Roger Kornberg | El fin de la enfermedad

—Usted citó al politólogo Francis Fukuyama y su famoso ensayo “El fin de la historia”, donde propone que ahora es el turno de la biología y que los descubrimientos que se hagan en esta ciencia orientarán el futuro. Usted afirma que conociendo la base química de las enfermedades se puede descubrir químicamente la cura, y ese sería “El fin de la enfermedad”, como se titula una de sus charlas, ¿es así?

—Toda la biología humana puede entenderse en términos químicos y todos los problemas de la biología humana pueden abordarse a través de la química, incluso en un corto período de tiempo. Desde que se pronunciaron las palabras que usted citó en mis comentarios anteriores, se han logrado avances extraordinarios en todos los ámbitos relacionados con el cáncer, relacionándose muy rápidamente con las enfermedades infecciosas y también con las enfermedades neurológicas. De hecho, diría que el ritmo de progreso en esta área ha sido incluso más rápido de lo que esperaba.

—¿Cuánto “más rápido” de lo que esperaban?

—Por dar dos ejemplos, con respecto al cáncer, sólo en el último mes se reportó que pacientes que no podían ser tratados por ningún medio y estaban condenados a fallecer dentro de seis meses, y se han curado de su enfermedad y se espera que no vuelva a ocurrir. Hablo en este caso de un cáncer hematológico, pero pronto se obtendrán resultados similares para muchos otros. Como segundo ejemplo, un enfoque se ha ideado para el tratamiento, incluso la detención, de la enfermedad de Alzheimer, una de las que más amenaza nuestro futuro, tanto en términos de enfermedad como de economía dada la escala y la amplitud de la enfermedad, el enfoque promete abordar el problema y detener el curso de ella, prevenir cualquier progresión de la enfermedad en cualquier persona a la que se le diagnostique Alzheimer.

—Usted recibió el Premio Nobel por decodificar el proceso de transcripción de la información genética al cuerpo, y lograr una imagen de ese proceso, ¿podría explicar su descubrimiento y por qué es importante respecto a las enfermedades?

—Toda la información biológica del cuerpo humano, y de otros organismos de tipo similar, se almacena en el ADN. Pero la información sólo se activa cuando se traduce el proceso de dos pasos. Primero se copia en una forma llamada ARN, muy similar al ADN. Ahora, la gente conoce bien el ARN gracias a las vacunas. Luego, la información del ARN se traduce literalmente en las moléculas de proteína responsables de cada actividad de cada ser vivo. Nuestro trabajo se centró en el primer paso y el más fundamental: copiar la información en ARN. Esto es fundamental porque es el primero y crítico paso. Determina qué información se utiliza, en qué lugar del cuerpo, en qué momento. Es ese acto de copiar la información adecuada lo que marca la diferencia entre una célula sanguínea, una célula nerviosa, una célula hepática y lo que sea. De hecho, hay doscientos tipos diferentes de células en el cuerpo humano, y es el acto de copiar la información del ADN al ARN, lo que determina cuál es el tipo de célula. Se cometen errores al copiar la información, que conducen al cáncer y otras enfermedades.

—¿Pueden ocurrir errores en el proceso de transcripción?

—La copia del ADN en ARN se llama transcripción, mis colegas y yo descubrimos la base molecular de la transcripción, descubrimos las moléculas de proteínas que realizan ese proceso. Aproximadamente una centésima de estas moléculas son necesarias para formar la maquinaria de transcripción. Luego pudimos visualizar esa maquinaria al nivel de los átomos individuales, de los cuales hay muchos, muchos cientos de miles, y luego observar el proceso tal como sucede en tiempo real.

—Nuestro ADN sufre mutaciones constantemente, ¿a qué se debe? ¿El cuerpo tiene la capacidad de reparar esas mutaciones?

