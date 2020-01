Carlos Heller: "No sería dramático que en alguna cuestión Alberto y Cristina no coincidieran"

El diputado nacional por el Frente de Todos Carlos Heller, asegura que "no es difícil" dialogar la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que cree un activo, y no un escollo, para el gobierno de Alberto Fernández. "A mí no me resulta difícil dialogar con Cristina. Tiene enorme claridad sobre que actualmente está en otro rol. Juega muy bien su rol actual", aseguró.

El legislador y banquero dijo al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia que el presidente Fernández no tiene que "desaprovechar el conocimiento, experiencia, inteligencia de una persona como Cristina", pero agregó que "eso no quiere decir que él no sea el presidente y que tome todas las decisiones". "Sería un desperdicio no usar esa inteligencia y experiencia", reafirma Heller.

Con respecto a la posibilidad de crear un gobierno bifronte, Heller dijo que "muchos ven lo que desean" y "mezclan las cosas". "Para mí y para muchos, en el no conflicto está centrada una buena porción del esperable éxito de esta gestión", afirmó. "Todos los gestos que hemos visto hasta aquí indican que hay conciencia del equilibrio y de los roles", elogió.

Heller aclaró, sin embargo "que no sería dramático que en alguna cuestión Alberto y Cristina no coincidieran y tuvieran una diferencia". "El valor es poder encauzar las diferencias y que no se conviertan en rupturas", sintetizó. "Si decís todo que sí, es el escribano, el Congreso se transforma en la escribanía del Ejecutivo. Si cuestionás sos opositor, estarías en disidencia", zanjó.

Vea a continuación el último tramo de la entrevista:

DS