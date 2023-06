Morten Meldal: “Solo estamos arañando la superficie de lo que es posible”

—¿Qué es la química del click y de dónde viene esta denominación?

—Esa es una larga historia, porque la química del click en realidad fue inventada por la esposa de mi colega, quien también ganó el Premio Nobel, Barry Sharpless. Un día su esposa, Jane, le dijo: “Lo que estás haciendo en realidad es juntar las moléculas”, y desde entonces ha sido química del click. Trabajamos con otros nombres como “Lego molecular” mucho antes de que la química del click se hiciera popular. Así que estábamos trabajando en este tema, pero estábamos usando diferentes nombres, Lego molecular y transformaciones químicas cuantitativas.

—Se dice que la química del click imita a la naturaleza. ¿Por qué?

—La química del click tiene algunas propiedades que también se observan en la naturaleza, lo que permite que se realicen reacciones sin todas estas cosas adicionales que están alrededor de la química en la química orgánica sintética normal. Entonces, lo que podemos hacer es unir moléculas sin ningún tipo de protección de su funcionalidad. Simplemente podemos tomar un par de moléculas funcionales y podemos unirlas haciendo clic. Así que es lo mismo que haces en la naturaleza cuando sintetizas una proteína sin la protección de los aminoácidos, simplemente creas una larga cadena de proteínas y se pliegan y forman la estructura de la proteína. Entonces, con la química del click hacemos algo similar simplemente tomando dos moléculas desprotegidas y juntándolas, con un click.

—A la química del click la han postulado como “filosofía química”, ¿qué significa que su aplicación a la biología sea la química bioortogonal?

—La filosofía detrás de esto es que debemos tratar de hacer química, que es cuantitativa, simple, y se puede hacer en cualquier entorno. Así que eso es lo que tratamos de hacer, porque estábamos sintetizando en el momento de la invención de la química del click millones de compuestos, así que queríamos cantidades limpias para reacciones que nos dieran solo una molécula si usamos estas reacciones. Por eso nos encontramos con la reacción del click. Entonces, la filosofía es que debe ser simple y funcionar bajo cualquier condición. Creo que es probablemente la primera vez que se otorga el Premio Nobel a algo porque es simple.

—¿En qué se diferencia la química del click del trabajo en química convencional que se ha hecho hasta la fecha?

—En la síntesis de productos farmacéuticos, usamos una enorme caja de herramientas de reacciones orgánicas, que requiere que usemos solventes, por ejemplo, no agua, sino otros solventes orgánicos en grandes cantidades. Usamos esquemas de protección en los que ponemos grupos protectores, los quitamos de nuevo y combinamos las moléculas, incluso sin aire presente. Por lo general, esta es una química muy difícil y genera muchos desechos, mientras que la química del click se puede realizar en agua con moléculas desprotegidas, es un tipo de química completamente diferente. Luego también es ortogonal toda la química que está en la gran caja de herramientas que solíamos usar. Eso significa que se puede realizar en presencia de la otra química sin problemas.

“Tendríamos una sociedad completamente diferente si educáramos a la gente en química”

—Se dice que la química del click es la química verde, que resolvió un gran problema respecto de los residuos químicos y la reducción de los efectos ambientales, ¿cómo es eso, cuán sustentable es?

—Con respecto a la sustentabilidad, usamos una cantidad muy pequeña de cobre para catálisis en estas reacciones. El resto es tal como dije, las moléculas desprotegidas y el agua. Así que no podría ser más limpio, porque la química también es cuantitativa. Eso significa que si tomamos un componente A y un componente B y los unimos, y hacemos clic en química, obtenemos un componente del compuesto uno, en rendimientos cuantitativos. Esto se puede hacer en agua y, por lo tanto, en medicamentos en la clínica, que se prepara esencialmente sin todas las estrategias normales de grupos protectores y solventes, etc., que se preparan de una manera muy ecológica usando química del click.

“Creo que es probablemente la primera vez que se otorga el Premio Nobel a algo porque es simple”

—¿Qué aspecto de la química convencional se podría mejorar para considerarla un nuevo tipo de química?

