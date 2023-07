Sofía Salomon, la mujer trans que intentará participar en Miss Venezuela 2023

Con siete títulos de Miss Universo, incluyendo el logro de obtener la corona universal en dos años consecutivos, y seis títulos de Miss Mundo, el certamen de belleza Miss Venezuela se destaca como uno de los concursos más emblemáticos de su tipo.

Más allá de los elogios y ovaciones dirigidos a las mujeres que participan en la búsqueda del preciado título, existe una sociedad profundamente conservadora que muestra escasa o nula tolerancia hacia cualquier desafío a los estándares heteronormativos. Sofía Salomón está preparada para enfrentar esta realidad.

Nacida en Ciudad Bolívar, en el sur del país, la influencer y modelo de Instagram solicitó participar en el concurso Miss Venezuela de este año.

“Creo que es una gran plataforma para dar visibilidad a mi comunidad, hacer eco de las cosas positivas y mostrarle a la gente la realidad de las mujeres transgénero”, dijo Salomón a AFP. "Como en otros países es muy importante el fútbol, acá es muy importante ser una reina de belleza. Es un sentimiento y para mí es muy bonito", agregó.

Sería la primera representante de Venezuela en competir en un certamen que históricamente se ha dirigido a mujeres cisgénero. Sin embargo, esta no sería la primera experiencia de la modelo en un concurso de belleza, ya que el año pasado participó en el reconocido "Miss International Queen", el certamen más destacado a nivel mundial para mujeres transexuales.

"Cuando me presenté al concurso internacional, me preguntaron qué ley de mi país cambiaría", comentó. "Dije que me gustaría que se cambiara esa legislación para que las mujeres transexuales pudieran ser aceptadas con el nombre con el que se sintieran más seguras", añadió Salomón.

Sofía ha presentado su solicitud para participar en el concurso y aún no ha recibido una respuesta. Sin embargo, su optimismo se ve reforzado por el caso de Angela Ponce, quien se convirtió en la primera mujer trans en competir en Miss Universo en 2018. Ponce representó a España y, además de buscar la corona, también se esforzó por visibilizar la realidad y los desafíos del colectivo trans.

Marcia Ochoa, profesora asociada de estudios feministas, críticos de raza y etnia en UC Santa Cruz, aplaudió los esfuerzos de Salomón.

“Ella está haciendo algo que tiene mucho sentido para una persona venezolana”, dijo Ochoa. “Puedes ver a alguien y decir si están o no en concursos de belleza porque parecen concursantes de concursos de belleza. Puedes decir: ‘es toda una Miss’”, señaló.