—Le sorprendería saber que hay mil millones de mutaciones en tu ADN, en el mío y en el de todos, cada día. No existe maquinaria para reparar esas mutaciones. Cada uno debe ser reparado, porque cualquiera de ellos puede ser causa de cáncer. La maquinaria que descubrimos para la transcripción incluye un componente que es responsable de la reparación de esos billones de mutaciones que ocurren cada día en nuestro ADN.

EL FIN DE LA ENFERMEDAD. “La copia del ADN en ARN se llama transcripción, descubrimos las moléculas de proteínas que realizan ese proceso”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—¿El tipo de alimentación está relacionada con esas mutaciones? ¿Qué importancia tiene en la alteración de la química del cuerpo el hecho de llevar una vida saludable y no abusar de la propia fisiología?

—La dieta y la exposición a influencias ambientales de todo tipo también desempeñan un papel importante. Una dieta adecuada y protección contra influencias ambientales no deseadas es crucial para nuestra salud. Así, por ejemplo, la exposición a la luz solar es una de las principales causas de mutación. Otra causa principal de mutación son las sustancias químicas tóxicas como el plomo en el agua potable, un problema grave en muchas partes del mundo. Los restos de pintura siguen siendo un problema en muchos lugares. Una dieta adecuada, por supuesto, incluye un equilibrio de alimentos que aporten todas las vitaminas y minerales necesarios para el correcto mantenimiento del cuerpo humano. De hecho, como sugiere su pregunta, el estilo de vida marca una gran diferencia en la salud humana.

—¿Cree que sería importante que todos tuviéramos conocimientos básicos de la química y la vida?

—Creo que todos los niños en edad escolar, todos los estudiantes de todos los niveles, deberían recibir educación en biología humana y la química pertinente. Es maravilloso que en muchísimos sistemas educativos se enseñen nuestras materias generales, incluida la literatura y la historia. Pero es lamentable que tan pocas veces se enseñe biología humana básica, a todos los seres humanos, para que puedan gestionar mejor sus propias vidas en lo que respecta a la salud, que es, después de todo, el aspecto más importante de la vida.

—Textualmente dijo: “sólo estamos rascando la superficie de lo que es posible”. ¿Qué le sucede cuando piensa en todo lo que nos falta saber sobre nuestra biología, el cerebro, etc.?

—Conocemos menos del 1% de toda la información sobre biología humana. Toda la medicina moderna se basa en nuestro conocimiento de menos del 1% de toda la información sobre la biología humana. Imagínese lo que sería posible si supiéramos más del 99% restante de la información sobre la biología humana.

—¿Cree que este otro 99% del conocimiento podría acelerarse con la Inteligencia Artificial?

—Sí, la Inteligencia Artificial desempeñará un papel, pero no resolverá el problema por sí sola. Explicaré por qué: la Inteligencia Artificial depende de la información existente. La Inteligencia Artificial es tan buena como nuestro conocimiento actual, se basa enteramente en los datos disponibles. La Inteligencia Artificial está actualmente limitada por los datos de todas las fuentes. Sí, hace un uso excelente de los datos existentes, pero es tan buena como la información existente.

—Usted cree que llegaremos a vivir en un mundo sin enfermedades, y sin envejecimiento, ¿cómo imagina ese mundo, qué consecuencias imagina que traería para la humanidad?

—En un mundo con menos o mínimas enfermedades, las vidas serán mejores en todos los aspectos. Sin embargo, aspectos de la limitación de la enfermedad, incluida la extensión de la duración de la vida, tendrá otras consecuencias. La ciencia médica, la ciencia química y mejorar la salud humana, pueden extender la vida útil, pero los científicos no pueden ser responsables de las decisiones políticas que se derivan de una mejor salud humana y una mayor esperanza de vida. Esto, a su vez, requerirá la participación de toda la sociedad a través, esperamos, de un buen gobierno para promulgar políticas que sean apropiadas bajo las nuevas circunstancias.

