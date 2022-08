Vasco de Mendiguren: "Argentina puede dar el gran salto al desarrollo"

El nuevo secretario de Producción, José Ignacio "Vasco" de Mendiguren, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y expresó que "mi obligación es que el crecimiento sea lo más rápido posible". Por otro lado, manifestó que "tenemos medidas que son como en toda crisis, de corto y largo plazo" y, por último, aseveró que "Argentina puede dar el gran salto al desarrollo".

Queremos tu propia evaluación de lo que pasó ayer.

Es una situación difícil en lo nacional e internacional. Es un problema coyuntural no estructural. Argentina puede dar el gran salto al desarrollo o ser un país que alquile sus recursos y no sea propietario.

El debilitamiento del Gobierno puede hacer perder esta oportunidad. Creo que Massa va a poder sacar esto adelante. Lo del próximo candidato se verá el año que viene, lo importante es que ahora nos serenemos y saquemos esto adelante en el corto plazo, y salir de tanta especulación. Hay que tener un programa concreto y ponerlo sobre la mesa, además de querer conducirlo.

¿Te resulta raro que el agro tenga un dólar más que la industria?

Tenemos medidas que son como en toda crisis, de corto y largo plazo. Argentina no logra tener recursos genuinos producidos por su riqueza. En el largo plazo hay un principio que es el déficit fiscal y comercial. Debemos tener un superávit comercial y un fortalecimiento de las reservas. El ajuste no es en sí mismo un objetivo, ya que estabilizar la macroeconomía es un medio para los motores.

Los motores para esto son las inversiones, las cuales tienen que generar riqueza y no especulación. La producción es clave en esto. Cada vez que la Argentina salió adelante fue mediante la riqueza. En el corto plazo hay que acumular reservas. A través de negociaciones importantes, Massa está en conversaciones para aportar a las reservas. Ya tuvo charlas con medios internacionales en tan poco tiempo.

Mi obligación es que el crecimiento sea lo más rápido posible, pero que sea claro y con áreas que no solamente sean las habituales. Hay una visión de país moderno, pero hay que llevarlo a cabo rápidamente.

Dame un poco de tu pintura sobre el Frente Renovador ySergio Massa.

Me interesó el Frente Renovador porque se rodeaba de intendentes, ya que la intendencia es el principal demostrador de la democracia porque tenés un primer contacto con la realidad. Había muchas personas con mucho coraje para enfrentar a un gobierno nacional y provincial. Lo que siempre hace la política es balconear o fugarse, y creo que este busca evitar los movimientos pendulares de la Argentina.

¿Qué planteaba el Frente? Recuperar los valores que le permitieron al país tener uno de los mayores crecimientos que se dieron a partir del 2002 y se prolongaron hasta el 2011, que tenía tres patas importantes. Una era el equilibrio fiscal, el otro la baja inflacionaria y el tipo de cambio competitivo. Con estas tres cosas, que planteó Roberto Lavagna, Argentina pudo tener un crecimiento sostenido y a largo plazo. Es claro que es el modelo que veíamos para la Argentina.

Lavagna siempre me transmite su reprimenda, porque me dice "Hasta usted me lo dice". Porque él declara que la soja empezó a aumentar en el 2005, ya que del 2003 hasta el 2005 la economía creció por su propio mérito.

Por supuesto que confío en Lavagna. Es mentira que el argentino solamente piensa en el dólar. Va a él cuando hay crisis o cuando piensa que está atrasado y no tiene el valor que corresponde. Nosotros tenemos la confianza en que la única salida es el crecimiento y de la forma en la que se hizo en ese momento.

Cuando a vos te apreta la deuda en forma permanente y tu cabeza está ocupada en eso, no podés pensar en el largo plazo y en generar riquezas. En aquel momento, el radicalismo y el peronismo decidieron salir juntos del problema. Nadie se echó la culpa, se resolvió en conjunto y después se separaron.

