semana en lo que va del año. Estamos viendo un régimen de muy alta inflación, con una alta persistencia e indexación, que está llegando a un punto de no retorno.

Hace 15 años atrás estuvimos, un par de años, estacionados en la zona entre el 15% y el 20%, luego, en la zona del 50%, y ahora en la del 100%. No queda mucho recorrido, las distorsiones que causan las características propias del régimen de alta inflación sobre la economía en general ya no son un dato irrelevante.

No aguanta por mucho tiempo una economía con una nominalidad donde los precios se duplican en un año. Estamos en la parte final, es poco lo que este gobierno puede hacer con la inflación, le toca aguantar para evitar un escenario disruptivo.

Está claro que el próximo gobierno deberá llevar un plan de estabilización y que el saliente mucho no puede hacer. ¿Pero este gobierno, con la circunstancias que enfrenta, llega a entregar a la próxima gestión sin que haya una irrupción?

Más allá de la opinión es difícil ser tajante al respecto. La variable crítica es la de los dólares, es decir, poder garantizar los niveles de liquidez para que la dinámica económica no se interrumpa en términos de flujo de importaciones, pero, a su vez, tener la mínima fortaleza para hacer frente a los movimientos disruptivos de un año electoral.

En concreto, hacen ya dos semanas desde que se dio esa aceleración en los dólares paralelos. El Ministerio de Economía tuvo un rol bastante activo en la intervención de los mercados financieros.

Desde ese momento, el Banco Central destina entre 50 y 60 millones diarios para abastecer la demanda por dolarización por parte del mercado financiero, que, al fin y al cabo, son los ahorristas argentinos dándose vuelta y dolarizando por la vía financiera.

Cuando se hace la suma de esto y transcurren los 20 días hábiles del mes, hablamos de alrededor de 1000 millones de dólares mensuales. Con esa liquidez, seguramente podrás dar fuga, mínimamente subsidiada al sector financiero, para que pueda abastecer sus necesidades de dolarización en este año.

Si eso no se logra, habrá un impacto en precios en las cotizaciones de los mercados financieros de dólar y el impacto sobre la inflación es directo. Por todo esto, la variable cambiaria es determinante.

¿Qué evaluación hacés de la pericia con que Sergio Massa , dada la circunstancia, está llevando adelante su gestión?

Cuando asumió, no tenía ancla nominales y estaba en el marco de un programa con el FMI, que te impedía usar atajos para poner un dique de contención a la dinámica de precios.

Y entonces, necesitaban algún tipo de ancla de orden político. Por eso, su figura lograba garantizar bastante llegada a buena parte del empresariado nacional para poder establecer algunos acuerdos mínimos.

Además, logró cohesionar el frente interno del Gobierno, que eran puntas que estaban bastantes separadas, se manifestaban en disidencia constante. Y la figura del ministro de Economía aplacó la cuestión interna, al menos en materia económica.

En ese momento, Massa evitó una hiperinflación, por lo menos hasta ahora, puso en caja la dinámica de algunas variables y el comportamiento de los mercados.

Está claro que hay factores objetivos, más allá de una figura como la mencionada, sin reservas es poco lo que se puede hacer en un escenario de extrema dolarización y con el efecto de una sequía que genera una crítica baja de exportaciones.

Los dueños del capital coinciden con tu visión de que Massa evitó una hiperinflación, pero los votantes, en su mayoría, son del sector asalariado. ¿Ellos valoran esta inflación del 7% pensando que el escenario podría ser peor?

En el foro de la Amcham se refirió a esto como algo pendiente. La realidad es que es poco lo que podés hacer sin ir a un programa que ataque el problema de fondo.

No hay experiencia mundial de que cuando se tiene un escenario de espiralización con esta aceleración, se pueda recuperar el poder de compra de manera consistente y homogénea entre distintos sectores. Con esta inflación es imposible recuperar el poder de compra del salario.

A lo sumo, en los sectores de mayor cobertura paritaria, se puede poseer mecanismos más flexibles y rápidos para la actualización que te dejen en la misma posición que estabas antes.

Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía

La salida hubiera sido un plan de estabilización desde el primer día del Gobierno o desde el cierre con el programa con el Fondo. Por eso, dudo si había alternativa ya cuando asumió Massa, después de la megacorrida de junio y julio y con un gobierno muy desgastado.

La debilidad política como para ir a un programa era mayúscula, eso se hace cuando inicia una gestión.

Volviendo a tu pregunta inicial, la base electoral del FdT no va a evaluarlo como positivo haber evitado una posible hiperinflación. Pero, sin dudas, la mejor política redistributiva hoy es ir a un programa de estabilización, aunque se pague algún costo.

¿Y cuál es tu evaluación de Rubinstein?

Da la pata más técnica en la minucia del día a día en términos de la gestión. Ha tenido poca actividad en la difusión. Pero al haber mayormente malas noticias, estar con una agenda proactiva comunicacionalmente es algo inconveniente, por eso su perfil bajo.

El destino cíclico del país

Hoy está más abocado a la negociación con el FMI relativa a la posibilidad del adelantamiento de los desembolsos para lo que resta de este 2023.

Una evaluación positiva sería si logra destrabar la negociación, pero ocupa un rol de secretario de programación macroeconómica, ya que con todas las restricciones de este contexto tiene las manos atadas.