—¿Qué se encuentra investigando actualmente?

—Estoy ampliando el trabajo que he realizado hasta este punto, en dos aspectos. En primer lugar, ampliar el conocimiento existente, en relación con la actividad genética, es decir, ver el papel de nuestro ADN y nuestros genes en la guía de nuestras vidas, y con respecto a las enfermedades. En segundo lugar, también intento contribuir al uso de la información para curar las enfermedades. Espero que, gracias a mis esfuerzos y los de mis colegas, podamos, por ejemplo, muy pronto, eliminar todas las enfermedades respiratorias virales humanas. Si lo logramos, nunca habrá otra pandemia. Si tenemos éxito, la principal causa de enfermedad que atrae a las personas a las clínicas de todo el mundo, que son las enfermedades respiratorias, será más o menos eliminada del planeta.

—¿Podría contarle a nuestra audiencia qué siente cuando realiza un descubrimiento, ese momento Eureka, cómo lo describiría?

—Nuestra palabra en inglés es euforia. No conozco otra forma de describirlo. Es un sentimiento que no se puede expresar mejor con palabras, ni obtener de ninguna otra manera. Los pocos momentos de mi vida en los que hice un descubrimiento que resolvió un problema importante, fueron quizás los momentos más extraordinarios de mi vida.

SER CIENTÍFICO. “Una amplia formación es de gran importancia, tanto para la originalidad como para el éxito final en el descubrimiento”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Usted textualmente dice: “Todas las enfermedades reflejan una distorsión de la química”, ¿por qué cree que se le da poca importancia a la enseñanza de la química en la educación básica?

—La química se relaciona con todos los aspectos no solo de nuestras vidas, no solo de nuestra salud, sino también del mundo que nos rodea. Todo lo que ves, tocas o sientes en el mundo que te rodea, es de naturaleza química, por supuesto, todos los seres vivos, incluidos no sólo los humanos, sino también las plantas y los animales, sino también todos los objetos inanimados de su entorno. Entonces, todos esos componentes inanimados del mundo natural, que incluyen, por supuesto, los elementos de la geología y el aire que respiramos, etc.; todo eso es comprensible en términos químicos. Igualmente, todo lo que creamos para nuestro uso, que incluye las mismas herramientas que utilizamos en esta entrevista, audio computacional, video y otros, en definitiva, todos son comprensibles según la química. Si uno comprende mejor la química, obtiene una comprensión diferente del mundo que nos rodea. Tomemos el ejemplo del aire que respiramos, la contaminación del aire y, en particular, la contaminación por partículas de tamaño muy pequeño que no podemos ver. Las llamadas partículas de 2,5 micrones, no sólo son la principal causa de todas las enfermedades, sino que también son el componente de nuestro entorno más difícil de controlar. Y lo digo porque surgen no sólo de la combustión sino de los más recientes, y sobre todo somos conscientes, de los incendios forestales en todo el mundo. Pero surgen incluso del uso diario en el hogar, de la cocina, de la limpieza, de las máquinas, secadores de pelo, o lo que tengas. Estas pequeñas partículas son, una vez más, algo que se define en términos químicos, no visibles para nosotros, pero el peligro más importante es para la salud humana.

—Usted dice: “la importancia en la educación no sólo es informar sino inspirar a los jóvenes a poner todo su empeño en la investigación y las carreras vinculadas a la medicina y sus múltiples áreas”, ¿es más difícil inspirar a los jóvenes en el mundo mediado por las pantallas y la atención que se llevan los algoritmos?

