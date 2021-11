El placer de leer, siempre (trigésima entrega)

“Las mujeres tendemos a creer que somos un poco marcianas. Entonces nos parece que hay un montón de cosas que nos pasan sólo a nosotras, pero que todas las otras son divinas y están recontentas con su cuerpo y con sus vidas, y todas tienen nueve orgasmos y están todas bárbaras. Y, cuando las mujeres ven en los chistes que la más superada se come las uñas, se alivian porque todas se depilan los bigotes y se sienten feas o solas, y padecen celulitis y lloran. El humor cura un poquito algunas angustias, y la vida es muy dura, realmente"...

...He dicho alguna vez que no me embarco en un combate contra el machismo, que sin duda existe. Somos diferentes al hombre, y ¡viva la diferencia! Lo que acepto es que tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes. Sabemos, por otra parte, que hay gente de mierda en ambos sexos....

...Vivimos en un país en el que no recuerdo una época en que no estuviéramos en crisis. Más leves o más profundas, pero siempre estamos en crisis. Y ese vivir en la selva nos aporta una mirada muy irónica y muy sarcástica. Tendemos siempre y queremos hablar de lo nuestro. En cambio los hombres hablan de cine, de política, de fútbol. Es raro encontrar a un tipo que salude a otro y le diga: ¿Cómo andás?, y el otro le responda ¿Sabés que estoy angustiado?”....".

Descendiente vasca por parte de su padre y polaca por parte de su madre, Maitena nació en Buenos Aires el 19 de mayo de 1962. Se casó en dos ocasiones y tiene tres hijos.

Después de trabajar varios años como ilustradora gráfica en revistas y diarios argentinos se dedicó a la historieta. Publicó tiras eróticas en países europeos, ilustró textos escolares, fue diseñadora gráfica, guionista de televisión y realizó dibujos animados para cortos publicitarios.

En distintos reportajes, la exitosa humorista ha contado detalles sobre su trabajo que es de interés general, el placer que le provoca conversar con la gente, su pelea con las obsesiones, la defensa de la honestidad y del feminismo, al que no considera una cosa del pasado, tanto por las diferencias salariales entre hombres y mujeres como por la cantidad de mujeres que se mueren en todo el mundo, golpeadas y violadas por un novio violento; atraída por la auto-percepción, renuente a opinar sobre temas como el aborto o la fertilidad asistida, auto-criticándose por ser muy impulsiva y a veces por hablar más de lo debido, harta en algún momento de que al país todo le salga mal.

Maitena Burundarena: "La mujer no está de moda"

Maitena Inés Burundarena, conocida como Maitena, que en vasco significa la más amada, la predilecta, la favorita, fue la primera mujer en recibir, en 2014, el premio La Catrina en la Feria de Guadalajara en México concedido a dibujantes de humor gráfico.

Autora de: Y en este rincón, las mujeres; Mujeres alteradas 1, 2, 3, 4 y 5; Curvas Peligrosas 1 y 2; Superadas 1, 2 y 3; Todo Superadas; Todo Mujeres Alteradas; Rumble, una novela en la que narra la historia de una niña de 12 años en la década del 70 en Argentina; Lo peor de Maitena; Lo mejor de Maitena.

En las historias de mi admirada Maitena, tienen cabida mujeres de todas las edades, viudas, solteras y casadas, gordas y flacas, lindas y feas, convencionales y zarpadas….

La que declara ser muy chusma y le encanta hablar de lo que le pasa a ella y a sus amigas… el hogar, el amor, la familia, los hijos, las madres, por qué somos así los varones y las mujeres, la dieta, el cuerpo, la celulitis, la rutina, el sexo, la maternidad, el insomnio, las arrugas, el trabajo, las insatisfacciones, la soledad, la auto-percepción, por qué una se siente así si lo tiene todo?, la que emociona con su dibujo de la Estatua de la Libertad llorando en brazos de un hombre ante el ataque demencial a las Torres Gemelas.

Hoy Maitena es una fiel representante del humor argentino, varios de sus trabajos han sido publicados en otros países de América Latina, en Estados Unidos, Francia, Italia, traducidos a varios idiomas, se comparten en redes sociales, admirada por los jóvenes y no tan jóvenes. Una mujer que no se enrosca en un combate contra el machismo ni para cambiar el mundo, a la que le gusta y mucho la recordada frase de Raymond Queneau: "El humor es una tentativa de limpiar de estupideces a los grandes sentimientos".