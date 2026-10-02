Conectar las decisiones antes que resolver los problemas

Durante años, las empresas organizaron su crecimiento bajo una lógica relativamente clara: el negocio definía el rumbo y las distintas áreas acompañaban ese proceso desde su especialidad. El frente comercial buscaba oportunidades, el área legal analizaba riesgos, finanzas estructuraba las operaciones y los expertos resolvían los aspectos técnicos de cada decisión.

Ese esquema funcionó mientras los desafíos podían abordarse de manera relativamente independiente. Hoy, cada vez con más frecuencia, deja de alcanzar.

La complejidad que enfrentan las organizaciones ya no proviene únicamente de un marco regulatorio más exigente o de mercados más competitivos. Surge, sobre todo, de la interacción entre factores que antes podían analizarse por separado y que ahora condicionan una misma decisión.

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Una inversión puede depender tanto de su viabilidad financiera como de requisitos de compliance, estándares ambientales, normas de protección de datos o exigencias de transparencia impuestas por otra jurisdicción.

Un proceso de expansión puede verse afectado por cambios geopolíticos, nuevas reglas para las cadenas globales de suministro o regulaciones vinculadas con inteligencia artificial que hace apenas unos años ni siquiera formaban parte de la conversación empresarial.

Incluso iniciativas como el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea muestran que las oportunidades comerciales llegan acompañadas de nuevos estándares y obligaciones que atraviesan a toda la organización.

La consecuencia es evidente: las decisiones dejaron de pertenecer a una sola disciplina.

Paradójicamente, el problema rara vez es la falta de conocimiento. Las empresas suelen contar con excelentes abogados, especialistas tributarios, expertos laborales, consultores financieros y equipos técnicos de primer nivel. Lo difícil empieza cuando todas esas miradas deben transformarse en una única decisión de negocio.

Es allí donde aparece una tensión cada vez más habitual. Cada especialista analiza correctamente su parte del problema, pero pocas veces alguien observa cómo esas recomendaciones interactúan entre sí.

El resultado suele ser una suma de soluciones técnicamente sólidas que, vistas en conjunto, generan demoras, sobrecostos, estructuras difíciles de administrar o riesgos que recién aparecen durante la ejecución.

La creciente sofisticación regulatoria está acelerando esa tendencia. Las exigencias vinculadas con sostenibilidad, los programas de integridad, las normas sobre privacidad de la información, los nuevos marcos para tecnologías emergentes y la reorganización de las cadenas globales de valor obligan a tomar decisiones donde los aspectos legales, operativos y estratégicos se influyen mutuamente desde el primer momento.

América Latina tampoco permanece al margen. La región atraviesa un proceso de mayor integración económica con mercados internacionales al mismo tiempo que enfrenta exigencias regulatorias crecientes.

Para muchas compañías, especialmente aquellas que buscan atraer inversiones, expandirse o integrarse a cadenas globales de producción y servicios, navegar esa complejidad comienza a ser tan importante como desarrollar un buen producto o identificar una oportunidad comercial.

En ese escenario empieza a consolidarse una función que hasta hace pocos años era excepcional: la de quienes logran conectar las distintas dimensiones de una decisión antes de que aparezcan los conflictos. No se trata de reemplazar a los especialistas ni de sumar otra instancia de asesoramiento. Se trata de ordenar conversaciones que, de otro modo, ocurren de manera fragmentada y demasiado tarde.

La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. Durante mucho tiempo, el valor estuvo en resolver problemas. Hoy empieza a estar, cada vez más, en evitar que esos problemas se produzcan porque las decisiones fueron concebidas de manera integrada desde el inicio.

Probablemente esa sea una de las transformaciones menos visibles que atraviesa el mundo empresarial.

Mientras la atención suele concentrarse en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o la volatilidad económica, hay otro cambio igual de profundo: la necesidad de construir organizaciones capaces de coordinar conocimientos diversos para actuar con rapidez en entornos cada vez más complejos.

Al final, la ventaja competitiva ya no pasa únicamente por contar con los mejores especialistas. Pasa por lograr que todos ellos trabajen sobre una misma lógica de negocio y conviertan la complejidad en decisiones que puedan ejecutarse.



*Abogada y directora de PASBBA Legal & Business Consulting