—De hecho, la pregunta que usted plantea en realidad puede responderse de diferentes maneras. La primera y más directa, relativa a la inspiración de los jóvenes para ampliar los conocimientos existentes, los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día para seguir carreras en esa dirección son mucho mayores que cuando yo tenía esa edad. Hay dos razones para ello. Una se debe a los desafíos logísticos que enfrentan hoy, es aún más difícil seguir una carrera así, se necesita más tiempo para lograr la independencia en una carrera de este tipo. En mi época, una persona joven podía esperar, después de una educación universitaria, una educación de posgrado y luego de un breve período de posgrado, convertirse en un investigador independiente, con un salario digno satisfactorio y recursos razonables para realizar sus propios estudios. Hoy, lleva mucho más tiempo. Mientras que en el pasado un joven podía conseguir la independencia cuando tenía veintitantos años, hoy en día puede que tengan entre treinta y tantos o principios de los cuarenta, una edad en la que a menudo, son casi demasiado mayores para ser originales, tener grandes ideas, perseguirlas y hacerlas avanzar. Incluso después de que un joven logra independencia en la investigación hoy en día, es más difícil obtener apoyo para esa investigación, más difícil obtener una posición académica, más difícil sostener la investigación académica. Sin embargo, animo a todos los jóvenes que sienten curiosidad por la naturaleza, que están fascinados y motivados por la perspectiva de descubrirla, a que lo hagan. Y a nosotros, las personas de mi edad, los que están en el gobierno y otros, nos corresponde ayudarlos a lograr la independencia y obtener apoyo a una edad más temprana. Creo que esto es un desafío para el gobierno, que realmente debe abordarse seriamente. Pero mencioné que hay otro aspecto de la inspiración y que también debe considerarse. Es ligeramente diferente, se relaciona con la educación en todas las edades, incluso a una edad muy temprana. He observado que los estudiantes de las universidades con las que he estado asociado, a menudo sienten un gran entusiasmo por el estudio de la biología, de la química y la física. Y, lamentablemente, he descubierto que muy a menudo pierden el interés y cambian de dirección a una edad muy temprana. Una razón para esto es la naturaleza de la instrucción. Muy a menudo, la misión de un instructor es impartir la mayor cantidad de información posible a los estudiantes, y creo que eso tiene el efecto contrario de lo que queremos lograr. Más bien, sostengo que el propósito más importante de la educación es lo que usted aludió antes. No importa lo que un estudiante aprende o cuánta información adquiere en el curso de sus estudios. Lo único que importa es que él, o ella, esté más interesado en el tema después de estudiar que cuando comenzó. Si su interés aumenta, por supuesto recordarán algo de lo que han aprendido, pero querrán aprender más. Pero si su interés disminuye, probablemente olvidarán lo que han aprendido y se verán disuadidos de estudiar, aprender y obtener más información en el futuro.

—Usted habla como científico, de cuestionar a los predecesores, no admirar a quienes lo precedieron sino cuestionarlos, ¿es parte de ser científico cuestionar todo?

—De hecho, a menudo soy reacio a participar en reuniones en las que, por ejemplo, los jóvenes se sientan a los pies de los Premios Nobel con la idea de que se sentirán inspirados por las sabias palabras que hayan salido de los labios de esos laureados. Creo que ese no es el mejor enfoque. Creo que, por el contrario, lo que se necesita por parte de los jóvenes es una saludable falta de respeto hacia sus superiores, incluso a los Premios Nobel, a quienes a veces se les pide que intenten informarles y alentarlos, una sana falta de respeto debido a lo que dije antes, conocemos sólo una fracción muy pequeña de todo el conocimiento que eventualmente se puede obtener, y mucho de lo que sabemos o de lo que creemos saber no sólo es incompleto o incluso erróneo. Los jóvenes deberían cuestionar todo lo que les dicen, muy a menudo descubrirán fallas en la lógica, descubrirán lagunas en la información, y es a través de ese proceso de cuestionamiento, de descubrir los fallos y lagunas que se encuentran en nuestra comprensión de la naturaleza. Con el tiempo, es posible que algún día estén más cerca de completarse.

—Usted dice: “Nunca descubres algo intencionalmente. Descubres cosas intentando comprender la naturaleza”, ¿qué guía el espíritu científico, qué debe tener una persona para convertirse en científico?

