Sigue la huelga de guionistas de Hollywood

El pasado miércoles 9 de agosto, los guionistas estadounidenses consiguieron un hito simbólico al alcanzar 100 días de protestas. Desde el pasado mayo, exigen mejoras salariales y residuales, además de garantías sobre el futuro uso de la Inteligencia Artificial.

Este movimiento ha paralizado innumerables rodajes y producciones, sobre todo desde que a mediados de julio se les unieron los actores. Situación que desencadenó el primer paro general que se ha visto en la industria de Hollywood en 63 años.

Del 7 de marzo al 7 de agosto de 1988, Hollywood se paralizó por completo por la huelga de guionistas más larga de la historia. Fueron 153 días que dieron su resultado. La de 2023, de momento, lleva 104 días en pie, pero tiene pinta de que va a superar con creces aquella. ¿La parte buena? Al menos los estudios ya se han sentado a negociar.

Miles de millones de dólares se han perdido en California, no solo en la industria del cine sino en la hotelera, en restaurantes y un largo etcétera: al fin y al cabo, viven básicamente de servir a rodajes. Eso no va a ablandar el corazón de la AMPTP, el conglomerado de productoras que no darán su brazo a torcer tan pronto.

El problema es que, esta vez, los guionistas tampoco.

Y la reunión que mantuvieron el 11 de agosto no ha sido precisamente para lanzar las campanas al vuelo. Al menos se supone que hablaron sobre los dos temas importantes de la huelga: la IA y los beneficios residuales del streaming.

Aunque ahora la AMPTP ha puesto un nuevo acuerdo sobre la mesa, que se supone que los guionistas están estudiando, eso no significa que el fin de la huelga esté cerca: la reunión no fue del todo bien, y fue tan cordial como fría: la huelga se mantiene.