—Creo que probablemente hay muchas reacciones similares a clics que aún no hemos descubierto. E insto a muchas personas a buscarlas porque hay una gran caja de herramientas de estas reacciones de clic que son ortogonales entre sí, y también a la química existente. Cuanto más grande se vuelve esta caja de herramientas, mayor es nuestra capacidad para sintetizar complejos y podrían ser emocionantes arquitecturas moleculares. Y esto también nos permite resolver problemas dentro de la investigación de medicamentos, como nuevas formas de atacar el cáncer, etc. Así que hay muchas oportunidades dentro del área de la química del click que aún no se han explotado.

—¿Es una buena noticia que, a pesar de todo el trabajo que dedica a la química orgánica, sigan apareciendo nuevas reacciones orgánicas?

—Sí, por supuesto, solo estamos arañando la superficie de lo que es posible. Incluso si miles de personas en todo el mundo están trabajando en química orgánica o más, tal vez todavía tengamos nuevas reacciones porque la naturaleza es realmente compleja y hay mucho que aún no hemos aprendido. Los químicos siempre creen que lo saben todo, y cada diez años descubrimos que, de todos modos, no lo sabemos todo. Hay muchas cosas nuevas por salir.

LA QUÍMICA DEL CLICK. “Hay muchas oportunidades dentro del área de la química del click que aún no se han explotado”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—La química es lo que describe o ayuda a comprender el mundo pero usted lo describe como “una exploración de nuestro universo, de nuestra realidad”, ¿cree que hay una visión negativa sobre la química en la sociedad en general?

—Eso está completamente mal, la actitud hacia la química realmente lo es todo. No hay nada a nuestro alrededor que no esté compuesto de moléculas y que no esté sujeto a permitirnos estudiarlo y también utilizarlo para una variedad de propósitos diferentes. Toda nuestra utilidad hoy, incluida la computadora que estás viendo en este momento, es química. De hecho, hay como treinta premios Nobel en tu teléfono móvil. Este es el desarrollo de la química que nos permite hacer lo que podemos hacer hoy, también es probablemente la solución de muchos de los problemas y desafíos globales que enfrentamos actualmente.

—Cuando usted desarrolló lo que el comunicado de prensa del Premio Nobel describió como “la joya de la corona de la química del click”, ¿era consciente de que el suyo era un descubrimiento absolutamente innovador?

—Pudimos ver que era algo especial porque había un estudiante de doctorado en mi grupo que trabajaba con esta línea molecular tratando de hacer estas reacciones cuantitativas, un día vino a mi oficina y dijo que no quería continuar con su estudio de doctorado porque sucedió algo que no se pudo evitar. Así que echamos un vistazo a eso y descubrimos lo que realmente sucedió, y esa fue, de hecho, la reacción de clicks. Su trabajo luego cambió el tema por completo y comenzó a trabajar en las reacciones de click. Por lo tanto, hay una cierta cantidad de casualidad en nuestro descubrimiento, como en muchos de los otros descubrimientos del Premio Nobel que se han otorgado a lo largo de los años. Hay un elemento de casualidad y observación en este descubrimiento. Descubrimos esto porque estábamos trabajando en este tipo de reacciones, pero lo descubrimos al observar la química en algunas entradas. Así que creo que descubrimos la reacción que era especial, podía realizarse en presencia de grupos funcionales. Christian Toni investigó toda esta química ortogonal con una química normal y la presentó en 2001 en el American Peptide Symposium. Pero no supimos de inmediato que en realidad haría tanto alboroto, un Premio Nobel al final. Fue en 2006 que observamos que las citas de nuestro artículo aumentaron dramáticamente.

“La química y la física describen más o menos todo, y lo demás son derivados de estas dos ciencias”

—¿Qué son las librerías de compuestos y por qué fue tan fundamental esa capacidad que usted tiene de “visualizar” algunas cosas?