—Es otra cuestión muy importante, entre las excelentes que preguntas. Entonces, lo que usted pregunta se relaciona con lo que llamamos ciencia básica, es la búsqueda del conocimiento por sí mismo, sin el propósito de resolver un problema específico, y en cierto modo es contradictorio, sólo así se resolverán los grandes problemas. De hecho, es fácil entender el punto. No podemos resolver problemas muy difíciles porque no conocemos la información importante que es necesaria para hacerlo. Por tanto, no podemos resolver los problemas abordándolos directamente, necesitamos proporcionar esa información, pero no sabemos cuál, sólo la adquiriremos mediante una búsqueda muy general de conocimientos. En el curso de perseguir la curiosidad por la naturaleza, de ampliar el conjunto de conocimientos, esas partes faltantes eventualmente emergerán. Se descubrirá el conocimiento necesario para resolver problemas importantes que hoy no podemos. Entonces ese conocimiento permitirá la solución de esos problemas mañana. De modo que, de hecho, existe un gran interés en el que muchos participan, en el que yo mismo participo, en la aplicación del conocimiento existente para resolver cualquier problema que podamos, pero nunca hay que olvidar que lo limitado es el conocimiento. Es por la falta de conocimiento que todavía somos incapaces de resolver muchos de los principales desafíos que enfrentamos en el mundo hoy, aunque ese conocimiento sólo se encontrará no de manera dirigida, sino mediante una búsqueda general de información sobre el mundo que nos rodea.

—¿Es importante tener un buen mentor?

—Es interesante que el aspecto más importante de la formación no proviene del aprendizaje, no proviene de libros y conferencias, no proviene del estudio, la memorización o la práctica, proviene de la exposición a los demás, los mentores que tienen experiencia en cualquier área que uno desee aprender o seguir. Es interesante que el simple hecho de pasar tiempo acompañado o en presencia de esas personas, tiene un efecto que no se puede describir fácilmente con palabras, pero sirve para guiar a un joven a identificar direcciones, a identificar hitos y a cómo abordar un problema, cómo solucionarlo, después eventualmente intente responder esas preguntas. La tutoría con respecto a la experiencia de trabajo junto a otra persona de alto nivel y exitosa en el aprendizaje, por así decirlo, es una parte indispensable de la educación.

—¿Es posible seguir haciendo ciencia como individuo? ¿Qué piensa de las investigaciones interdisciplinarias?

—Sobre la interdisciplinariedad, sin duda, muchas veces es importante que personas con diferentes formaciones se reúnan y combinen sus recursos para resolver problemas importantes. Biólogos, químicos, físicos, economistas e incluso políticos, pueden unirse para resolver problemas que no podrían resolver individualmente. Así tiene cabida esa forma de interdisciplinariedad, que es bien conocida y comprendida, desempeña un papel importante. Pero hay otra forma de interdisciplinariedad que creo que importa tanto o más, y que es la que reside dentro de la mente de un individuo. Una amplia formación es de gran importancia, tanto para la originalidad como para el éxito final en el descubrimiento. Las grandes ideas surgen en la mente de los individuos, la clave para la solución de problemas importantes no es una experiencia colectiva sino más bien el trabajo de las mentes individuales. La formación de un individuo, la exposición a múltiples disciplinas, una formación de base lo más amplia posible, es importante para permitir que un individuo aborde cuestiones importantes, para permitir que algunos individuos, en algún lugar, tengan la clave que subyace a la solución de un problema previamente insoluble.

LA VIDA DE UN NOBEL. “Bastante tarde en mi carrera universitaria, me di cuenta de que tenía una afinidad particular por la química”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Casi todas sus investigaciones han sido financiadas por los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, ¿qué opina del papel de las grandes farmacéuticas?

