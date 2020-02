Axel Kicillof: "La campaña del PRO fue un conventillo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue entrevistado en el marco del ciclo de reportajes Periodismo Puro, que se emite por Net TV y es conducido por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia. En uno de los tramos de la entrevista, el mandatario provincial se refirió al funcionamiento que tuvieron antes de las elecciones tanto el peronismo como Juntos por el Cambio.

"La campaña del PRO fue un conventillo", señaló. Y consideró que la del Frente de Todos funcionó "como un violín".

—Sergio Berni tiene una posición diferente a la de Sabrina Frederic, la ministra nacional. ¿De quién te sentís más cerca?

—En cualquier tema de seguridad, siempre hay dos escuelas. El objetivo es el mismo que en seguridad nacional. Lo dijo Alberto el otro día, lo dijo la ministra: es mejorar la seguridad. Después hay opiniones sobre instrumentos, medios y formas. Lo que veo es que la acción de la Nación y la Provincia debe ser coordinada. Luego existe un tema de legislación nacional. Cuando llegue el momento de hacer esas leyes nacionales, los legisladores de la Provincia comenzarán a filosofar sobre cómo hacerlo, especialmente en temas muy polémicos. Pero en las temáticas que son atribución del gobernador decido yo, pensando en mejorar la seguridad de la gente. Y no tenemos perturbaciones en cuanto a la coordinación de las fuerzas nacionales y provinciales.

—Entiendo que te entusiasman mucho más los temas de educación, de salud.

—Es un tema que me preocupa muchísimo. Si me preguntás sobre cosas como la tasa de interés, tengo varios libros escritos, un doctorado. Pero no es que no me preparé en seguridad. Tenemos un plan para la seguridad sobre el que estamos trabajando, pero lo complicado es que hay que integrar planos. Esto de articular es clave en cuestiones como la del monitoreo.

—Y también por los delitos rurales.

—Y por las fuerzas federales que actúan en territorio provincial. Lo primero consiste en evaluar esos recursos, ver cuáles son las necesidades, determinar las políticas, distribuir funciones, atribuciones y responsabilidades. Hay que coordinar todo eso, porque tenés las fuerzas municipales, que miran el tráfico, que no pasen el semáforos en rojo, que no manejen alcoholizados. A eso se puede sumar fuerzas nacionales como Gendarmería, a la que se sume la policía de la Provincia patrullando, buscando a alguien que robó algo en el distrito de al lado. Puede haber una fuerza de investigación que sea básicamente provincial.

—Para delitos complejos.

—Para investigar crímenes. Pero, por ejemplo, una parte de los delitos complejos también la tiene Nación. Por ejemplo, el narcomenudeo es provincial.

—El combate a los cárteles de la droga.

—Los crímenes narco, los cárteles, eso. Y todo hay que coordinarlo perfectamente.

—El riesgo es que haya recursos redundantes y falten otros.

—Además, hay un tema con respecto a la profesionalización de las fuerzas, donde también lanzamos un programa en coordinación con el Ministerio de Seguridad nacional tremendamente ambicioso. Pensamos invertir en la calidad y formación de las fuerzas de seguridad: no solo en equipamiento, no solo en sueldo sino en formación y capacitación. Necesitamos que la formación se haga descentralizada de los municipios. Porque si no, tenés que llevar la escuela Juan Vucetich a otras locaciones. Hay que buscar esquemas donde la capacitación venga a buscar a los futuros miembros de la fuerza. Esto no es un anuncio porque todavía estamos terminando de cerrarlo, pero hay que coordinarlo con Nación y con los municipios.

—¿Es fantasía pensar que hay intendentes del Conurbano que resisten tu figura?

