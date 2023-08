Alberto Fernández tomó por sorpresa a Ernesto Tenembaum al llamarlo en vivo para felicitarlo por su cumpleaños. Además, aprovecho la llamada para regalarle una canción de Lito Nebbia y, paradójicamente, mencionó la canción "Días de conflicto". "No dejá, dejá", le respondió el periodista. Desde la mesa retrucaron: "Parecido al país".

"Es de los 70, en un país muy politizado. Y hay una frase donde dice quisiera 'descansar en paz antes de morir. Para mí es una de las frases con mejor definición de ética, y yo creo que somos pocos los que podemos descansar en paz antes de morir sabiendo que no le hemos hecho trastadas a la gente y la hemos tratado como mejor pudimos, que respetamos nuestras convicciones", señaló el Presidente.

"Estoy llamando para saludar a un gran periodista que a partir de hoy se convierte en un sexagenario. Que es una palabra que lo vuelve un hombre muy maduro. Que a pesar de eso le quedan muchos años por delante para disfrutarlo y padecerlo. Pero que es un gran periodista. Que escribe cosas muy erradas muchas veces, pero con profunda honestidad intelectual, pero que valoro y quiero mucho en lo personal, mucho mucho (sic) y me he sumado en los saludos. Feliz cumpleaños, soy Alberto Fernández", comenzó la llamada, sorprendiendo a Tenembaum, quien tardó unos segundos en creer que hablaba el mandatario.

Durante aproximadamente diez minutos, sostuvieron un diálogo en el que abordaron temas como fútbol y música. El periodista aprovechó para hacerle una broma sobre la derrota de Argentinos Juniors, en la Copa Libertadores. "Es horrible que te llame para decirte cosas lindas y me recuerdes que nos quedamos afuera. Este es el Tenembaum equivocado del que hablo", bromeó el mandatario.

Y evaluó rápidamente el desempeño de su equipo: "Tenemos un equipo corto porque no tenemos mucha plata. Un extraordinario equipo. Se nos lesionaron un montón y el otro día viene este Marcelo y le rompe la pierna a este pobre chico (por Luciano Sánchez). Hablé con él y está recuperado. No teníamos a (Gabriel) Ávalos, a (Miguel) Torrén, era un desastre. Hicimos un papel digno", sostuvo.

Tenembaum aprovecho el llamado para revelar la amistad que tiene con el presidente desde hace varios años: "Antes de ser presidente, hemos hablado muchísimo. Una recorrida común. Cuando empezó su presidencia, le dije 'esta relación va a terminar mal'. Puedo entender que un presidente haga cosas que no me gustan, pero voy a escribir cosas que no te gustan. Hubo momentos que se enfrió, pero nunca se cortó el diálogo. Y eso lo valoro".

Luego, Fernández le contestó: "Un periodista honesto hace su trabajo y dice cosas que a veces no gustan. A veces dice locuras, pero valoro mucho. Es un tiempo en que el periodismo ha perdido mucho criterio y vos siempre has tenido criterio".

Y además agregó. "Tenés una enorme honestidad intelectual, decís las cosas creyéndolas. A veces decimos cosas que estamos equivocados, pero las creemos honestamente. O que muchos no comparten, pero las creemos honestamente".

Al llegar al final de la conversación, los colegas en la mesa de Radio Con Vos encontraron la oportunidad para plantear algunas preguntas políticas. En este contexto, Alberto Fernández compartió que mantiene una comunicación constante con Sergio Massa y mencionó que aún no decidió si se unirá al evento de cierre en el bunker de Unión por la Patria el próximo domingo.

BR/fl