El fin de la política del hijo único en China, diez años después

El 1 de enero se cumplió una década desde que China derogó su política del hijo único. Tan solo diez días antes, Peng Peiyun, quien durante mucho tiempo supervisó la aplicación, a menudo brutal, de las normas de planificación familiar chinas, falleció a los 96 años, sin haber rendido cuentas por sus actos. Algunos obituarios elogiaron a Peng por su "mentalidad reformista", aunque, en la práctica, solo perpetuó una política absolutamente inhumana, cuyas consecuencias apenas han comenzado a materializarse.

Fue el viceprimer ministro Chen Muhua quien propuso por primera vez la política del hijo único en 1979, con el respaldo de los entonces máximos líderes de China, Chen Yun y Deng Xiaoping, como una forma de evitar la escasez de grano que erróneamente creían inminente. Pero no fue hasta el año siguiente, después de que el científico de misiles Song Jian y el economista Tian Xueyuan advirtieran que la población de China iba camino de alcanzar los 4.260 millones de habitantes para 2080, que decidieron implementarla.

Dado el escepticismo de algunos altos dirigentes ante la propuesta, esta se anunció e introdujo no mediante legislación, sino mediante una "carta abierta". A partir de 1985, también se puso a prueba en varias regiones la política de dos hijos.

Tras las protestas de la Plaza de Tiananmén de 1989, Song, quien para entonces había sido ascendido a consejero de Estado, convenció al recién nombrado presidente de China, Jiang Zemin, para que reforzara la política de un solo hijo. En dos años, la tasa de fertilidad cayó por debajo del nivel de reemplazo (2,1 nacimientos por mujer). Pero lejos de acabar con la política, Peng, en su calidad de directora de la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar, amplió el sistema de "veto de un voto", que vinculaba directamente las perspectivas profesionales de los funcionarios a los resultados de la planificación familiar.

Esto motivó a las autoridades de toda China a adoptar tácticas cada vez más brutales. Cuando la provincia de Shandong llevó a cabo su despiadada campaña "Cien Días sin Hijos" en 1991, recogiendo mujeres y sometiéndolas a abortos forzados o partos inducidos, Peng elogió sus esfuerzos e instó a otros a emularlos. Durante su mandato (1988-98), 110 millones de mujeres recibieron dispositivos intrauterinos, 41 millones fueron esterilizadas y 110 millones se sometieron a abortos, a menudo forzados. La fecundidad general descendió de 2,3 nacimientos por mujer en 1990 a 1,22 en 2000, momento en el que solo había un 40 % de niños de seis años que de diez en la provincia de Shandong.

Peng continuó recibiendo ascensos. En 1998, se convirtió en vicepresidenta de la Asamblea Popular Nacional y presidenta de la Federación Nacional de Mujeres de China, cuyos cuadros locales colaboraron en la aplicación de la planificación familiar. En 2001, junto con Jiang Zhenghua, otro vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, persuadió al presidente Jiang para que promulgara la Ley de Planificación Familiar, poniendo fin a la ilegalidad de esta política. (Antes de 2001, no solo la política del hijo único, sino toda la política de planificación familiar, incluidas las de dos y tres hijos de la década de 1970, eran ilegales).

Crucialmente, Peng también fue presidenta de la Asociación de Población de China de 1994 a 2007 y presidenta honoraria entre 2007 y 2018, un cargo que le permitió garantizar que la investigación demográfica de China fuera ideológicamente correcta, en lugar de objetivamente exacta. Por ejemplo, aunque el censo de 2000 mostró una tasa de fertilidad de tan solo 1,22, la cifra se revisó al alza, a 1,8. Después de todo, como señaló Yu Xuejun, portavoz de la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar, en 2007, una tasa de fecundidad de 1,2 haría innecesarias las políticas de planificación familiar.

