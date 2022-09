Tucumán: crece el temor por los casos de neumonía bilateral de origen desconocido

La especialista sanitaria, Adriana Bueno, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y explicó por qué crece en Tucumán el temor por los casos de neumonía bilateral de origen desconocido. "Los trabajadores de la salud estamos muy preocupados", resaltó. También aseguró que no se parece al covid y que tampoco sería de "transmisión entre humanos". El factor ambiental en común.

¿Qué se sabe sobre los casos de neumonía bilateral que aparecieron?

Estamos en Tucumán con una situación que nos tiene consternados a los trabajadores de la salud porque hay dos casos confirmados y seis más en estudio. No se sabe si los síntomas que iniciaron después del 20 de agosto están relacionados con estos cuadros, pero podrían sumarse. Se va ampliando el campo de estudio y ya han fallecido dos compañeros de trabajo, conocidos acá, y todavía no sabemos cuál es el agente causante de este desastre.

¿A qué lo atribuye? ¿Deberíamos preocuparnos?

Los trabajadores de la salud estamos muy preocupados porque pone sobre la mesa la posible causa de un origen dentro del lugar trabajo. Es cierto que las personas estudiadas y las dos fallecidas trabajaban en otras partes. También es real que todas coinciden en un lugar en común, que es un Sanatorio que está totalmente restringido, prácticamente cerrado, y bajo estudio de las causas ambientales.

Eso nos tiene que hacer pensar sobre las condiciones laborales de quienes desarrollamos esta profesión. Se puede convertir en un riesgo si no hay normativas, un comité de prevención y control de de infecciones, elementos de protección personal y capacitación suficiente en cuanto a todos los procedimientos. Se pone en riesgo al personal que trabaja ahí y a los pacientes que van a recuperar su salud y pueden adquirir otras enfermedades.

El covid comenzó de la misma forma. ¿Esto puede tener que ver con el origen de algo similar?

Algo parecido al covid, en ningún momento. Estos casos comenzaron entre el 18 y el 22 de agosto y no se conocieron nuevos desde esa fecha. Tampoco enfermos dentro del núcleo familiar. No hubo casos de contacto estrecho en las otras instituciones donde trabajaban quienes hoy están con asistencia respiratoria mecánica. Aparentemente, esta enfermedad no sería de transmisión entre humanos. Quizás sea un factor ambiental en común, que es lo que está bajo estudio, como la hipótesis de mayor fuerza.

