El sueño del algoritmo soberano

El escenario puede resumirse con la siguiente frase: si estamos en un mundo donde manda el algoritmo, entonces manda el que escribe el algoritmo.

Ya es inquietante la idea de que nuestros comportamientos estén manipulados de manera digital, pero si además asumimos que esa manipulación se hace desde una cultura absolutamente ajena; la percepción de riesgo se vuelve muy incómoda.

Toda nuestra interacción con los dispositivos digitales está dominada por algoritmos diseñados en el norte global, mayormente en Silicon Valley, Estados Unidos. Es decir, están pensados desde un encuadre cultural, desde una ideología determinada y con un sesgo tan entendible como implacable. Ahí está el corazón del problema.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Voy a escribir una palabra inconveniente, si es que uno tiene la pretensión de que el lector siga leyendo. Pero, creéme, me cuesta encontrar sinónimos. La palabra es colonialismo. Ya está, la escribí. ¿Seguís ahí? Gracias. Lo que estamos viviendo en los países periféricos es el mayor despliegue colonialista de la historia universal. Ni las invasiones del Imperio Romano, ni la conquista española en América tuvieron el éxito logrado por este desembarco masivo, invisible, sin tropas, sin armas y a puro like.

Hace 500 años Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Juan Díaz de Solís llegaron a nuestro continente con un arma en una mano y una cruz en la otra. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman y Bill Gates no tienen que moverse de sus escritorios para que buena parte de la humanidad se deje llevar por esa brisa imperceptible llamada algoritmo, que guía nuestra navegación por el océano digital; es decir, determina buena parte de nuestras elecciones en favor de sus negocios y su visión del mundo.

¿Qué es el colonialismo verde?

En el video que acompaña a estas palabras, te voy a hablar de una iniciativa que trabaja sobre la idea del algoritmo soberano. Se llama Latam GPT y es un proyecto liderado por los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Lula da Silva. ¿Qué se proponen? Que nuestra región entre a jugar el partido, que haya una voz que represente nuestra cultura, nuestro modo de ver el mundo.

Si tu cerebro todavía no está del todo colonizado, hace click y mirá la videocolumna. Después, si querés, dejá tu comentario.

*Periodista, productor audiovisual y creador de contenidos sobre ciencia y tecnología.