Cuando los observadores consideran a Peng como una reformista, suelen referirse a la propuesta de flexibilización de la política de un solo hijo que presentó en 2004 en nombre de los demógrafos oficiales. Sin embargo, la propuesta exigía la implementación gradual de una política de dos hijos, no una desmantelación acelerada de las normas de planificación familiar. Defendía esta postura con cifras dudosas: los autores añadieron más de 26 millones de personas a la población determinada por el censo de 2000, revisaron la tasa de fecundidad al alza (de 1,2 a 1,6) y advirtieron que una política universal de dos hijos empujaría a la población de China más allá de la "línea de alerta" (1.600 millones).

Esta evaluación contrastaba marcadamente con la mía. Entre 2000 y 2007, publiqué una serie de artículos, informes y un libro en los que predecía que, incluso si se abolieran los controles de planificación familiar, la fecundidad no alcanzaría el nivel de reemplazo antes de comenzar a descender de nuevo, alcanzando 1,47 nacimientos por mujer en 2023. Además, la población china alcanzaría un máximo inferior a los 1.400 millones. Pero lejos de atender mis advertencias, los responsables políticos prohibieron mi libro.

Como era de esperar, las tasas de fecundidad siguieron disminuyendo y las autoridades las revisaron al alza. Por ejemplo, la tasa de 1,18 nacimientos por mujer que mostraba el censo de 2010 se revisó posteriormente a 1,63. Mientras tanto, altos funcionarios de planificación familiar como Yu Xuejun y Zhai Zhenwu recomendaron al Politburó que "mantuviera con ahínco una tasa de natalidad baja".

Pero mis proyecciones resultaron ser proféticas, por lo que en 2012 el gobierno me invitó a publicar un informe de 50.000 palabras que se distribuiría únicamente entre los principales líderes de China. Sin embargo, una vez más, mis estimaciones chocaron con las exageradas previsiones de los demógrafos oficiales, 17 de los cuales afirmaron, inexplicablemente, que permitir dos nacimientos por hogar a nivel nacional provocaría un aumento de la tasa de fecundidad por encima de los 4,4 nacimientos por mujer. El gobierno siguió su evaluación e implementó la política de dos hijos de forma selectiva en 2014.

Una vez que esta política también resultó ser un fracaso, una editorial del Consejo de Estado chino programó la publicación de una nueva edición de mi libro y se programó un "Foro Especial sobre Política de Población", centrado en mis hallazgos. Pero la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar no lo aceptó y envió una carta oficial para bloquear la publicación del libro. No fue hasta 2016, cuando las previsiones oficiales predecían que la fecundidad se estabilizaría en 1,8 nacimientos por mujer hasta 2030, antes de que la población comenzara a disminuir, que la política de dos hijos se implementó en todo el país. Si bien Peng reflexionó sobre sí misma en sus últimos años, incluso me invitó a reunirme con ella (decliné la invitación), el daño ya estaba hecho. Las autoridades reconocen ahora que la población comenzó a disminuir en 2022, y que la tasa de fertilidad para 2025 probablemente ascendió a tan solo 0,9 nacimientos por mujer. El colapso demográfico es una posibilidad real.

Esta saga ejemplifica una falla fatal en la gobernanza china: el fracaso de las políticas respaldadas por altos funcionarios puede ocultarse durante demasiado tiempo, sobre todo por datos erróneos o manipulados. Contrasta marcadamente con la experiencia de la India democrática, donde la primera ministra Indira Gandhi impuso medidas coercitivas de planificación familiar en 1975, solo para ser destituida en las urnas —y la política fue rápidamente abolida— dos años después.

Yi Fuxian, científico sénior de la Universidad de Wisconsin-Madison, lideró el movimiento contra la política china del hijo único. Su libro "Un país grande con el nido vacío" (China Development Press, 2013), inicialmente prohibido, ahora ocupa el primer puesto en la lista de los 100 mejores libros de 2013 de China Publishing Today. (Project Syndicate)