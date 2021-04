COVID y el costo de oportunidad de las decisiones

¿Por qué no se cumplen las normas, reglas o leyes? Hay varias razones seguramente. Una de las más importantes es el Costo de Oportunidad. Es un concepto económico extremadamente útil, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, es decir que siempre es útil.

El costo de oportunidad es el costo de la mejor opción alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión. Esto incluye los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa.

Es decir, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, ya que siempre hay recursos limitados y el tiempo y dinero nunca alcanzan.

Instituto vinculado a Bill Gates pronostica 900 muertos diarios en Argentina, pero cree que el pico pasó

Si el costo de oportunidad de cumplir con las reglamentaciones es muy alto, entonces no se puede o no se quiere cumplir. Hay veces que las normas son de cumplimiento imposible, otras simplemente son muy caras de cumplir. Además, y muy importante, existen casos de incumplimiento por motivos morales, éticos o religiosos.

En teoría las reglamentaciones o normas se hacen argumentando un bien superior o un fin mejor. Cuando se obliga a alguien a hacer algo debe ser por su propio bien o el de la sociedad. Pero el paso del tiempo convierte en obsoletas muchas reglas que seguramente tenían algún sentido u objetivo cuando se impusieron. Por ej., pegar una estampilla en un contrato, sustituida luego por un sello, luego sustituida por un escribano, y que pudiera hacerse por blockchain, Esa norma tiene siglos y se puso sólo para que el “rey” supiera qué hacían sus súbditos y que la justicia tuviera claro qué se había prometido.

Muchas normas ya no son un beneficio para la sociedad sino para el funcionario que debe hacerla cumplir, aunque más no sea está justificando su salario o poder.

Jefa de Terapia del Hospital Muñiz: "Tenemos casi todas las camas ocupadas"

Asimismo, muchas reglamentaciones que existen porque causan problemas a los vecinos podrían ser obviadas de otra manera. Por ej obligar a una empresa a tener gran cantidad de resguardos frente a un incendio podría ser resuelto con un seguro, que paga el obligado. Siempre habrá excepciones, pero se debe legislar considerando solo lo probable o posible, y no impedir todo movimiento por las dudas ocurra algo que tiene escasa probabilidad.

El cierre de comercios, escuelas, actividades culturales o deportivas se hace pensando en proteger la salud. No conozco cual es el costo de oportunidad por no haber invertido mucho más en fortalecer el sistema de salud en lugar de tratar de compensar a los que no pueden trabajar. Sí sabemos que son varios millones de personas las que no pueden trabajar, varias decenas de miles las empresas que cerraron y que la caída del PBI ha sido de 10% en 2020. Haber invertido 1% del PBI adicional en salud hubiera sido un salto increíble en la calidad de la atención médica y hubiéramos evitado caer mucho más que eso.

Claro, es fácil decirlo cuando ya llevamos un año de cierres totales o parciales y nadie podía saber a principios de 2020 la extensión de a cuarentena. Pero siempre podríamos haber evaluado el costo de un "flujo" (los subsidios a quienes no trabajan) versus el "stock" (la inversión en salud y la desaparición de empresas).

No conozco cual es el costo de oportunidad por no haber invertido mucho más en fortalecer el sistema de salud en lugar de tratar de compensar a los que no pueden trabajar.

Este concepto económico de costo de oportunidad debería ser siempre considerado. El apuro, el afán político, la falta de información por supuesto que son un problema. Nunca hay información perfecta. Sin embargo, debe ser considerado, especialmente cuando el costo se inflige a Juan para ayudar a Pedro, o al sector privado para proteger al sector público. Por cuánto tiempo se pagará el costo para que otro tenga el beneficio es un elemento vital en la decisión.

En Argentina el costo de oportunidad está ausente en la discusión, pero existe. Aunque no se lo mencione, existe. Aunque se tomen decisiones presionados por las circunstancias, existe. No podemos olvidarlo.

* Diana Mondino. Economista Universidad del CEMA. / Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.