—Porque estuvimos trabajando en la metodología combinatoria durante muchos años, desde principios de los 90, y vimos que si realmente queríamos utilizar el mundo de la química en este entorno complejo de la química combinatoria tendríamos que desarrollar nuevas reacciones que pudieran hacer frente al hecho de que teníamos muchos, muchos compuestos y examinarlos por separado e identificarlos inmediatamente.

—¿Qué otras aplicaciones prácticas, además de liderar los medicamentos contra el cáncer, tiene la química del click?

—La química del click se aplica ampliamente en muchas disciplinas científicas diferentes, incluidas las ciencias de los materiales y la nanociencia, también en la bioquímica, en la química medicinal, en cualquier tipo de química, encontrará que la química del click se usa casi todos los días. Esto está conduciendo a muchos nuevos descubrimientos. Por ejemplo, sé que en Alemania están trabajando en pinturas que curan solas con la química del click, por lo tanto, si se produce una grieta en la pintura del ala del avión, se curará por sí misma debido a la química click y evitará la corrosión del aluminio subyacente.

“La química lo es todo, es tan importante que debería enseñársela a los niños desde primer grado”

—Carolyn Bertozzi, cuando recibió el Premio Nobel junto a usted, dijo: “Cuando el mundo está en problemas, la química sale al rescate”, todas las áreas que toca la química forman parte esencial de la sociedad, la medicina, el clima, la sostenibilidad, ¿cuán emocionante es para usted la química?

—Creo que la química no es solo una profesión, también es una especie de existencialismo, porque si comienzas a pensar en los detalles de la química, cómo los átomos se unen y forman nuevas moléculas, etc., ¿qué es lo que realmente controla nuestro ADN, nuestras proteínas y la forma en que trabajan junto con los carbohidratos y los lípidos para formar los organismos vivos? Hay mucho entendimiento en la química que nos permite pensar lógicamente sobre el mundo como un todo. También es una forma de entender lo importante que es racionalizar nuestros recursos y hacerlos llegar a personas de todo el mundo, no solo a una pequeña parte selecta del mundo, sino a todo el mundo, que todos podamos disfrutar de los recursos que tenemos. Y tiene influencia en muchas cosas diferentes, realmente deberíamos pensar mucho sobre cómo enseñamos química, desde el principio, ya que la química lo es todo, es tan importante que debería enseñarse a los niños desde primer grado.

“Fue desde una perspectiva de comprensión de este mundo que elegí la química”

—Usted dice que la química “es un campo muy interesante porque tiene mucho existencialismo”, ¿qué relación encuentra entre la química y el existencialismo?

—Ya que todo es química, de alguna manera es existencialista. Incluso cualquier estrella en el universo está hecha de átomos. Y si entiendes la química correctamente, también entenderás que si las condiciones están ahí, no hay forma de que no haya vida allí también. Así que creo que la mayoría de los científicos estaría de acuerdo en que probablemente haya vida en muchos, muchos lugares entre los trillones de estrellas que existen.

—Una amplia variedad de tópicos relacionados con la química son objeto de reflexión filosófica, la nanotecnología, por ejemplo, es un tema de creciente interés porque está implicada la química, ¿a qué atribuye este resurgir del interés filosófico en la química?

—Sí, creo que eso es importante. La química es una de las ciencias fundamentales. Tienes la física, que describe lo que sucede entre las moléculas, y en química describes las moléculas y su procesamiento. Creo que podemos estar de acuerdo en que estas dos ciencias describen más o menos todo, y que las otras son derivadas de la química y la física. Creo que hay mucho que ganar al comprender la química más profundamente.

—“Comprender cómo funciona todo es un enorme desafío pero también una experiencia muy reconfortante”, es una reflexión suya durante una entrevista a pocas horas de haber recibido el Premio Nobel, ¿qué significa para usted comprender cómo funcionan algunas cosas de nuestro universo y a la vez entender que queda mucho aún por aprender?

