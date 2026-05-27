Coche narco en Corrientes: condenan a “Botica” Ferreyra y acumula tres penas por droga y la muerte de una docente

Marcelo Raúl “Botica” Ferreyra (51) fue condenado este martes a siete años de prisión en Corrientes por transportar más de 280 kilos de marihuana en un auto con el que, mientras escapaba de un control, atropelló y mató a la docente Manuela Yaquelin Ponce (21) en 2024, en la ciudad de Santo Tomé. El fallo se suma a otras dos condenas previas por narcotráfico y homicidio.

El nuevo veredicto fue dictado por la Justicia Federal correntina y recae sobre el traslado de estupefacientes detectado el 22 de mayo de 2024, cuando Ferreyra conducía un Renault Fluence bordó con la carga ilegal acondicionada en el asiento trasero.

Durante el juicio, el imputado pidió disculpas a la familia de la víctima, pero negó tener conocimiento sobre la droga que llevaba en el vehículo, una estrategia defensiva que no logró sostener frente a las pruebas reunidas.

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La investigación judicial estableció que el traslado no se realizó en soledad: un Chevrolet Prisma, conducido por Miguel Ángel Da Rosa (57), funcionaba como “puntero” para alertar sobre controles de seguridad en la ruta.

Por ese rol, Da Rosa fue condenado como partícipe secundario a cuatro años de prisión, luego de comprobarse que también asistió a Ferreyra tras el choque, facilitando su huida hacia la terminal de ómnibus de Gobernador Virasoro.

En un intento por evitar su detención tras el hecho, Ferreyra había presentado una denuncia falsa en la que aseguraba haber sido obligado a transportar la droga por desconocidos armados, una versión que abandonó en el proceso judicial.

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El episodio central ocurrió cuando el acusado eludió un control de Prefectura sobre la ruta 94 y continuó a alta velocidad hasta que, al intentar sobrepasar a un camión, embistió de frente a la joven docente que circulaba en moto y regresaba a su casa.

Por ese hecho, en julio de 2025 ya había sido condenado a cinco años de prisión por homicidio, en una causa separada tramitada en la Justicia provincial de Corrientes.

A ese historial se suma un tercer expediente: Ferreyra también admitió su responsabilidad en un intento de traslado de 630 kilos de marihuana en 2023, en Misiones, caso que cerró mediante un juicio abreviado con una pena de cuatro años.

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En esa ocasión, el cargamento fue abandonado en una zona rural tras un control sorpresivo de Gendarmería sobre la ruta 12, lo que obligó a los implicados a escapar a pie por la selva.

Durante los alegatos, los fiscales Carlos Schaefer y Gabriel Romero Olivello habían solicitado una pena de 14 años para los imputados, al considerar la gravedad del caso y la muerte de la víctima, que quedó tendida en la ruta sin recibir asistencia.

Los representantes del Ministerio Público también cuestionaron la actitud del acusado durante el proceso, al señalar que su arrepentimiento fue parcial y orientado a desligarse del transporte de la droga.

Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía Federal manifestó su desacuerdo con el monto de la pena, que consideró bajo en relación con los hechos, y anticipó que recurrirá el fallo ante la Cámara de Casación.

CS