—Tanto el gobierno como la industria tienen papeles importantes que desempeñar. Creo que es necesario distinguir y comprender los roles relativos. La investigación básica sólo se realizará en universidades e institutos de investigación, principalmente respaldados por el gobierno. La razón es que la investigación básica que conduce a la solución de problemas importantes, lleva mucho tiempo. Toda investigación científica es eventualmente aplicable a la solución, pero como mencioné antes, no sabemos cuándo surgirá la solución de un problema en particular. La investigación básica es el motor del progreso, pero no contará con el apoyo de la industria debido a los tiempos. Es imposible que el director ejecutivo de una corporación importante informe a su junta directiva, “la empresa está invirtiendo en investigaciones que pueden tardar veinte o treinta años en verse, puede conducir o no, a la solución de un problema importante”. Una vez más, es responsabilidad del gobierno y el apoyo de la universidad, la investigación institucional y otras investigaciones básicas, lograr ese propósito.

—¿Alguna vez se dio por vencido con algún experimento, alguna idea que quiso llevar adelante?

—Permítanme agregar una observación más a la respuesta a la pregunta anterior y luego abordaré ésta. Quería enfatizar que el papel de la industria es capitalizar los descubrimientos de la investigación básica y llevarlos al público en todos los sentidos, en forma de medicamentos, máquinas o lo que sea. Esos son dos roles distintos, a veces se superponen, a veces creo que es innecesario, como los esfuerzos de las universidades que ya hacen aplicaciones cuando la industria puede hacer un mejor trabajo. Permítame pasar ahora a su pregunta más reciente. Ésa es una pregunta importante porque tiene que ver con la forma en que abordamos cualquier problema. Comenzamos nuestra investigación con una pregunta general o un problema que deseamos resolver. La mayoría de las veces, un ataque frontal a ese problema no tiene éxito, no podemos hacerlo directamente. Trabajamos, reflexionamos, probamos todos los días, y finalmente replanteamos la pregunta para que podamos resolverla. Entonces, lo que descubrimos en el curso de nuestra investigación son formas de abordar el problema. Es posible que hayamos planteado la cuestión más amplia desde el principio, y logremos algún avance hacia la solución del problema. Hacemos progresos incrementales, resolvemos problemas más pequeños a lo largo del camino.

—Usted dijo textualmente “Nunca he hecho nada en menos de veinte años”, ¿es un buen recordatorio en estos tiempos de presiones cortoplacistas e insistencia en la ciencia aplicada?

—Como mencioné antes, el progreso de la investigación básica lleva tiempo, y el tiempo no se mide en años, sino en décadas. Por eso, debemos ser pacientes, contar con apoyo y trabajar para proceder en ese plazo. Sin embargo, como he mencionado, y quisiera enfatizar, cada pedacito de conocimiento que descubrimos en el transcurso de una investigación, eventualmente descubrirá una aplicación. Podría citar a George Porter, un científico británico que a menudo escribía y hablaba sobre el tema, es famoso por decir que “toda la ciencia es aplicada, es solo cuestión de tiempo”.

—¿Cómo se elige un tema de investigación? ¿Qué pregunta se hace?

—Otra muy buena pregunta, los jóvenes la hacen todo el tiempo: ¿Cómo se elige un problema de investigación? ¿Cómo se decide la dirección de una investigación? La respuesta es, por supuesto, que se comienza con preguntas amplias. Le gustaría entender el sistema nervioso. Le gustaría entender el cerebro. Le gustaría comprender el sistema inmunológico, la inmunología y la resistencia a las enfermedades o, si lo desea, en otras áreas. En física del estado sólido, le gustaría comprender mejor la composición de los materiales, los rendimientos, la conductividad eléctrica o lo que resulta en un mejor rendimiento, un chip de computadora o lo que sea. No importa cuál de esos tipos de preguntas generales haga, comienza con una pregunta amplia, luego lo intentas con la vista puesta en el objetivo final. Pensemos en lo que he aludido hace un momento sobre las preguntas que entran en esa categoría y que ustedes creen que pueden abordar, etc. Así que sigues estrechando el foco de tu indagación, de tu investigación, hasta que llegas a un punto en el que crees que realmente puedes entrar en el laboratorio o sentarte frente a una computadora o lo que sea, para resolver el problema. Entonces, creo que la forma en que uno elige un problema siempre comienza con un gran diseño y, en última instancia, se reduce a una pregunta sólida, accesible y comprensible.

