Dólar blue hoy: analistas explican si llegó a un nuevo piso o si seguirá bajando

El dólar blue hoy lunes 1° de agosto cotiza horarios del mediodía a $275,00 para la compra y $280,00 para la venta. Por su parte, los dólares financieros ceden en el comienzo del mes. El viernes 29, se registró una tendencia pronunciada a la baja de los valores de la divisa en el mercado paralelo.

El derrumbe ocasionado por el desembarco de Sergio Massa en el Gabinete fue más pronunciado en los otros tipos de cambio. El Contado con Liquidación (CCL) bajó hasta un promedio de $289 para la venta; mientras que el MEP se tranzó por $278.

La semana pasada se conoció la noticia de que Sergio Massa asumirá como Superministro a cargo de un nuevo Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Los rumores comenzaron a rondar los pasillos durante el miércoles y los mercados reaccionaron al alza con una suba en los bonos mayores al 10% en dólares, episodio que se repitió con la confirmación de la noticia el día jueves.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 1° de agosto

Durante la efervescencia de la noticia, el dólar retrocedió desde máximos históricos. El próximo miércoles se darán a conocer nuevas medidas económicas, por lo que los mercados están a la expectativa del nuevo rumbo del Ejecutivo.

Por su parte, el Banco Central aumentó en 800 puntos básicos las tasas de interés de referencia, dejando una TNA de 61% para plazos fijos para personas físicas. Esto dio una señal al mercado de que no solo se reaccionó con suba de tasas para calmar a los dólares financieros.

Claramente, los mercados interpretan la llegada del líder del Frente Renovador al Palacio de Hacienda como una señal de mayor coordinación y por qué no, de mayor ortodoxia. Para el Financial Times, Sergio Massa es un “político moderado” y para la agencia Bloomberg, un hombre “promercado”.

¿Qué dicen los expertos sobre la baja del dólar?

“Además de la suba de tasas del Tesoro en la última licitación de deuda que llevó tasas hasta niveles cercanos al 90% TEA y la suba de BCRA de la tasa de política Monetaria, el mercado atravesaba una situación de pánico y rogaba (y aún lo hace) por cambios importantes que generen confianza. Sin dudas la designación de Sergio Massa viene con muchos cambios, por ahora solo vemos mucho movimiento a nivel organigrama”, señaló en diálogo con PERFIL, Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras.

Sergio Massa se acerca a la Sociedad Rural y podría haber encuentro en los próximos días

“Pero hablamos del socio de la coalición oficialista que se manifiesta más “market firendly” o menos combativo hacia el capital. El mercado está en modo wait and see (esperar y ver) hasta que tenga mayor grado de certidumbre sobre el plan que esta nueva conducción intentará llevar adelante. Por ahora ruido hay, pero el desafío no es menor y todos nuestros problemas aún aguardan resolución”, advirtió Reschini.

Por su parte, para Aldo Abram, Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, quedó en evidencia que el “principal problema” que tenía el Gobierno era de “credibilidad creciente”. Esto, según su mirada, fue lo que generó la corrida cambiaría que, arrancó a finales de mayo. “Desde ese momento se comenzó diluir la credibilidad de la Argentina y principalmente la del Gobierno. La salida de Guzmán aceleró el proceso y la gente empezó a perder confianza en su futuro, en el del Gobierno y en el del país”, comenzó diciendo.

“Claramente, Silvina Batakis no podía resolver eso, ni aunque hubiese sido la mejor ministra de Economía que pudiésemos tener en ese momento, así hubiese presentado un sólido plan económico, inmediatamente habría sido puesto en duda. La llegada de Sergio parece que viene a resolver eso. Es la tercera pata del poder y la da otra posibilidad a esta gestión que ya venía muy desgastada”, agregó Abram.

La percepción del mercado sobre Sergio Massa

“Lo otro que ha generado una buena percepción es el SúperMinisterio. En medio de un tifón, un barco no puede tener tres capitanes discutiendo qué es lo que se va a hacer. No hay tiempo para las discusiones, esto es algo que ha sido evaluado muy bien por parte de los ahorristas, inversores, tanto argentinos y extranjeros y justifica esto de que la gente haya dejado querer fugar sus ahorros. Qué es lo que estamos viendo”, agregó Abram.

Alberto F recibió al tigrense, quien ya se probó el traje de titular de Economía

“No obstante, en Argentina hay gente que ha perdido mucha plata, gente que se ha empobrecido, que tiene su última esperanza puesta en este cambio de Ministro y eso se ve traducido claramente en las cotizaciones de nuestros activos”, añadió el director de Libertad y Progreso.

El verdadero desafío: mantener esa expectativa intacta

“A partir de ahí, hay que evaluar la tripulación que va a elegir el capitán del barco económico y segundo: hay que ver hacia donde quiere dirigir el barco. Aquí hay pocas opciones: Pegar un volantazo y dejar de dirigirse al Iceberg como hasta ahora, esto claramente implica lanzar un programa de reformas profundas estructurales y buscar una salida ordenada del cepo lo más rápido posible, aunque hay pocas probabilidades que ese sea el plan de Massa”, advirtió Abram.

“Lo peor, que es el segundo escenario, es que sigan con este rumbo. Eso nos va a terminar de hundir, impactaremos de lleno contra el iceberg”, lanzó.

¿Qué tendría que hacer Sergio Massa para tener éxito en su gestión económica?

En síntesis, Abram plantea que el dólar va a seguir bajando según “la confianza y las medidas” que pueda llegar a tomar Sergio Massa; ya que lo que está pasando con el dólar es una muestra de que está visto con buenos ojos, ahora, la expectativa prepondera en el mercado sobre el nuevo ministro de Economía y su plan a llevar a cabo.

“Para que el dólar baje fuerte debería haber medidas profundas. No solo debería bajar, tiene que ser sustentable en el tiempo que, ese es el verdadero reto. Eso lo logró en diciembre de 2020 Martín Guzmán y hoy estamos acá. Por eso, tiene que haber un plan con reformas profundas”.

LR