—Esa es la satisfacción en mi vida. Las personas encuentran diferentes tipos de satisfacción, y realmente disfruto pensar en estas cosas, sacando conclusiones lógicas basadas en mis conocimientos. Así es como paso mucho de mi tiempo, me gusta soñar con la química. Entonces, si tengo un problema y un desafío, trato de resolverlo, esto toma mi mente y satisface mi necesidad de actividad intelectual.

LA FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA. “La química es, en gran medida, un mundo tridimensional que tienes que imaginar para poder entenderlo”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Hay cuestiones éticas también en la química que implican puntos vitales para la sociedad y su entorno, ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos químicos con la sociedad?

—La química no es solo industria farmacéutica, también es nuestra alimentación, por ejemplo. La comida es uno de los principales problemas hoy en día, cómo la distribuimos, cómo la generamos, cómo producimos realmente un alimento y lo llevamos a las personas que más lo necesitan. Gran parte de la industria alimentaria se basa en la comprensión química de sus productos. Así que no creo que la química sea necesariamente un problema ético, pero las personas que manejan la química siempre pueden ser un problema, como pueden serlo con muchas otras cosas en este mundo. Entonces, los problemas éticos se asocian principalmente con personas con malas intenciones, cometiendo errores en la forma en que manejan sus vidas y sus acciones en campos particulares como la química, o muchas otras áreas.

—Hay un supuesto en la ciencia que postula que la química es una rama de la física, donde los químicos son percibidos como científicos que hacen “física aplicada”. ¿Qué piensa usted, cuál es su postura al respecto?

—Creo que las fronteras entre la física y la química se están erosionando lentamente, ya que los químicos utilizan cada vez más la física en su comprensión del mundo químico. Así que tienes, por supuesto, la química cuántica, que es esencialmente una disciplina química, pero utilizamos la comprensión de los átomos y los electrones, que se basa en que estos elementos de partículas son partículas cuánticas con comportamiento cuántico, y esto nos permite entender muchas de las reacciones químicas. De hecho, estoy tratando de publicar en este momento un artículo que trata de describir este tipo de cosas. Así que creo que la química y la física son dos caras de la misma moneda, pero ambas son necesarias para comprender este mundo. La física es, como dije antes, más lo que sucede entre las moléculas, mientras que la química es lo que sucede con las moléculas, en su interior.

“La química y la física son dos caras de la misma moneda, y las fronteras entre ambas se están erosionando lentamente”

—Profesor, ¿qué lo motiva cuando va al laboratorio todas las mañanas?

—Me encanta tener un desafío en el laboratorio. De hecho, voy mucho al laboratorio, no recientemente debido a este Premio Nobel, pero solía ir casi todos los días, probablemente al menos un día a la semana, a hacer química. También estoy muy comprometido con la gente del laboratorio que realiza nuestros proyectos. Así que esto es lo que me gusta, y también me gusta participar en la solución de los problemas. Puedo llamar a alguien a las once de la noche porque de repente tengo una buena idea sobre su proyecto y lo discutimos, realmente disfruto este tipo de desafío que siempre enfrento.

—¿Qué les diría a los jóvenes que consideran la química como carrera?

—¡Adelante!, es lo mejor del mundo.

—Usted comparte el Premio Nobel de Química con dos científicos más, una es la octava mujer en recibir un Nobel, ¿qué podría decirnos de Carolyn Bertozzi, qué la hace especial como investigadora?

—Tengo una larga historia con Carolyn porque nos conocimos en una reunión de química estadounidense, mucho antes de que todo esto sucediera, y discutió conmigo todas sus ideas sobre la química de los carbohidratos y lo que se podía hacer con ella. Estaba extremadamente comprometida y muy entusiasmada con la química, era como si pudieras ver su vida evolucionar justo frente a tus ojos cuando te estaba hablando. Sucedió exactamente así más tarde, y es por eso que ella también fue galardonada con el Premio Nobel dentro de este campo. Es una mujer increíble, y creo que muchas mujeres increíbles podrían tener carreras fantásticas. Pero al igual que los hombres, debes enfocar tu vida en la carrera y en la química si quieres lograr cosas tan grandiosas.

