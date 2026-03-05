Alejandro Sanz en Buenos Aires: horarios, accesos y todo sobre sus shows en el Campo Argentino de Polo

El cantante español Alejandro Sanz regresa a la Argentina para reencontrarse con su público en dos conciertos muy esperados. El artista se presentará este 6 y 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira internacional “¿Y ahora qué?”, con la que está recorriendo distintos países de América Latina.

Juan Campodónico y la creación de un álbum como una biografía en la que se unen el padre, el hijo y los territorios transitados

Las presentaciones en Buenos Aires marcan su vuelta al país luego de casi tres años desde su última visita, y forman parte de una serie de conciertos que también incluyen paradas en Rosario y Córdoba. La gira acompaña el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico y repasa, además, los grandes éxitos que consolidaron su carrera a lo largo de más de tres décadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un show con gran despliegue técnico y visual

El espectáculo que trae Alejandro Sanz a la Argentina combina música, tecnología y una puesta en escena de gran escala. Sobre el escenario lo acompañan ocho músicos, mientras que la estructura del show requiere 12 camiones para su traslado, lo que refleja la magnitud del tour.

La producción incluye cámaras distribuidas en distintos puntos del predio, pantallas gigantes y un sistema de sonido optimizado para conciertos a cielo abierto. Este formato busca ofrecer una experiencia inmersiva para el público, con mejoras en visibilidad y calidad acústica en todo el predio.

Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo 2026: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas

Antes de llegar a Buenos Aires, el artista se presentó el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario. Luego de sus shows en el Campo Argentino de Polo, continuará su paso por el país el 8 de marzo en el Estadio Kempes de Córdoba.

Cómo comprar entradas para Alejandro Sanz en Buenos Aires

Las entradas para los conciertos en el Campo Argentino de Polo se venden exclusivamente a través del sitio oficial Enigma Tickets.

Los valores de los tickets varían según la ubicación y se ubican aproximadamente entre $65.000 y $210.000.

Desde la organización recomiendan adquirir los tickets únicamente en los canales oficiales, ya que la compra en plataformas no autorizadas puede derivar en estafas o en la invalidez de las entradas.

Horarios y accesos al recital

Para quienes asistirán al espectáculo, estos son los datos principales confirmados hasta el momento:

Horarios

- Inicio del show de Alejandro Sanz: 20:00

- Apertura de puertas: a confirmar por la organización

Accesos

Los accesos al predio aún no fueron informados oficialmente y se espera que se comuniquen en las horas previas a cada concierto.

Cazzu desató el pulso de Latinaje con cinco noches agotadas ante más de 50 mil personas

Objetos prohibidos en el Campo Argentino de Polo

Como ocurre en la mayoría de los grandes recitales, la organización estableció una lista de elementos que no estarán permitidos dentro del predio. Entre ellos se encuentran:

- Equipos de fotografía o video profesional

- Tablets, laptops y dispositivos electrónicos grandes

- Palos de selfie o de banderas

- Envases, latas o bebidas alcohólicas

- Alimentos o bebidas externas

- Sustancias ilegales

- Paraguas o sombrillas

- Pirotecnia o explosivos

- Banderas con varillas o mayores a 1,5 metros

- Armas u objetos punzantes

- Punteros láser

- Equipos de mate

- Aerosoles o líquidos inflamables

- Cascos y camisetas de fútbol

- Coches de bebé

Estas restricciones buscan garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.

LV/fl