Encontró a un bebé abandonado abajo de un auto con una nota: "Cuídenlo bien, por favor"

Se llama Jesús y tiene solo 10 días. Su historia conmocionó a los vecinos del barrio Olimpo, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando una joven lo encontró abandonado dentro de una bolsa de tela en la calle. Junto al niño, había una nota que explicaba que su madre no soportó el parto y pedía: “Cuídenlo bien, por favor”

Una vecina caminaba por la zona cercana a una iglesia cuando escuchó el llanto de un bebé. No se animó a inspeccionar que era lo que ocurría y le comentó a una joven madre que pasaba por allí. Entre las dos vieron que el pequeño estaba ubicado debajo de un auto, abrigado, pero no dejaba de llorar y alertó a las mujeres.

“Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar", manifestó la joven, identificada como Belén, al medio TN. Ella es madre de una nena de un año, por lo que amamantó a Jesús y después empezaron a pedir ayuda a la Policía. Por otro lado, las personas que trabajan en la Feria Olimpo, cerca de la iglesia donde ocurrió el hecho, juntaron mantas y ropa para darle al bebé.

Belén encontró en el lugar a Antonella, que vive a pocos metros. Según explicó la mujer, había gente que quería quedarse con el niño pero su amiga le permitió entrar a su casa para que no pasara frío mientras esperaban a las fuerzas de seguridad.

En ese momento, notaron que el pequeño tenía una nota en la bolsa en la que lo hallaron. En la misma, quien lo abandonó en ese lugar indicó los motivos que llevaron a esa decisión.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se leía en el escrito.

Los efectivos policiales llegaron al lugar y lo asistieron. El bebé fue trasladado en una ambulancia y quedó internado en el área de Neonatología en el Hospital Luisa C. de Gandulfo.

Más tarde, los médicos pudieron constatar que algunos de los datos de la carta no eran reales. Jesús tiene aproximadamente 10 días e inclusive ya se le cayó el cordón umbilical. Por el momento, trascendió que el pequeño sigue internado y nadie lo reclamó.

"Tenía mucha hambre, en seguida agarró la teta. Todavía estoy en shock, había visto videos en otros lados pero nunca esperás que te pase algo así. Si tengo la oportunidad de que me dejen, lo voy a ir a ver, recibimos donaciones", manifestó Belén.

Antonella compartió la noticia en Facebook en búsqueda de ayuda y rápidamente se viralizó. También solicitaron a quienes quieran hacerle llegar donaciones que pueden comunicarse con ella al 11-6693-3539.

La Policía lleva adelante diferentes procedimientos para encontrar a la persona que lo abandonó frente a la iglesia, pero todavía no lograron dar con su paradero.