“En 2006 observamos que las citas de nuestro artículo aumentaron dramáticamente”

—Usted recibió el premio en octubre pasado, hace poco tiempo, apenas unos seis meses, ¿cómo ha impactado en su vida cotidiana ser un Premio Nobel? ¿Cambió en algo su vida después de recibir el premio?

—Sí, este es un evento que cambia la vida. Es completamente un cambio de vida; en realidad, es como conseguir dos trabajos. Tienes todos los trabajos relacionados con el Nobel y todavía tienes tu antiguo trabajo de enseñanza e investigación, y eso también aumenta debido al Premio Nobel. Así que tuve mucha suerte de que me concedieran un asistente personal que puede encargarse de muchas de las tareas diarias por mí. De lo contrario, no podría manejar toda la investigación y toda la enseñanza al mismo tiempo.

—“Las decisiones de los políticos para lograr una mejor elección difiere de lo que realmente hacen para marcar una real diferencia en el progreso de los individuos en una sociedad en cuanto a los recursos naturales, la explotación y sus límites, porque se acaban”, ¿cree que debería haber más científicos implicados en política?

—Lo que creo es que deberíamos tratar de hacer de la química una educación general, para que todos en esta sociedad tengan una cierta comprensión de la química, porque creo que eso tendría un efecto realmente enorme en la forma en que las personas depositan sus votos en elecciones, qué tipo de presión ejercen en su vida diaria a través de sus compras, a través de sus interacciones con los medios, etc. Creo que tendríamos una sociedad completamente diferente si educáramos a la gente en química. Ese es mi objetivo principal aquí: tratar de establecer más enseñanza para los jóvenes en química y no tanto para promover la economía y sus posibilidades de una buena carrera, sino más para la sociedad en general.

RECIBIR EL NOBEL. “Hay una cierta cantidad de casualidad en nuestro descubrimiento, como en muchos de los otros descubrimientos del Premio Nobel que se han otorgado a lo largo de los años”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Usted ya dio el consejo a los jóvenes que quieren estudiar química, pero, ¿qué fue lo que le hizo decidir estudiar química cuando era joven?

—Fui muy privilegiado porque mis padres y mis abuelos estaban todos muy interesados en la naturaleza. Mis abuelos tenían una gran granja con animales, prados, bosques, playas, había todo lo que un niño podría soñar. Estaba fuera desde las 7.00 de la mañana hasta las 9.00 de la noche en la naturaleza, observé la naturaleza, observé árboles, escarabajos, animales, mariposas, lo que fuera. Y en cierto momento, tuve esta epifanía de ¿qué es todo? ¿Por qué es así? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué es tan armonioso cuando se junta? Esto en realidad comenzó de alguna manera filosófica en una etapa muy temprana, probablemente entre los 8 y 10 años, eso me llevó esencialmente a elegir la química más adelante para entender lo que estaba pasando. Así que fue desde una perspectiva de comprensión de este mundo que elegí la química.

“Si tengo un problema y un desafío, trato de resolverlo, esto toma mi mente y satisface mi necesidad de actividad intelectual”

—¿Aprendió algo de usted mismo mientras sucedía todo esto, desde que se enteró del premio, la entrega, la celebración y el tiempo que pasó desde octubre del año pasado hasta hoy?

—En primer lugar, lo disfruté mucho. La ceremonia en Estocolmo fue una experiencia fantástica. Y luego, creo que lo que aprendí sobre mí mismo es que tengo limitaciones, no hay mucho que puedas hacer porque recibes nuevas personas que te piden que vengas a reuniones, que des una charla o que tengas una entrevista todos los días, y no se puede decir que sí a todo. Tienes que decir que no, limitarte a lo que realmente puedes manejar. Eso es lo que aprendí sobre mí, porque antes de esto simplemente decía que sí a todo.

—Usted disfruta no solo de la ciencia y la química, también la pintura, la música y los libros son intereses que forman parte de su mundo, ¿recuerda algún libro en particular que lo haya influenciado especialmente?

