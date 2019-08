Viajar en motorhome de Estados Unidos a Córdoba

Sol Laila Gómez

Su historia se hizo conocida por un hilo de Twitter. Tamara Fondovila y Juan Flores, tienen 21 años, son cordobeses y apasionados por viajar. Fue así que decidieron dejar atrás la rutina cotidiana, cumplir su sueño y dedicarse a explorar otros países en un motorhome de Estados Unidos a Argentina.

Están en pareja desde principio del 2017 y se conocieron trabajando en un restaurante en Córdoba. Ambos amantes del mar y viajar acordaron planear, para fin de ese mismo año, su primera aventura de mochileros por Centroamérica. Estuvieron tres meses conociendo Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Luego de estar 90 días recorriendo, debieron volver a Córdoba para continuar con su rutina. “Nos costó mucho volver a empezar en la ciudad, trabajo, facultad, colectivos, el centro un lío siempre. Hasta sentíamos que ya no encajábamos y entonces así fue que empezamos a ahorrar para irnos del país nuevamente”, contó Tamara.

Finalmente después de un año de ahorros, sacrificios y planificaciones, en marzo del 2019 decidieron empezar su sueño.

Su punto de partida iba a ser Estados Unidos ya que su objetivo era poder comprarse una casa rodante, para conocer y recorrer a su manera, y sabían que en aquel país podrían conseguir un bus a un precio más accesible. Entonces así fue que tomaron un vuelo hacia su primer destino.

Una vez instalados en Miami y después de unos días de búsqueda, vieron una publicación de un motorhome que estaba en venta por U$S 4.500 en New York. “El dueño era ruso y quería venderlo porque no le gustaba más. Viajamos a verlo porque nos enamoramos por fotos y de paso conocimos la ciudad. Cuando fuimos y lo encontramos fue hermoso, estaba muy descuidado, sucio y dijimos le falta amor, era un poquito viejo pero de mecánica estaba perfecto y lo compramos”, recordó Juan y agrego: “Nos vinimos manejando hasta Florida y fueron casi tres días de viaje, pero estuvo bárbaro”.

Tamara Fondovila y Juan Flores se casaron.

Una vez que llegaron, debieron comenzar la remodelación del bus y acondicionarlo para el recorrido que tenían planeado. Ellos sin mucho conocimiento en construcción fueron guiándose por videos en YouTube y con ayuda de amigos que hicieron, sacaron las alfombras que estaban en mal estado, lo aislaron, colocaron paredes, techo y piso de madera, construyeron los muebles y finalmente lo pintaron.

Cuando se les preguntó cómo estaban sustentando los gastos que estaban invirtiendo, Fondovila expresó: “Tenemos ahorros todavía y se vive con muy poco, vos decidís manejar tu economía. También acá tengo a muchas tías de corazón que son amigas de mi mamá que nos ayudan mucho”. Además explicaron que para generar un ingreso y como no tienen un permiso para trabajar en EE.UU, se contactaron con unas chicas de Buenos Aires que vendían bikinis, compraron al por mayor y están ofreciéndolas en las playas. “Eso nos genera un buen ingreso ya que acá las mallas son muy caras y nosotros le sacamos el 100%”.

Tamara Fondovila y Juan Flores reformaron la casa rodante.

Fueron tantas las emociones y experiencias que estaban viviendo que decidieron ir por todo y se casaron en Florida hace dos meses. “Ahora nuestra idea es llegar a Argentina y hacer la fiesta allá cuando lleguemos. Para nosotros no hay una edad para hacer las cosas, hay gente que a los 21 años ya está recibido, que ya tiene un hijo, que recién se casa a los 40 y la edad no es algo que influye ni que nos para”, concluyó Flores.

Tamara y Juan ya abandonaron la habitación que estaban alquilando y hace tres días están durmiendo en el motorhome para poder adaptarse a su próxima aventura. Tienen programado iniciar su viaje el próximo 15 de Agosto, estar aproximadamente dos años recorriendo varios países hasta llegar a Córdoba y poder reencontrarse con sus seres queridos y realizar su fiesta de casamiento.