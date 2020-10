¿Morir por votar?, elecciones en pandemia

Gastón Massari Copes* y Maribel A. Dalio**

Noticias Relacionadas Guía para entender las elecciones entre Trump y Biden en Estados Unidos

Repensarlo todo, hasta hace poco era una propuesta, hoy es un imperativo, todo cambió, más allá de lo que el establishment político cree y de lo que el CEO más aventurado sospecha. El cambio socio cultural es brutal, aunque casi imperceptible a los ojos del ciudadano medio hoy enfocado en su salud mental, física y económica.

El mundo se transformó de golpe en una gran coctelera psico-social donde con una base de miedos, un poco de incertidumbre y una pizca de hastío se ha generado una sustancia espirituosa casi perfecta a la medida de la mente de cada individuo, pero con profundo impacto en la conducta colectiva, todos lo intuyen: ya nada será igual.

El ciudadano vuelve paulatinamente a la calle, pero ahora lo hace híper-alerta e hiper-conectado.

Los miedos individuales ahora se comparten a la velocidad de la luz, se transforman en temores colectivos, se sienten más solos que nunca, eso si, sobre informados, desbordando datos, exhalando información, respirando virus, bits y miedo.

Los miedos individuales ahora se comparten a la velocidad de la luz, se transforman en temores colectivos

A este ciudadano, que es nuevo sepámoslo, y tiene nombre lo llamamos Dativoro (el gran devorador de datos), en breve el sistema le pedirá lo imposible, lo ridículo, lo impensado. Durante los últimos 10 meses una compleja maquinaria de medios, gobiernos e instituciones han tallado una sola idea en su cabeza: hay un virus allá afuera que lo busca, lo persigue, quiere acabar con su salud, vida familiar, vida social, vida económica, en fin con su vida. La era del miedo.

Y en este contexto, el mismo sistema le pedirá pronto un sacrificio humano para asegurar la subsistencia de ambos. La política necesita que el nuevo ciudadano Dativoro, lleno de miedos e incertidumbre, arriesgue su vida cual ofrenda a los dioses, en post de la continuidad de lo que lo oprime hoy.

El proceso comenzó, ciudadanos del mundo, al menos de este hemisferio, comienzan a ser llamados al gran sacrificio colectivo de las elecciones, “ven hijo mío, ven a votar, olvida lo que te dijimos por meses, desafía el virus, la muerte, tus miedos, hazlo por nosotros, el amable sistema”.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, serán un gran experimento socio-político, con consecuencias directas en los sistemas electorales a nivel planetario.

Durante décadas los espacios de decisión política de la región han rechazado de forma contundente, y exitosa, cualquier intento de modernización a través de la implementación de tecnologías que allanen y favorezcan la experiencia democrática del ciudadano.

La utilización de tecnologías electorales ha sido demonizada, cargada de potenciales riesgos y peligros para el desarrollo democrático, como si no hubiese suficientes pruebas y elementos a lo largo de la historia para demostrar como los mecanismos electorales puesto en marcha desde principios del siglo XX (aun vigentes en la gran mayoría de países de la región) han atentado contra la voluntad ciudadana a través de trampas y practicas deleznables propias de cualquier otro tipo de sistema menos de la democracia.

La política necesita que el nuevo ciudadano Dativoro, lleno de miedos e incertidumbre, arriesgue su vida cual ofrenda a los dioses, en post de la continuidad de lo que lo oprime hoy

Dos posibles escenarios: a) algunos sistemas políticos encontraran en la pandemia la excusa final para acelerar los procesos que los conducirán hacia regímenes de corte totalitario, y b) algunos sistemas políticos sin margen para suspender los llamados a elecciones, generaran un camino gradual hacia una falsa sensación de orden en el marco de la nueva normalidad.

Los primeros son los incorregibles, y escapa a este artículo su análisis. Hagamos centro en los segundos, que seguramente serán la mayoría. Estos, le pedirán a sus ciudadanías convertirse en tributo, un día especifico pretenden aglutinar millones de personas en pequeños espacios cerrados e inadecuados (escuelas, dependencias, etc), hacerlos formar largas filas por decenas de minutos, entregaran un documento físico a una persona que tomara con sus manos el de 300 o 400 personas a lo largo del día, tomar un trozo de papel manoseado (el voto), utilizar un sobre también manoseado y de ahí a una urna que lo contenga. Al finalizar habrá hecho todo lo que durante 10 meses le habían dicho que no podía hacer, solo que ahora lo hará como ofrenda a un sistema que se negó a utilizar herramientas para mejorar su vida, que Dios los ayude.

La tecnología tiene alternativas para ofrecer, nuevos modelos de razonamiento aplicados a mejorar exponencialmente la experiencia democrática

El establishment político aun creen que los ciudadanos irán mansamente a las urnas, como lo hicieron sus tátara abuelos, que cargados de una conciencia cívica superlativa acudirán al llamado.

La tecnología tiene alternativas para ofrecer, nuevos modelos de razonamiento aplicados a mejorar exponencialmente la experiencia democrática, aunque estas herramientas claramente entran en conflicto en los factores de poder enquistados en nuestras democracias.

Solo sepamos que hoy el voto podría ser ejecutado desde la comodidad del hogar de cada persona, o desde donde guste el ciudadano, ser almacenado a la velocidad de la luz y los resultados serian conocidos de inmediato con procesos transparentes. No más votos comprados, no más punteros, no más fraudes con boletas falsas, no más politiquería.

Todo esto podría suceder hoy, con las herramientas existentes y disponibles, pero el sistema político parece preferir otra cosa, tu sacrificio.

El tributo de vidas humanas en favor de un sistema mezquino y enmohecido no tiene razón de ser, y cuidado porque el ciudadano lo comenzó a entender. Tic tac...

*/**Fundadores de iniciativa Govtech: Gov Code School.