—Sus padres fueron dos bioquímicos, su padre recibió el Premio Nobel en 1959, cuando usted tenía 12 años, ¿cuánto influyeron en su formación como científico, y el ambiente en el que creció?

—Me beneficié enormemente de mi experiencia de crecer en un hogar científico, pero no, como se puede imaginar, de una dirección científica muy específica, no de una orientación con respecto a lo que podría estudiar, qué dirección podría seguir en el curso de mi carrera. Mis padres creían en fomentar la independencia, que creo que es el atributo más importante de cualquier persona en cualquier actividad, incluida, por supuesto, una carrera científica. Tanto es así que, cuando ingresé a la universidad para mi educación superior, tomé la decisión de declarar como mi materia principal la literatura inglesa. No me propuse convertirme en científico a pesar de mi formación científica. Me encantaba la literatura entonces, como me encanta ahora, pero me beneficié de lo que le mencioné antes, la oportunidad en el sistema educativo en el que estudié, la oportunidad de una educación general. Así que también estudié no sólo literatura inglesa, que era mi materia principal, sino que también estudié física, química, matemáticas, economía, derecho, ciencias sociales y otros tipos. Y bastante tarde en mi carrera universitaria, me di cuenta de que tenía una afinidad particular por la química, simplemente fue algo natural, lo disfruté y quería aprender más. Y al finalizar mis estudios universitarios, en lugar de continuar en literatura a nivel académico o tal vez como escritor creativo, decidí hacer estudios de posgrado en química.

—¿Alguno de sus tres hijos sigue una carrera científica, hay algo que está en su ADN, como una tradición familiar?

—Creo que todos mis hijos son extraordinarios, más capaces de lo que yo soy o de lo que alguna vez fui, y todos hacen cosas muy diferentes. Uno con un doctorado en ciencias políticas y otro con un Ph.D. en biofísica, pero persiguiendo una aplicación extraordinaria de ambas ciencias físicas a la salud humana. Y otro más, ahora está fascinado por el uso de la inteligencia artificial para mejorar la salud humana. Entonces, en cierto sentido, todos hacen ciencia, pero cada uno a su manera. Y creo que cada uno individualmente, gracias a mi esposa, especialmente, una científica que fomenta la independencia, de la misma manera que yo la obtuve de mi propia educación.

—¿Cuánto cambió su vida después de recibir el Premio Nobel?

—A menudo digo que el Premio Nobel arruinó mi vida, porque hasta ese momento, pude mantenerme totalmente absorto en la búsqueda de las cuestiones científicas que más me interesaban. Así que no pude pensar en nada más todos los días, durante todo el día, aparte por supuesto de la familia y otras actividades domésticas, pude concentrarme completamente en esas preguntas. Pensaba en ellas cuando me iba a dormir por la noche, e inmediatamente cuando me despertaba por la mañana, y era una buena vida, fue muy gratificante, como ya he mencionado, porque de vez en cuando pensé que tenía una buena idea o incluso hice un descubrimiento. El Premio Nobel, me impuso exigencias muy diferentes, me sacó de esa existencia a otro ámbito, del que creo que nuestra conversación de hoy representa un ejemplo. De hecho, creo que el Premio Nobel no debe considerarse como algo maravilloso que le ocurrió a un individuo, que tuvo la suerte de ser elegido por la Academia Sueca, sino más bien una obligación de dedicar ahora gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo a hacer avanzar a la ciencia, apoyar a la ciencia, promocionar la ciencia básica, apoyar a los científicos jóvenes, simplemente todas esas cosas que son importantes para el público en general y para el futuro, para el avance de la condición humana. Así que todavía dedico tiempo a la investigación básica, pero dedico al menos, tanto o más tiempo, a las cuestiones que he mencionado. Apoyo a jóvenes científicos, a las aplicaciones de la investigación que hacemos a la salud humana y otras preocupaciones.

