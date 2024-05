Madonna se presenta este sábado 4 de mayo en Río de Janeiro, Brasil, con un show gratuito que tiene movilizada a toda la ciudad. La artista estadounidense de 65 años se presentará en la playa de Copacabana donde cerrará la gira "The Celebration Tour" frente a 1,5 millones de personas.

En los preparativos trabajaron miles de personas y en la ciudad brasileña no se habla de otra cosa. "Estoy alborotada, no dormí bien, estuve escuchando a Madonna toda la semana. Es como si tuviera un gran subidón energético", le confesó a la agencia internacional AFP Iná Odara, una socióloga de 29 años que luce una frase de su ídola tatuada en el brazo: "Todo lo que aprendiste, trata de olvidarlo".

El ensayo de Madonna, con pasamontañas amarillo, antes del recital de este sábado

"Madonna me ayudó a salir de la Iglesia católica, a pensar muchas cosas, a cambiar mi relación con mi familia", reconoció esta mujer trans cerca del escenario que duplica en tamaño los de anteriores shows de la gira, con más de 800 m2.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caption

Primero ocuparán el escenario varios DJs y a las 21 Madonna recorrerá una pasarela elevada desde el hotel Copacabana Palace, donde se aloja, hasta el escenario para la que será la actuación más importante de su carrera.

Tras 80 presentaciones en Europa y Norteamérica, el concierto en Río será el broche de oro de una gira que se volvió especialmente significativa, después de que en junio una grave infección bacteriana hiciera temer por la vida de la cantante.

La artista que explotó en 1984 con su "Like a virgin", lleva cuatro décadas de trabajo con pocas interrupciones y siempre su apuesta por los shows grandilocuentes y disruptivos fueron su marca diferencial. Para los afortunados que estén allí será un evento histórico.

Su carrera tuvo varios momentos polémicos como cuando el papa Juan Pablo II la excomulgó por su video de "Like a Prayer", al considerarlo blasfemo o cuando publicó su álbum Erótica. En esta oportunidad la acompañarán en escena cuatro de sus seis hijos.

Caption

Los ensayos de "La Reina del Pop"

En la víspera, Madonna ensayó en dos oportunidades y se pudieron ver algunos de los temas que no faltarán como "Nothing Really Matters" y "Burning Up". También "Live To Tell", con la que rendirá homenaje a víctimas del sida, entre ellos Freddie Mercury y el legendario músico brasileño Cazuza.

También participarán del concierto el cantante Pabllo Vittar y un grupo de jóvenes que tocarán tambores a ritmo de funk. Además está confirmada la presencia de Anitta, la reina del funk, que en 2020 hizo "Faz Gostoso" en colaboración con Madonna.



El evento una gran apuesta económica de Río de Janeiro, que inyectó 4 millones de dólares de los 12 millones de dólares que cuesta la producción y las autoridades estiman que tamaño concierto aportará 57 millones de dólares a la economía local.



No hay esquina de Copacabana donde no se ofrezcan souvenirs o camisetas con el rostro de Madonna o emulando una versión del corsé icónico de Jean Paul Gaultier que la diva hizo famoso.



Los fans la esperan en la puerta del hotel y el jueves por la noche la diva pop les regaló la posibilidad de ser testigos de la prueba de sonido con el rostro totalmente cubierto por un pasamontañas amarillo. La escena se repitió el viernes. "Oi Rio!", lanzó en portugués a quienes se habían acercado al escenario con la esperanza de verla.

"Nos hicimos amigos tocando", dice el guitarrista de La Condena de Caín



Sin duda este recital será histórico para Latinoamérica como lo fue en 1994 el concierto den el mismo lugar de Rod Stewart que reunió a más de tres millones de personas, un récord todavía no superado.

RB / Gi