—Hubo una especie de libro documental, sobre el límite del crecimiento, que leí con mucho interés. Se pensaba que era un libro muy izquierdista de una de las principales universidades estadounidenses. Un grupo simuló lo que sucedería si continuábamos creciendo como crecimos en los años 80. En realidad, tenían toda la razón, exactamente lo que predijeron ha sucedido. Vemos todas las inundaciones, las sequías, los problemas con el clima hoy, lo predijeron en ese momento, fue un libro muy revelador. El otro libro que significó mucho para mí fue El señor de los anillos, ese es un mundo fantástico. Me encanta la forma en que Tolkien usa el lenguaje para pintar un cuadro como lo hace. También me encantan las películas, en realidad, porque cuando vi El Señor de los anillos por primera vez, me sorprendió mucho ver que se hizo exactamente de la manera en que lo experimenté cuando leí el libro.

“Aprender tiene que ser una experiencia placentera. Hay mucho que ganar al comprender la química más profundamente”

—Usted es también pintor, ¿cómo combina su carrera de químico con la pintura?

—Hace muchos años que dejé de pintar, pero tengo un buen amigo que es un gran artista. Ha sido mi amigo desde la escuela secundaria, hemos estado muy unidos durante la vida y nos hemos inspirado mucho. Creo que en realidad hay mucho arte en la ciencia, porque la ciencia, y en particular la química, es en gran medida un mundo tridimensional que tienes que imaginar para poder entenderlo. Hay mucho en común, un interés mutuo entre artistas y científicos.

—Veo que tiene guitarras en la pared, ¿Es verdad que también tiene una banda de música y construye tus propias guitarras?

—Sí, es verdad. Estas dos guitarras que tengo están construidas de una sola pieza de madera. Me gusta hacer ese tipo de cosas también, es una gran relajación y funcionan bien. También toco con ellas en una banda, tenemos una banda de rock aquí en Copenhague, y en realidad también solía tocar con mi esposa en una banda de samba. Fuimos a Brasil a tocar samba.

—¿Samba?

—Sí, samba.

EL ARTE DE DESCUBRIR COSAS. “Actualmente estamos trabajando para hacer biomoléculas artificiales con propiedades que se asemejen a las moléculas biológicas”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Muy interesante. ¿Cuál es su relación con la literatura no académica, es algo importante, inspirador para su vida y su trabajo con la química?

—No tanto, porque como científico, probablemente lea 10 mil páginas al año de literatura científica. Por lo tanto, tiendes a encontrar otras cosas además de leer para recuperar tu tiempo cuando no estás haciendo ciencia.

—¿Cómo es su relación con sus estudiantes, cómo los incentiva?

—Trato de ser un buen ejemplo, porque si estás interesado en la ciencia y lo demuestras, el interés marca la diferencia y puedes crear algo al involucrarte en tu ciencia, eso es una gran inspiración para los jóvenes. También para darles libertad para hacer lo que crean mejor, creo que no hay manera de que puedas aprender bajo presión. Aprender tiene que ser una experiencia placentera. Si quieres aprender de memoria, porque te gusta aprender más, realmente puedes aprender mucho. Si te ves obligado, por ejemplo, como un estudiante que tiene que enfrentarse a un examen, esa no es una buena manera de aprender, no lo recordarás.

“La química no es solo industria farmacéutica, también es nuestra alimentación”

—¿Cuánto de imaginación y de ficcionalización entra en el trabajo de investigación que usted hace?

—Mucho. Uso mucho las computadoras para hacer modelos de nuestra investigación. En realidad creamos las tres dimensiones, tanto del comportamiento como de las estructuras por computadora, para poder comprender nuestras moléculas y también para diseñar nuestras moléculas, para que tengan funciones particulares.

Actualmente estamos trabajando para hacer biomoléculas artificiales con propiedades que se asemejen a las moléculas biológicas. Es mediante la computadora que podemos diseñar estas moléculas que tendrán actividad automática, y así sucesivamente. Parece que funciona.

—En la respuesta anterior habló de la presión en el aprendizaje, ¿podría compartir cómo fue su forma de aprender, y esta idea de la presión en la que se basa la enseñanza?

