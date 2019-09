Por qué son tan importantes los backups

por Marcelo Bugallo

Un backup es un proceso mediante el cual se copian archivos de un dispositivo a otro, con el fin de asegurar la información ante la pérdida o daño de la misma, volviendo imposible acceder a dicha información. Es de suma importancia realizar copias de respaldo ya que se podría perder información por infecciones de malware (programas maliciosos), secuestro y/o cifrado de archivos (ransomware), fallas de disco u otros componentes de la computadora. Estas son las causas más comunes de pérdida de información, tanto para usuarios particulares, como para PyMEs y grandes empresas.

Dentro de las copias de seguridad, podemos resguardar los archivos y carpetas o podemos hacer una “imagen” completa de la computadora como se encuentra en el momento de realizar el backup, con el fin de restaurar la misma en muy poco tiempo sin perder los archivos y programas instalados.

Guía de Seguridad Informática para PyMEs

Una vez que hemos realizado un backup completo, se puede mantener actualizado programando con determinada periodicidad, de acuerdo a la importancia y frecuencia de modificación de sus archivos.

En el caso de requerir resguardar ciertos archivos específicos y no disponer de una imagen completa, pueden optar por hacer copias manuales de los mismos en los servicios de almacenamiento en la nube, como los servicios de Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, etc. También se podría configurar para que sincronice con las herramientas oficiales de cada servicio. Otra alternativa, sería guardar una copia en discos externos USB para contingencia, pero no es completamente fiable, ya que los mismos tienen un tiempo de vida útil.

Hemos dado un pantallazo de las diferentes opciones de backup que puede realizar en una compañía de acuerdo a la criticidad de la información que necesita resguardar.

Siempre recomendamos realizar copias de respaldo de los archivos con información sensible de la compañía que se encuentren en dispositivos informáticos para evitar la pérdida de los mismos ante un incidente de seguridad o daño del dispositivo.