—¿Qué descubrimientos científicos le hubiera gustado haber hecho y no pudo?

—A menudo pensaba que una de las ideas más importantes que tenía, era comprender cómo las proteínas, que mencioné antes, responsables de cada actividad de cada ser vivo, adquieren sus actividades particulares. No pude llevar a cabo esa idea, que finalmente resultó ser correcta, y siempre me arrepentí. Pero, en términos más generales, también me hubiera gustado seguir adelante las bases para la inteligencia y el conocimiento, todavía no son posibles de la forma que uno desearía, y sólo puedo esperar vivir para ver a los demás.

—“La ciencia se trata principalmente de fracasar todos los días”, es un textual suyo. ¿Es un ejercicio lidiar con ese fracaso diario, cómo se sigue adelante superando la frustración, cuál es el incentivo?

—De hecho, esa declaración es un ejemplo de la tutoría que recibí. Mi asesor para estudios de posgrado, un gran físicoquímico, una vez hizo ese mismo comentario, dijo: “es importante fracasar todos los días”. Fallamos todos los días. Lo que quiso decir con eso, lo que implica la declaración, es que es necesario intentar cada día, para resolver el problema que uno se propone lograr por completo, sabe que esa solución tal vez nunca llegue, o al menos probablemente sólo llegará después de muchas semanas, meses y posiblemente años de intentarlo. Uno va al laboratorio, realiza un experimento y obtiene un resultado que puede o no, ajustarse a las expectativas, pero que en la mayoría de los casos no resuelve literalmente el problema, abordar la pregunta que uno está intentando hacer, pero al intentarlo todos los días, inevitablemente encuentra el camino correcto, descubre el experimento particular, encuentra la dirección de investigación que conduce a una solución del problema. Es más bien, por así decirlo, intentar desatarlo o no, tiras de aquí, tiras de allá, sigues intentándolo hasta que finalmente encuentras una solución.

Un ejercicio con ChatGPT

Mediante este código QR el lector podrá encontrar en la página web de Perfil.com una versión alternativa a la entrevista de Jorge Fontevecchia al bioquímico y Premio Nobel de Química Roger Kornberg producida con inteligencia artificial.

Le planteamos a ChatGPT: ¿Qué le preguntarías a Roger Kornberg si pudieras entrevistarlo?

La inteligencia artificial elaboró un modelo de cuestionario de diez preguntas para Kornberg. Se interesó sobre cuál fue su motivación inicial para entrar en el campo de la biología molecular y la química biológica; los principales desafíos que enfrentó al abordar su investigación sobre la estructura de la ARN polimerasa; cómo ha evolucionado la comprensión de la transcripción génica desde sus primeros descubrimientos; qué aplicaciones prácticas podrían derivarse de las investigaciones de Kornberg en la ARN polimerasa y la transcripción génica; cómo cree que los avances en la edición genética están cambiando la forma en que abordamos la biología molecular y la medicina; cómo Kornberg ve el futuro de la investigación científica y la colaboración internacional en el mundo poscovid-19 y sobre qué consejo les daría a estudiantes y jóvenes científicos, interesados en el campo de la biología molecular y la química biológica.

Luego les preguntamos a la IA cómo cree que respondería Kornberg a cada una de las preguntas. También lo hizo.

En este enlace QR, el resultado de este ejercicio con inteligencia artificial.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.