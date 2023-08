Murió William Friedkin, director del clásico de terror "El Exorcista" y la oscarizada "Contacto en Francia"

El director y guionista estadounidense William Friedkin falleció este lunes a los 87 años en la ciudad de Los Ángeles tras atravesar problemas de salud en los últimos años. El cineasta, ganador de los premios más importantes de la industria del cine, será recordado por varias producciones entre las que destaca El Exorcista, una de las películas de terror más controvertidas de todos los tiempos.

La noticia fue confirmada por Stephen Galloway, decano de la universidad Chapman y amigo cercano de la familia de Friedkin. Según comentó en declaraciones a The Hollywood Reporter, el director "trabajó hasta hace unas semanas" ya que estaba terminando su último largometraje, pero "su salud estaba en declive".

Murió Mark Margolis, el actor que interpretó a Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul

El artista nacido en Chicago el 29 de agosto de 1935 ganó el Oscar, el Globo de Oro y otros importantes premios de la industria cinematográfica, mientras que es reconocido como uno de los directores de vanguardia de la década de las setenta, junto a otros nombres importantes como Peter Bogdanovich, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.

William Friedkin.

Comienzos y un rápido ascenso a la fama

Friedkin comenzó su carrera en 1962 haciendo trabajos para televisión, entre otros, en la serie Alfred Hitchcock presenta (1965), donde dirigió algunos capítulos. En este ámbito, también estuvo al frente de algunos episodios de como The Twilight Zone (La Dimensión desconocida), Cuentos de la Cripta y C.S.I. (2007-2009).

Sus primeros trabajos en cine fueron Good Times (1967), The Birthday Party (1968) y The Night They Raided Minsky’s (1968).

William Friedkin recibió su estrella en el paso de la Fama de Hollywood.

En 1971 lanzó The French Connection, traducida como Contacto en Francia, basada en una historia real de dos policías que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. Protagonizada por Gene Hackman, la producción se llevó cinco premios Óscar, incluyendo las estatuillas a Mejor Director y Mejor Película.

El éxito de "El Exorcista"

A continuación, en 1973, estrenó "El exorcista", y si ya contaba con el aval de la crítica con este éxito comercial del cine de terror consiguió la aclamación del público, con un film que levantó profundas controversias. La película sobre una niña de 12 años poseída por el diablo ganó dos de las diez nominaciones a los premios de la Academia, y fue seguida por varias secuelas. Una victoria sin precedentes para una producción de este género.

Basada en la novela del mismo título de William Peter Blatty, quien se encargó a su vez del guion de la cinta, el director comentó que no había pensando en hacer una película de horror pero "era una de las cosas más poderosas que podías hacer al tratar con el misterio de la fe y el amor y el perdón de Dios”.

William Friedkin en la filmación de El Exorcista.

William Friedkin en la filmación de El Exorcista.

Más allá de la buena cantidad de dinero que estas películas han cosechado en taquilla, jamás alcanzaron el éxito de la original y Friedkin no volvió a participar de la saga. Una serie de televisión comenzó en 2016, y este año llega a los cines otra secuela que cuenta con la participación de Ellen Burstyn, quien vuelve a interpretar a Chris MacNeil, su papel de la obra de 1973.

El poder del cine

La madre de Friedkin era enfermera y su padre trabajó en varios rubros, desde el comercio hasta los deportes. En distintas entrevistas dijo que Ciudadano Kane, de Orson Welles, fue el film que lo marcó de forma radical. "Cambió mi vida", reveló en 2014 en una entrevista con el crítico de cine, Roger Ebert.

"Me hizo comprender que el cine era una forma de arte y una manera única de narrativa que antes no había considerado". Friedkin comenzó en la televisión antes de hacer un documental en 1962 sobre la vida de un preso condenado a pena de muerte, llamada The People vs. Paul Crump.

Este largometraje contribuyó a que la sentencia de muerte de Crump fuera conmutada, algo que convenció al director del "poder del cine", según le dijo a AFP en 2017. En 1967 también dirigió "Good Times", un musical protagonizado por el popular dúo del pop, Sonny y Cher.

Jean-Luc Godard murió a través de un suicidio asistido

"Película por película"

Después de su espectacular auge en los años 1970, no pudo repetir los éxitos alcanzados con Contacto en Francia y El Exorcista, pero de todas formas cultivó una extensa y variada filmografía. Aunque el fracaso de taquilla Sorcerer, también conocida como "El salario del miedo" (1977) es considerada el comienzo de esta etapa, para algunos de sus seguidores es una de sus mejores películas.

El famoso escritor Stephen King, declarado fanático de Friedkin, consideró que esta ambiciosa producción "era un verdadero clásico", y lo despidió en sus redes sociales, en un mensaje donde expresó su tristeza y lo mencionó como "un director verdaderamente talentoso".

Cabe mencionar que la película fue eclipsada además por Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza, de George Lucas, que se estrenó al mismo tiempo. Entre otros títulos que se encuentran en sus creaciones están Cruising, Vivir y Morir en Los Ángeles, Jade, Reglas de Combate y Bug.

Sobre su carrera, una vez comentó en un reportaje: "La vida de un cineasta es película tras película. Es una recompensa cuando conectas con la audiencia y la gente hace fila para ver tu cinta. Pero la verdadera alegría es filmar la película".

Luego de varias producciones sin ser tenido en cuenta por los críticos, fue elogiado por Killer Joe, en 2011, protagonizada por Matthew McConaughey. En 2017, volvió a los temas de "El exorcista" con el documental The Devil and Father Amorth, sobre un cura que realizó un exorcismo en Italia.

Su última película, The Caine Mutiny Court-Martial, que cuenta con la actuación de Kiefer Sutherland, se estrenará en el próximo Festival de Cine de Venecia.

FP / ds