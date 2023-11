“Tengo entendido que harás una sola entrevista en tu visita a Reino Unido y me siento muy afortunada de que me escogieras”, fue el sincero agradecimiento que recibió Tim Cook. De hecho, el líder global de tecnología y CEO de Apple, fue invitado a participar del popular ciclo de entrevistas “Dua Lipa: At your Service”, el popular programa de la BBC, que la cantante realiza desde la sala de estar de su casa y se difunde en formato de podcast por la cadena más vista del Reino Unido.

Lo cierto es que la cantante inglesa desarrolla interesantes entrevistas distendidas desde la intimidad del living de su casa, donde mantiene conversaciones con importantes figuras del ambiente político, artístico y económico. En cada entrega acostumbra abordar temas de interés y actualidad social. En ese marco, para su última grabación fue invitado Tim Cook, director ejecutivo de Apple desde 2011, quien tuvo la oportunidad de hablar de distintos temas con un enfoque innovador: una charla como “entre amigos” con quien no es técnicamente periodista.

No obstante, durante 45 minutos, sin dejar de ser cordial en su rol de anfitriona, la cantante no dudó en abordar temas candentes. De hecho, Cook por primera vez fue cuestionado en público para que responda respecto de los reclamos que enfrenta la compañía por el trabajo infantil en las minas de cobalto en el Congo. También la charla abordó temas personales referidos a su condición de gay y por ser uno de los pocos líderes tecnológicos en el mundo que abiertamente admitió su condición sexual.

A su vez, habló sobre estrategias ambientales de la empresa y el uso del celular entre los jóvenes. La intérprete de “No Rules” y otros éxitos que hicieron estallar al público de distintos lugares del mundo, tuvo el honor de conversar con el hombre de negocios conocido por celar su vida privada y por conceder entrevistas limitadas.

Trabajo infantil en las minas de cobalto

La estrella pop abrió la entrevista de modo audaz y haciendo referencia a ciertos datos inquietantes sobre trabajo infantil en las minas de cobalto. “Me estaba preguntando, mi nuevo iPhone 15, ¿Pueden garantizar que el cobalto que está en ese teléfono no ha sido extraído utilizando trabajo infantil en la República Democrática del Congo?”, preguntó asertiva Dua Lipa, dando en el centro de un tema que genera polémica. No obstante, sin mostrarse sorprendido por una pregunta que tal vez no esperaba, Cook respondió contundente.

Para tranquilizar a la cantante y a su audiencia respondió contundente: “Sí, podemos garantizarlo, porque hacemos dos cosas bien. Nuestro objetivo a largo plazo es no tomar nada de la Tierra para fabricar nuestros productos. Esta es una gran idea de no tener que extraer nada, es utilizar todo material reciclado.” En ese sentido, Cook señaló que en su compañía ya utilizan “cobalto 100% reciclado para producir el reloj y el uso de 100% de oro, estaño, tungsteno y otros materiales en el agua. Estamos muy orgullosos de eso”.

Por otra parte, en el caso de los materiales que deben ser extraídos, el empresario aseguró que Apple implementa un riguroso e “intenso sistema de seguimiento en toda la cadena de suministro, que llega hasta las minas y las fundiciones”. De ese modo se garantiza que “la actividad no involucre trabajo infantil” en ninguna etapa del proceso. Creo que hacemos un buen trabajo con eso”, remarcó.

Cabe destacar que la actividad que ronda la minería de cobalto en el Congo, fue objeto de un muy fuerte escrutinio internacional debido a reiteradas denuncias dando cuenta de prácticas laborales inseguras respecto a la explotación infantil. El país africano tiene cerca del 60% de las reservas mundiales del mineral esencial para la fabricación de baterías de iones de litio.

Además, la creciente demanda global y la ausencia de regulación adecuada sobre la materia, generó la precarización de la actividad, tornándose aún más peligrosa. Este modo de abordar el tema por parte de Lipa, con audacia y bastante atrevimiento, disparó un entrecruce de mensajes y gran revuelo en las redes. Lo interesante es que el director de la icónica compañía de la manzana mordida no evadió dar la respuesta.

CEO asumido gay en la “Fortune 500”

Otro de los temas abordados en la entrevista fue referido a su sexualidad. La cantante recordó que en 2014, Tim Cook fue el único director ejecutivo de una gran compañía multinacional que admitió abiertamente ante el mundo su condición de homosexual. Precisamente, fue el único CEO asumido gay que integró la famosa lista “Fortune 500”, publicada anualmente por la revista Fortune, exhibiendo el ranking de las 500 empresas estadounidenses más importantes, según el volumen de ventas.

“Hoy, casi diez años después, ese número aumentó a cuatro”, remarcó la cantante. A su vez indagó sobre el motivo por el cual no existe una representación pareja de la comunidad LGBTIQ en los puestos más altos de las grandes compañías.

Cook respondió admitiendo que en algunas empresas hay un “techo de cristal”. Un conjunto de normas no escritas que funcionan internamente en las grandes compañías dificultando a ciertas minorías sociales poder acceder a los altos cargos directivos.

Apple rompió el “techo de cristal”

“Hemos destruido el techo de cristal en Apple, lo hemos hecho añicos. Pero creo que en un gran número de empresas todavía existe. Mi profunda creencia es que todos deben ser tratados con dignidad y respeto. Pienso que todavía hay un techo no solo para la comunidad LGBTQ, sino también para las mujeres y las personas de color. Tenemos mucho trabajo por hacer, definitivamente”, sostuvo Cook.

Carbono neutral para el 2030

En otro pasaje de la entrevista, Cook hizo referencia a su profundo compromiso con el cuidado del medioambiente. Explicó que es la meta ambiciosa de Apple: “llevar todo el ciclo del producto a ser carbono neutral para el año 2030″.

También aseguró que “la compañía opera con energía 100% renovable hace varios años” pero que esto “no es suficiente”. En ese sentido destacó la importancia de considerar la cadena de suministro y el consumo energético en “las casas y oficinas de los clientes”. A su vez, destacó que la compañía de la manzana “optimizó el embalaje y el transporte”, dando prioridad al marítimo sobre el aéreo por ser “una forma de transporte con mucho menores emisiones de carbono”.

Lo cierto es que en una extensa entrevista el CEO de Apple hizo un recorrido por diversos temas de gran interés social. Incluso dejó bien claro su deseo respecto del futuro de la compañía: “Quiero que el próximo CEO venga de dentro de Apple. Somos una empresa que cree en los planes de sucesión, por lo que tenemos planes muy detallados”.