—Los intendentes peronistas de Buenos Aires tuvieron un papel clave para que la Provincia no se desplomara durante los cuatro años de ausencia de gobierno provincial, que además discriminó a muchísimos de ellos. Gente como Chequeado.com, o La Nación, o sea, nadie sospechado de kirchnerista, hizo estadísticas de cómo se distribuyeron los fondos. Se favoreció muchísimo a los distritos que gobernaba el macrismo. Los intendentes son un factor clave en el sostenimiento de la Provincia. Cuando vino la discusión de candidaturas, había muchas posibilidades. Se podría haber hablado de resistencia si yo lo hubiera planteado así. Pero no fue así: el peronismo y el Frente de Todos, que es más que el peronismo, resolvió el tema de las candidaturas de una forma sorprendente. Muy armónica. Hicimos una campaña en la que no hubo un sí y un no. Un Frente de Todos en el que están Sergio Massa, Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis. Mi candidatura la anuncia Insaurralde, que era uno de los candidatos, teóricamente, de los intendentes que resistían. Martín trabajó, Sergio trabajó. Alberto tuvo un trabajo provincial durante la campaña. Yo recorrí los 135 distritos. La campaña fue un violín. Las peleas aparecieron del otro lado, que si Vidal desdoblaba o no. Si lo apoyaba a Macri sin desdoblar, que Peña estaba enojado con Vidal. La campaña del PRO fue un conventillo. Estoy más que conforme. Me encuentro feliz con la campaña que se hizo y terminó con un 52%. Vidal, que era invencible electoralmente, terminó perdiendo por 15 puntos. Muchísima más diferencia que en la elección nacional.

—Que la distancia de Alberto Fernández con Macri.

—Tuvimos una victoria muy importante en la provincia de Buenos Aires, que se había convertido en el bastión del PRO. Es una responsabilidad enorme, 52% no es la mitad más uno, es la mitad más dos. Esa gente votó al Frente de Todos. Ahora tenemos que dar respuesta. Estamos con muchos problemas económicos intentando responder a lo que expresó la gente en las urnas: salud, educación, producción, trabajo, la situación social.

—No pusiste a la seguridad en el listado.

—No sé qué esperaban como ministro de Seguridad. Muchos se quejaron cuando apareció Berni. Con Sergio tengo una relación de hace años, estuvimos en el mismo gabinete nacional, nos llevamos bien. También es un dirigente político de la Provincia.

—Claro. Dejame ir, en términos políticos, hacia 2021. Al colocar a Patricia Bullrich al frente de su partido, Macri piensa que con la seguridad adquiere una ventana competitiva y se acerca a la alternativa de un Jair Bolsonaro argentino.

—¿Presidenta de qué es Bullrich?

—Del PRO.

—Ah, no vi la noticia. No de Cambiemos. Quizás Macri quiso quedarse con los dirigentes más cercanos, más leales. No sé cuál fue su mensaje.

—¿Ves que en el tema de seguridad puede haber un talón de Aquiles que la oposición utilice electoralmente en un futuro?

—Hubo mucho blindaje mediático. Durante el gobierno anterior empeoraron todos los indicadores de seguridad.

—Para ser justos, mejoraron en los primeros dos años y empeoraron en los segundos.

—Pero terminaron peor que al principio. Y nadie se quedó con la imagen de “qué gobierno flojo en seguridad”. No sé cómo lo explican, pero el resultado es indudablemente malo.

—Pero si había 30 y pico mil presos en la Provincia y hay casi 50 mil, evidentemente hicieron algo en seguridad. Podés decir que metieron presos a ladrones de gallinas, pero algo pasó.

—Estoy pidiendo un informe muy claro de eso. Y escucho voces muy discordantes. Algunos dicen que eso está buenísimo, otros dicen que no es tan genial. Lo indiscutible es que la seguridad no mejoró. Si después la excusa es que la economía fue muy mala y que ellos no podían hacer, como decís que reconoce Vidal, también es una mentira. La Provincia no usó sus instrumentos para aliviar la situación económica. Nosotros demostramos, por ejemplo, que se podía dar crédito al 25%. No se quiso hacer. Pero ojo, si el gobierno provincial da un crédito del 25%, alguien le iba a tocar la puerta al Banco Nación de Macri, que estaba en la timba, y decirle que parara un poquito. Alguien que piense por qué se le da un crédito enorme a Vicentin pero no a las pymes. No voy a hacer lo mismo. Las cosas que funcionaron vamos a seguir usándolas, las que no funcionaron vamos a cambiarlas, pero estamos frente a un tema complejísimo. Tengo un ministro de Seguridad que es Berni y respaldo sus decisiones y sus políticas, y además estamos trabajando en coordinación con la ministra nacional. Además tenemos que trabajar con los secretarios de Seguridad de todos los municipios, con el objetivo concreto de producir mejoras. Y eso trasciende a las fake news y a las chicanas.

