Festival EQUAL en Argentina: Un evento reunió a mujeres relevantes de la música nacional

El Hipódromo de Palermo fue el escenario de una fiesta gracias al Festival EQUAL de Spotify. Desde muy temprano, en el escenario principal, Connie Isla y TAICHU se presentaron, desplegando todo su potencial frente a un público entusiasta. Minutos después, con la caída del sol, fue el turno de más talento femenino: Soledad, Karina y Marilina Bertoldi. Y con ellas, hubo muchas sorpresas: Queenflow tomó el escenario con un DJ set para calentar el ambiente justo antes del espectáculo de Emilia.

Spotify planearía una nueva suscripción premium con audio de 'alta fidelidad'

Soledad, con todo su folklore y talento, repasó sus principales éxitos y, en un momento inolvidable, compartió el escenario con Eruca Sativa, lo que dejó a todos los espectadores asombrados. Abriendo con "Vivir es hoy" y cerrando con un mashup de cumbias que incluía fragmentos de canciones como "Que nadie sepa mi sufrir," "La suavecita," y "Se me ha perdido un corazón," entre otras. Por supuesto, Soledad no olvidó su característico poncho, que ondeó antes de arrojarlo al público.

Karina también sorprendió, superando todas las expectativas. "La Princesita" subió al escenario presentada por Marcela Morelo y encantó al público con sus emotivas letras, logrando que todo el Hipódromo cantara al unísono. En un momento, La Delio Valdez, representada por Ivonne, se unió a ella para interpretar "Inocente."

Luego, con la noche llegando, el rock tomó el control con Marilina Bertoldi. Acompañada por su hermana Luisina (Lula) Bertoldi, miembro de Eruca Sativa, Marilina sorprendió al público con una versión de una de las canciones más icónicas de Shakira: "Inevitable." El escenario vibró y la multitud estalló de emoción.

Pero la noche aún estaba en pañales. Pasadas las 20 horas, Emilia subió al escenario con su gran amiga Nicki Nicole y brilló con su propia impronta. Sus éxitos, desde el espacio hasta el Hipódromo de Palermo, resonaron a todo volumen. "No se ve" y "Perreito salvaje" fueron solo algunos de los temas que interpretó.

Entre actuación y actuación, talentosas DJ mujeres de Argentina también se hicieron presentes: Queenflow y Anita B Queen añadieron más energía a la noche del sábado.

Luego, llegó el momento de Lali, quien encantó a la audiencia de 19,000 fanáticos, haciéndolos vibrar al ritmo de su música. Bajo una lluvia de luces rojas y rodeada de llamas, Lali hizo su entrada en el escenario con canciones como 'Disciplina,' 'KO,' 'Obsesión,' 'Diva,' 'Cómprame un brishito' y 'Motiveishon.'

“Hoy cuando me levanté y pensaba en este día dije, ‘siento lo mismo quizás, o parecido, al día que sucedió Vélez. Que orgullo ser, no por el egotrip sino por el hecho concreto, de ser la primera argentina en llenar ese estadio. Yo y todas las diosas, mis colegas, que pisaron y las que faltan pisar el escenario. Soy de las que cree que el feminismo y los hechos que cambian las cosas culturalmente se hacen, no se dicen, se hacen y se ponen en práctica. Acá solamente cantamos algunas, pero quiero mandar todo mi amor a todas las artistas. Hoy las estamos representando de alguna manera y ojalá que este escenario siga todos los años dándole espacio a tantas mujeres talentosas que hay en la música”, dijo Lali para reafirmar la importancia del evento.

Para cerrar la noche con broche de oro, María Becerra tomó el escenario. Desde lo alto de una escalera, La Nena de Argentina comenzó su espectáculo con 'Perreo Furioso.' Vestida completamente de negro y acompañada por sus bailarines, continuó con temas como 'Automático,' 'ADIÓS' y 'Miénteme.' Luego, sorprendió al invitar a la reina de la cumbia, Karina, para interpretar juntas 'La misma moneda.' Finalmente, María Becerra se unió al llamado por incluir a más mujeres en la industria musical y destacó el esfuerzo diario de todas las artistas que luchan por hacerse un lugar.

El Festival EQUAL de Spotify, que celebra el talento de las artistas mujeres, surgió en un momento en el que la industria musical argentina se encuentra en plena expansión y crecimiento. Grandes artistas de diversos géneros están en el centro de la escena mundial, logrando numerosas reproducciones, récords y colaboraciones históricas, llevando a Argentina a lo más alto.

JCCL