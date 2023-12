Como si se tratase del poder de la alquimia, que logra transmutar la materia en metales preciosos este caso logró transformar el valor de cambio de un cheque. Lo cierto es que no se trata de cualquier cheque sino de uno muy particular y codiciado por los coleccionistas del mundo y por cualquiera que valora los logros del ya fallecido cofundador y CEO de Apple, Steve Jobs. De hecho, se trata de un cheque firmado en julio de 1976, por el magnate empresario, justo cuatro meses después que cofundó, junto a Steven Wozniak, la icónica compañía Apple, y se lanzara la producción y venta de las primeras computadoras con sello de la manzana mordida.

Cabe recordar que Steve Jobs falleció en octubre de 2011 tras una larga y agónica lucha contra un impiadoso cáncer de páncreas. Lo mágico de esto es cómo su legado trasciende su propia muerte por la huella que dejó en el mundo mientras estuvo en vida. La sola traza de la firma de Jobs le agregó valor a un papel firmado hace casi medio siglo. Fue el 23 de julio de 1976, cuando un joven Steve Jobs, de sueños ambiciosos, estampó su firma enrulada en un cheque por USD 4,01. Esos cuatro dólares y un centavo, que hoy representan una suma cercana a los USD 27,79 se transformaron en una suma muy superior, al subastarse por USD más de USD USD 36.000.

Las “rarezas” del cheque más codiciado

El cheque en cuestión hoy es una reliquia codiciada, por varios elementos que le agregan valor: primero y principal, tiene la firma de Jobs. Además, pocos meses antes de la firma, él y su amigo habían fundado la empresa Apple, por lo cual el cheque está a nombre de Apple Computer Company, la compañía pionera en tecnología personal que años más tarde se transformó en uno de los gigantes informáticos con mayor presencia y liderazgo a nivel global.

Puede verse en el cheque, que figura como dirección de la compañía “770 Welch Road”, un servicio postal en la ciudad de Palo Alto, California, al que los cofundadores recurrían para el envío y recepción de correspondencia postal.

También destacan algunos otros aspectos que lo hacen particularmente valioso. Por un lado, se encuentra en perfecto estado de conservación pese a haber pasado casi 50 años desde su firma. Por otra parte, llamativamente Jobs firmó su nombre de modo inusual, en concreto escribió Steven Jobs, con “n” final, una firma que más tarde fue cambiada para solo escribir Steve. Además, se le suma, que ya siendo famoso Jobs no acostumbraba a firmar autógrafos, dato que le aporta un valor extra por lo que representa poder ostentar la rareza de tener su firma sobre un papel.

Una subasta esperada

Finalmente, la subasta más esperada por coleccionistas y admiradores del enigmático Jobs se realizó, y el cheque fue subastado por la Casa RR Auction. Quien se convirtió en dueño del cheque de USD 4,01 extendido a nombre de RadioShack, pagó en la venta por subasta la suma de USD 36.850.

Desde finales de los años ’90 y hasta el momento de la venta, el cheque estuvo en manos de un coleccionista privado, quien había anunciado su intención de ponerlo en venta esperando recaudar cerca de USD 20.000. La venta superó toda expectativa inicial de su antiguo dueño y ambas partes, vendedor y comprador quedaron felices con la operación.

El documento, que al momento de la firma tenía un valor original de USD 4, tenía como destino pagar componentes de computadores a RadioShack, y la venta que elevó su valor se perfeccionó tras la puja sostenida en una subasta virtual y luego de 26 ofertas hechas por interesados en ser los nuevos dueños del histórico cheque. Asimismo, además del valor material que supone tener un cheque con la firma de Jobs, el artículo tiene un valor histórico adicional, por ser contemporáneo al desarrollo del primer computador original de la empresa, el “Apple 1”.

El rol clave de la tienda RadioShack

“Es un cheque excepcional de Apple Computer Company con medidas de 6 x 3 pulgadas, completado y firmado por Steve Jobs con su firma “Steven Jobs”, con pago para Radio Shack por 4.01 dólares el 23 de julio de 1976″, detalla la descripción del producto a los interesados en su compra en subasta y como pieza única e histórica que remonta a los primeros días de vida de Apple como empresa de tecnología.

Tal vez, la primera pregunta que viene a la cabeza al mirar el cheque es: ¿Por qué el cheque fue extendido a nombre de RadioShack? Desde la propia firma subastadora precisaron la importancia de su rol clave: “uno de los grandes héroes anónimos del primer boom informático fue RadioShack. Las mayores innovaciones tecnológicas del siglo XX están todas, en diversos grados, en deuda con la tienda electrónica con sede en Boston. Steve Wozniak, que pasaba horas deambulando por los pasillos de RadioShack cuando era adolescente, ahorró suficiente dinero para comprar su pionero sistema microcomputador TRS-80, que utilizó para construir su famosa “caja azul”, un dispositivo ilegal que podía ganar dinero gratis durante mucho tiempo: hacer llamadas telefónicas a distancia”.

La casa de remates además agregó “La ‘caja azul’ consolidó la primera asociación comercial entre Wozniak y Jobs, un dúo que logró fabricar y vender aproximadamente 200 cajas por 150 dólares cada una. Más tarde, Jobs le dijo a su biógrafo que si no hubiera sido por las cajas azules de Wozniak, ‘no habría existido una Apple’. En otras palabras: no habría existido Apple si no hubiera sido por RadioShack.”

Otras subastas de objetos de Jobs

Sin embargo, esta no es la primera venta de un cheque firmado por Jobs, Según precisó The Guardian, el año pasado también se subastó otro cheque firmado en 1976 por el empresario por un valor de USD 9,18 y vendido en remate por USD 55.000. A su vez, otro firmado también en 1976 por USD 13,86 se vendió en marzo de este año por USD 37.564.

Entre los artículos rematados pertenecientes a Jobs, también se subastó un contrato con su firma y las de Steve Wozniak y Ronald Wayne, vendido finalmente en 2011 por un valor que alcanzó los USD 1.594.500.

También el año pasado fue subastado un par de sandalias Birkenstock usadas por Jobs que se vendieron a un valor de USD 218.750. Lo cierto es que entre todos los artículos de Apple que se lanzaron a la venta por subastas, los que fueron de propiedad o usados por Steve Jobs, son los más buscados por los coleccionistas y usuarios fans de productos de la compañía.