—No aprendí mucho los primeros dos años, probablemente era lo que llamarías un mal estudiante, porque eran matemáticas muy aburridas, se basaban mucho en fórmulas, solo tenías que aprender muchas cosas de memoria, y no creo que haya sido muy gratificante. Pero tan pronto como llegó el punto en el que tenías que entender lo que estabas haciendo y dónde podías ser parte del proceso de diseño de tu proyecto, eso me interesó y me tomó por completo, me enamoré de la ciencia en ese momento.

“Lo que creo es que deberíamos tratar de hacer de la química una educación general”

—La observación, la curiosidad, el factor sorpresa, son aspectos que generalmente se pueden identificar en los científicos, hoy los jóvenes y los niños tienen otro tipo de atención, las redes sociales les ofrecen treinta segundos de video, 240 caracteres para expresar una idea, ¿cómo se adapta la educación a estas generaciones que desde que nacen están hiperestimuladas con las pantallas, la habilidad para crear pensamiento abstracto, imaginación?

—Esa es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo la última parte de ella. Pero en mi opinión, es extremadamente importante poder seguir una línea en tu intuición, tu deducción y tus pensamientos. Una línea roja que va de A a Z, para que realmente estés pasando por el proceso de pensamiento. Se requiere una asociación para resolver un problema, y esto es algo que veo con los estudiantes hoy en día, que es difícil para ellos encontrar esta capacidad de seguir sus pensamientos hasta el final. Por otro lado, los estudiantes son fantásticos para buscar en internet y encontrar nueva información. También así, combinando esta información y haciéndolos muy inteligentes en las redes sociales.

Son muy inteligentes en el uso de la tecnología. Por ejemplo, en mi grupo, todos los jóvenes estudiantes aprenden inmediatamente cómo utilizar los métodos computacionales para comprender la química, y no les lleva mucho tiempo. Me tomó mucho más tiempo aprender a usar toda esa tecnología inicialmente que lo que hacen hoy, porque están muy acostumbrados a manejar este tipo de programación, procedimientos y métodos adecuados que usamos para los cálculos. Así que creo que hay pros y contras en la forma actual de criar a los niños, pero sí creo que es necesario de vez en cuando dejar de lado todas estas cosas y relajarse, adentrarse en los pensamientos y seguirlos hasta el final.

—¿En qué se encuentra trabajando actualmente?

—Estoy trabajando en dos cosas. Una se trata de nuevas proteínas con nuevas funciones, este es un proyecto muy importante para nosotros. Estamos tratando de hacer proteínas artificiales utilizando muchos aminoácidos diferentes, no los naturales, todo tipo de aminoácidos. Luego, nos gusta producir función biológica con estas proteínas. Podemos hacer ese tipo de proyectos y es muy importante que podamos. Hoy en día, muchas grandes empresas viven de compuestos somáticos que aíslan de la naturaleza. Si podemos diseñarlos y hacerlos mediante procedimientos de diseño y síntesis, podemos estar realmente en esa competencia, eso sería muy bueno. El otro proyecto se parece más a la física y la química cuántica, un proyecto para comprender muchas de las preguntas sin respuesta en química, o reglas sin respuesta. ¿Por qué tenemos estas reglas en química? Podemos tener una solución a por qué funcionan estas reglas, y esto es al comprender el comportamiento de los electrones dentro del marco molecular.

—Una pregunta musical: ¿cuándo y cómo se inspiró y conectó con la música brasileña, la samba?

—Fue a principios de siglo, teníamos una banda de cuarenta músicos y veinte bailarines, y de hecho fuimos a Brasil con esta banda. Hicimos un tour por Europa, pero también fuimos a Brasil con esta banda, particularmente fuimos a Salvador de Bahía, y tocamos en las calles, eso fue realmente muy divertido. Éramos bastante populares porque podíamos tocar todas las canciones tradicionales de samba, mientras que las bandas brasileñas tocaban su propia música nueva, la gente podía cantar. Lo disfrutamos mucho.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.